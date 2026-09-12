Agenda cultural
Cultura para todos los públicos: música, talleres y misterio toman Cáceres este sábado
La ciudad ofrece este sábado una variada programación cultural con la actuación de Sü en el Corral de las Cigüeñas, un taller infantil de marionetas en Belleartes y un Cluedo en vivo dentro de Las Noches del Patrimonio 2026
Propuestas culturales por toda la ciudad.
Sü lleva la fusión de raíces africanas, reggae y electrónica al Corral de las Cigüeñas
El Corral de las Cigüeñas acogerá este sábado, 12 de septiembre, la actuación de Sü, proyecto musical de la artista extremeña Susana Cedrún, que presentará su propuesta 'Meditacción', una combinación de raíces de la música africana, reggae y electrónica. La actuación, prevista a las 19.00 horas, propone un directo marcado por la percusión y los sonidos ancestrales. A través de esta propuesta, Susana Cedrún plantea un recorrido sonoro que busca conectar la música con la transformación personal y el despertar colectivo. Sü fusiona elementos de la tradición musical africana con ritmos contemporáneos y bases electrónicas, construyendo una experiencia en directo en la que la percusión adquiere un papel protagonista. 'Meditacción' se presenta así como un espacio de encuentro entre sonidos ancestrales y lenguajes actuales.
El Espacio Belleartes acerca las marionetas de papel a los más pequeños
El Espacio Belleartes de Cáceres se suma a la programación de Las Noches del Patrimonio 2026 con un taller creativo dedicado a las marionetas de papel articuladas, dirigido a niños y niñas de entre 6 y 10 años. La actividad, impartida por Habla de Arte, tendrá lugar este sábado, 12 de septiembre, a las 20.00 horas, y tendrá una duración de dos horas. Durante el taller, los participantes podrán experimentar con la creación manual, diseñar sus propios personajes y descubrir cómo darles movimiento y vida a través de las marionetas de papel. El encuentro se celebrará en el Espacio Belleartes, situado en la calle Donoso Cortés, número 6, de Cáceres. La participación requiere inscripción previa.
Un Cluedo en vivo durante Las Noches del Patrimonio
Las calles de Cáceres acogerán este sábado, 12 de septiembre, una particular aventura de misterio con motivo de Las Noches del Patrimonio 2026. Se trata de Misterio en la calle Pozo de Luna, un Cluedo en vivo que invitará a los participantes a convertirse en protagonistas de una historia llena de pistas y enigmas. La actividad comenzará a las 21.45 horas y combinará juego, interpretación y misterio en un recorrido por el entorno urbano. Los asistentes tendrán que seguir las pistas, adentrarse en la trama y utilizar su ingenio para tratar de resolver el enigma planteado. La propuesta tendrá como puntos de referencia El Chaflán y La Sindicalista Estudio, y será de carácter gratuito, aunque será necesario realizar una inscripción previa a través del correo electrónico lasindicalistaestudio@gmail.com.
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