Évora y Cáceres, un puente cultural construido hacia la Capitalidad: "La cultura es el camino para tener una mejor sociedad"

Cáceres mira estos días hacia el otro lado de la frontera, concretamente a 288 kilómetros hacia el suroeste. Évora será en 2027 Capital Europea de la Cultura, y la ciudad portuguesa se ha convertido también en un espejo en el que Cáceres quiere observarse mientras prepara su candidatura para 2031. Ese vínculo se ha reforzado este viernes en el Ateneo de Cáceres, donde representantes de Évora 2027 han compartido su experiencia y su visión de un proyecto que pretende ir mucho más allá de un año de programación cultural.

El encuentro se enmarca en el intenso fin de semana cultural que vive Cáceres con motivo de la Noche del Patrimonio y del 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio Mundial. Un contexto elegido para poner sobre la mesa una idea común: la cultura como herramienta para transformar las ciudades y también para estrechar los lazos entre territorios vecinos.

Precisamente en el Ateneo hay, tanto este viernes como este sábado, un espacio dirigido exclusivamente a Évora 2027. La primera jornada incluyó la presentación de Évora 2027 y de algunos de sus proyectos vinculados al patrimonio, además de la actuación del Grupo de Cantares de Évora, que ofreció un repertorio preparado para la ocasión.

Galería | Évora y Cáceres, un puente hacia la Capitalidad / Pablo Parra

El sábado, la programación mirará hacia la creación contemporánea del Alentejo, con conciertos y propuestas musicales de artistas como Helena Caldeira, Puçanga y LAZ HAY, que acercarán a Cáceres diferentes sonidos de la escena portuguesa actual. El público podrá aproximarse también a los paisajes del Alentejo y al concepto de Vagar mediante experiencias de realidad virtual.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha destacado precisamente el valor de contar con la experiencia de una ciudad que ya ha recorrido el camino que ahora emprende Cáceres. "Disfruto compartir una experiencia como la que estoy viviendo, un largo camino que habéis recorrido y que nosotros estamos haciendo para poder conseguir ese ansiado título que vosotros ya tenéis", ha señalado.

Suárez ha vinculado el encuentro con el proyecto de Cáceres 2031 y con las 40 actividades programadas durante este fin de semana. "La cultura es el camino para tener una mejor sociedad", ha defendido, antes de agradecer a la delegación portuguesa su presencia en la ciudad.

Évora 'vaga' al 2027

Évora afronta ahora la recta final antes de convertirse oficialmente en Capital Europea de la Cultura en 2027, junto a la ciudad letona de Liepāja. El título fue concedido a la ciudad portuguesa en diciembre de 2022, después de un proceso de selección en el que participaron doce ciudades portuguesas.

Su proyecto no se limita a Évora como ciudad. Évora 2027 plantea la Capitalidad como un proyecto para todo el Alentejo, con la participación de los 47 municipios de la región a través de sus comunidades intermunicipales. Su eje conceptual es el 'Vagar', una idea vinculada a la manera alentejana de entender el tiempo, la relación con el territorio y la vida cotidiana.

La directora de Cáceres 2031, Iris Jugo, ha explicado que la relación entre ambos proyectos comenzó hace aproximadamente un año, cuando representantes cacereños viajaron a la Universidad de Évora para trabajar con jóvenes de la institución. Desde entonces, ha relatado, la experiencia portuguesa se ha convertido en una referencia para Cáceres.

Iris Jugo. / Pablo Parra

"Nos están ayudando muchísimo", ha señalado Jugo, que ha destacado además que Évora fue de las primeras ciudades en mostrar públicamente su apoyo a la candidatura cacereña.

Para Cáceres 2031, el interés no está únicamente en conocer cómo se prepara un gran programa cultural. También en entender qué queda cuando termina el año de la Capitalidad. Precisamente esa es una de las cuestiones que más preocupa ahora a Évora.

El 'vagar' como forma de entender el territorio

La vicepresidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Alentejo, Carmen Carvalheira, ha sido la encargada de explicar qué significa para Évora ese concepto de "vagar" que vertebra su Capitalidad.

No se trata simplemente de ir despacio. Es, según ha explicado, disponer de tiempo para hacer las cosas bien, disfrutar del momento, relacionarse con los demás y con el territorio y no vivir permanentemente sometidos a la velocidad.

Galería | Évora y Cáceres, un puente hacia la Capitalidad / Pablo Parra

"Es un concepto muy difícil de explicar", ha reconocido Carvalheira. Una manera de vivir que, en su opinión, está relacionada también con el clima y con la propia identidad del Alentejo.

El concepto forma parte del propio proyecto oficial de Évora 2027, que plantea el "Vagar" como una posible respuesta a algunos de los grandes desafíos contemporáneos y como una forma de abrir espacio al pensamiento, a la creación y a la relación con las comunidades.

Una ciudad donde conviven miles de años de historia

Carvalheira también ha puesto el acento en una de las grandes fortalezas de Évora: su patrimonio y la convivencia de diferentes épocas en apenas unos metros. La ciudad, capital histórica del Alentejo, cuenta con un centro histórico declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. En sus calles conviven vestigios romanos, edificios religiosos y arquitectura de diferentes periodos, una riqueza que Évora 2027 quiere convertir en punto de partida para una mirada contemporánea sobre el territorio.

Évora. / E.P

Pero la Capitalidad no pretende limitarse a enseñar ese patrimonio. Uno de los grandes retos, según Carvalheira, es conseguir que los habitantes se sientan parte del proyecto.

"Es muy importante que estos proyectos consigan traer a las personas a ser parte, a sentirse parte de los proyectos", ha explicado. Una idea que conecta directamente con la filosofía de Cáceres 2031 y con la intención de que la candidatura sea un proyecto de ciudad y no únicamente institucional.

El programa de Évora 2027 se articula en torno a tres grandes líneas —Tiempo, Espacio y Materia— y busca conectar arte y ciencia, artistas y comunidades, tradición y contemporaneidad, así como abordar cuestiones como el cambio climático, las migraciones, la transformación digital o la biodiversidad.

El reto no termina en 2027

La representante del Alentejo ha reconocido que el camino hasta la Capitalidad tampoco ha sido sencillo. Évora recibió la noticia de su elección en plena pandemia, con el país confinado, y posteriormente tuvo que afrontar cambios políticos y de gobierno.

Ahora, con 2027 cada vez más cerca, el trabajo se desarrolla "a contrarreloj". Pero Carvalheira ha insistido en que el verdadero desafío no será únicamente sacar adelante el año de la Capitalidad, sino construir un legado que permanezca después.

Carmen Carvalheira. / Pablo Parra

Ese es precisamente uno de los aprendizajes que Cáceres quiere extraer de la experiencia portuguesa. Évora trabaja ya para que el impulso de 2027 tenga continuidad y contribuya al desarrollo cultural, social, económico y turístico de la ciudad y del conjunto del Alentejo.

Carvalheira ha cerrado su intervención tendiendo precisamente ese puente: Évora estará disponible para ayudar a Cáceres durante el proceso y también después, porque, como ha defendido, el trabajo de una Capital Europea de la Cultura "no va a acabar nunca".

"Estamos aquí para trabajar con vosotros", ha afirmado. Una invitación que convierte a la vecina Évora no solo en la próxima capital cultural portuguesa, sino también en una ciudad de la que Cáceres quiere aprender mientras intenta conquistar su propio 2031.