Tres años de cárcel para un hombre sorprendido con hachís, heroína y cocaína en un salón de juegos de Mejostilla en Cáceres

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado la condena de tres años de prisión y una multa de 2.000 euros impuesta a un hombre por un delito contra la salud pública después de ser sorprendido con hachís, heroína y cocaína en un salón de juegos de Cáceres. Los magistrados rechazan el recurso presentado por el acusado, que defendía que las sustancias intervenidas estaban destinadas a su propio consumo y pedía su absolución o, subsidiariamente, una reducción de la pena.

Los hechos se remontan al 3 de marzo de 2025, cuando el hombre se encontraba sobre las 13.15 horas en un establecimiento de apuestas de la calle Arsenio Gallego Hernández. Según los hechos probados, al advertir la presencia de agentes de la Policía Nacional adoptó una actitud "nerviosa y esquiva" y cambió el sentido de su marcha para evitar ser interceptado. Una vez identificado, los policías procedieron a registrarlo ante sus sospechas de que pudiera portar droga destinada a la venta.

En los bolsillos de su chaqueta y en una bandolera encontraron tres bloques de una sustancia rocosa marrón, una bolsa con heroína y otras cinco papelinas con una mezcla de cocaína y heroína. También llevaba 510 euros en efectivo, una navaja de cinco centímetros con restos de droga y dos teléfonos móviles, uno Motorola y otro Samsung. Los análisis posteriores determinaron, entre otras cantidades, la existencia de 123,27 gramos de resina de cannabis, valorados en 841,93 euros en el mercado ilícito.

La tesis del autoconsumo

La Audiencia Provincial de Cáceres condenó al acusado el pasado 17 de abril y acordó también el decomiso de la droga, el dinero, la navaja y los dos teléfonos. La defensa recurrió ante el TSJ de Extremadura alegando errores en la valoración de las pruebas, vulneración de la presunción de inocencia y falta de motivación suficiente para concluir que el hombre pretendía vender las sustancias.

El acusado reconocía ser consumidor habitual de drogas y sostuvo durante el procedimiento que todo lo intervenido era para su propio consumo. El TSJ, sin embargo, considera que los indicios analizados en conjunto conducen en sentido contrario. Entre ellos cita las distintas clases de droga que llevaba, la forma en la que estaban dispuestas, las cinco papelinas, la navaja utilizada para cortar el cannabis, los dos teléfonos y los 510 euros distribuidos en billetes de 10, 20 y 50 euros.

La sentencia destaca igualmente que el hombre fue interceptado en un lugar donde, según declararon los policías, solía producirse venta de este tipo de sustancias. Además, uno de los agentes explicó que en identificaciones anteriores se le habían ocupado cantidades mucho menores de heroína y cocaína, de entre 0,10 y 0,20 gramos, frente a las sustancias que portaba aquel día.

El dinero de un premio en una máquina

Durante el juicio, el acusado trató también de explicar la procedencia del efectivo. Aseguró que aquel mismo día había obtenido un premio de 300 euros en una máquina recreativa del salón de juegos. La encargada confirmó que había recibido un premio, aunque señaló que superaba los 300 euros y en una declaración anterior había hablado de "unos 600 euros".

Para el tribunal, ni esa explicación ni los movimientos de su cuenta bancaria permiten determinar de forma convincente de dónde procedían exactamente los 510 euros en billetes fraccionados que llevaba cuando fue detenido. La Sala también considera que no ofreció una explicación suficientemente creíble sobre la compra de toda la droga, el precio abonado o el motivo por el que llevaba consigo dos terminales móviles.

Consumidor, pero sin atenuante

El TSJ admite que el condenado era consumidor de sustancias estupefacientes. Un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cáceres señalaba que estaba diagnosticado de un trastorno por consumo de heroína y cocaína, recibía tratamiento con metadona y consumía cannabis. Sin embargo, la Sala concluye que esa adicción no tenía una intensidad suficiente ni consta que influyera en la comisión del delito, por lo que rechaza aplicar la atenuante de drogadicción solicitada por la defensa.

Los magistrados tampoco consideran que pueda aplicarse el tipo atenuado previsto para hechos de escasa entidad. A su juicio, el caso presenta suficiente gravedad por la cantidad y variedad de las sustancias, la forma en la que eran transportadas y el resto de circunstancias de la intervención.

Con todo ello, el TSJ extremeño desestima íntegramente la apelación y mantiene los tres años de prisión, los 2.000 euros de multa y el decomiso de los efectos intervenidos, además de imponer al condenado las costas del recurso. Contra la resolución cabía todavía recurso de casación ante el Tribunal Supremo.