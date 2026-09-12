El Cristo Negro vuelve a salir este domingo en Cáceres: horario y recorrido de una procesión extraordinaria

Cáceres vivirá este domingo 13 de septiembre una de las citas religiosas más singulares de los últimos años. El Cristo Negro volverá a recorrer de manera extraordinaria las calles de la ciudad monumental 36 años después de su anterior salida de estas características, en una procesión organizada como uno de los principales actos con los que la hermandad conmemora durante 2026 el 40 aniversario de su refundación.

La jornada comenzará a las 20.30 horas en la concatedral de Santa María, donde la Muy Solemne, Venerable y Pontificia Cofradía Hermandad Penitencial del Santo Crucifijo de Santa María de Jesús celebrará una misa que estará presidida por el obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero.

Durante la eucaristía está prevista además la entrega del título de Hermano de Honor a la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres. Una vez concluida la ceremonia religiosa comenzará a organizarse el cortejo para una salida que la hermandad sitúa entre las 22.00 y las 22.30 horas, cuando la noche se habrá apoderado ya de las calles de la parte antigua.

Itinerario

La procesión partirá desde la concatedral y se dirigirá hacia el Arco de la Estrella para continuar posteriormente por los Adarves. El cortejo avanzará así por algunos de los rincones más emblemáticos de la Ciudad Monumental antes de alcanzar uno de los puntos más especiales de la noche: el convento de las Jerónimas. Allí, el Cristo Negro accederá al interior del convento para realizar una oración junto a la comunidad religiosa, recuperando una estampa de especial simbolismo para la hermandad. Tras este momento, la comitiva retomará su recorrido por la calle Olmo, el entorno del Arco de Santa Ana y nuevamente los Adarves, antes de emprender el regreso hasta Santa María, donde concluirá la salida extraordinaria.

Será un itinerario especialmente diseñado para una salida que no pretende reproducir exactamente el ceremonial habitual del Miércoles Santo y que permitirá contemplar al Crucificado en circunstancias poco frecuentes.

La gran diferencia estará precisamente en la forma de portar la imagen. La talla procesionará sin sus tradicionales andas, únicamente sobre su cruz y llevado directamente por los hermanos de la cofradía. Sí estarán presentes algunos de los elementos que durante décadas han configurado una de las estampas más reconocibles de la Semana Santa cacereña: los hábitos negros, las antorchas, la esquila y el timbal destemplado. La propia hermandad ha pedido además al público que acompañe el recorrido respetando el silencio que caracteriza tradicionalmente a su procesión penitencial.

Una imagen que no se veía desde 1990

La entrada del Cristo Negro en las Jerónimas añadirá todavía más simbolismo a la noche. La última procesión extraordinaria de la imagen fuera de Semana Santa se celebró en mayo de 1990, con motivo del 500 aniversario de la fundación de la cofradía, y entonces el Crucificado también accedió al interior del convento. Han transcurrido desde entonces 36 años, por lo que la procesión de este domingo permitirá recuperar una escena que varias generaciones de cacereños no han podido presenciar.

La Cofradía del Santo Crucifijo de Santa María de Jesús hunde sus raíces en el 3 de mayo de 1490. Tras siglos de historia, su actividad fue recuperada en 1985 y el Cristo Negro volvió a procesionar durante la Semana Santa de 1986. Cuatro décadas después de aquella refundación, la hermandad ha querido convertir esta salida extraordinaria en un agradecimiento a Cáceres por el cariño y la acogida recibidos desde entonces.

La procesión será la cita más destacada de la programación preparada por la cofradía para este mes de septiembre, que incluye también una exposición en el Palacio de la Isla, abierta hasta este domingo, con alrededor de 40 carteles de la hermandad correspondientes a estas últimas cuatro décadas. El momento más esperado llegará, sin embargo, este domingo por la noche, cuando la imagen vuelva a recorrer de manera extraordinaria las calles del casco antiguo.