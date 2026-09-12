Cáceres se prepara para unas semanas de cine, humor y grandes nombres

Diversas propuestas culturales en la ciudad.

'Excalibur' protagoniza la nueva sesión de 'Habla de Cine'

El ciclo 'Habla de Cine' celebra su sesión número 45 con una propuesta dedicada a la materia de Bretaña, el conjunto de leyendas vinculadas al rey Arturo y su universo. La cita será el miércoles 16 de septiembre, a las 21.00 horas, con la proyección de Excalibur, película dirigida por John Boorman en 1981. La cinta, considerada una de las grandes adaptaciones cinematográficas del ciclo artúrico, recrea la historia del rey Arturo, Merlín, Lancelot y la legendaria espada Excalibur, combinando épica, fantasía y mitología medieval. La sesión se prolongará hasta las 23.00 horas.

David Suárez llega al Gran Teatro con su humor más oscuro

El cómico gallego David Suárez llegará al Gran Teatro de Cáceres el próximo viernes 2 de octubre, a las 20.30 horas, con su espectáculo más oscuro, en una función recomendada para mayores de 18 años. Durante aproximadamente 70 minutos, Suárez aborda desde el humor temas como sus polémicas, el sexo, los juicios y el paso del tiempo, en un espectáculo marcado por la reflexión, la provocación y el humor negro. La función tiene un precio de 18 euros y supone una de las últimas oportunidades para disfrutar de este espectáculo, que el propio cómico presenta como su despedida definitiva. La propuesta está dirigida a un público adulto y apuesta por un tipo de comedia incómoda y sin filtros, característica del estilo de David Suárez.

Ángel Martín llega a Cáceres con su espectáculo 'Somos Monos'

El humorista Ángel Martín llegará al Palacio de Congresos de Cáceres el próximo 4 de octubre con su espectáculo 'Somos Monos', una propuesta en la que el cómico combina humor, reflexión y una particular visión de la sociedad. Las puertas del recinto abrirán a las 17.00 horas, mientras que el espectáculo dará comienzo a las 18.00 horas. La cita ofrecerá al público una nueva oportunidad para disfrutar en directo del particular estilo de Ángel Martín y de su forma de abordar, desde el humor, algunas de las situaciones cotidianas que forman parte de nuestras vidas. Las entradas ya están disponibles desde 22 euros, por lo que los seguidores del humorista y quienes quieran disfrutar de una tarde diferente en Cáceres podrán reservar su localidad para esta cita.