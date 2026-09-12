De la hostelería a la ciberseguridad: la formación para el empleo se adapta al mercado laboral de Cáceres

Del cuidado de personas mayores, la hostelería y la electricidad a la ciberseguridad, la transformación digital y el diseño en tres dimensiones. La oferta del Centro de Formación para el Empleo de Cáceres está ampliando sus especialidades para responder a las necesidades de un mercado laboral en transformación y a las demandas de las empresas de la provincia.

La Junta de Extremadura ha destinado alrededor de 1,8 millones de euros al centro entre 2025 y 2026. De esta cantidad, 1,36 millones corresponden a acciones formativas, mientras que otros 450.000 euros se dedicarán a una actuación para mejorar la eficiencia energética del edificio, prevista para este año.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha visitado este viernes las instalaciones para conocer la actividad del centro y el trabajo que desarrolla tanto con las personas demandantes de empleo como con las empresas que necesitan incorporar trabajadores.

37 acciones y 615 personas formadas

Durante 2025 y lo que va de 2026, el centro ha desarrollado 37 acciones formativas, 15 de ellas el pasado año y otras 22 durante el actual ejercicio. En total, estas actividades han permitido formar a 615 personas en distintas áreas profesionales.

La oferta abarca especialidades tradicionales vinculadas a sectores con demanda de trabajadores, como administración y gestión, electricidad, hostelería y turismo o atención y cuidados de personas mayores. A ellas se han incorporado contenidos relacionados con la evolución tecnológica de las empresas.

Entre las especialidades impartidas figuran también las relacionadas con la transformación digital, la ciberseguridad y el diseño en tres dimensiones, con el objetivo de adecuar las competencias de los alumnos a los perfiles que reclama actualmente el tejido productivo.

De las 37 acciones desarrolladas, 19 conducen a la obtención de un certificado de profesionalidad, una acreditación oficial que permite reconocer la cualificación adquirida y mejorar las posibilidades de acceso al mercado laboral de las personas que buscan empleo.

La actividad formativa ha ganado además peso presupuestario. La inversión destinada a los cursos ha pasado de 530.000 euros en 2025 a 830.000 euros en 2026, lo que supone un incremento de 300.000 euros, equivalente a alrededor de un 57 por ciento en un solo año.

450.000 euros para mejorar la eficiencia energética

La inversión en el centro no se limita a la formación. La Junta prevé destinar 450.000 euros a una actuación de mejora de la eficiencia energética de sus instalaciones durante este año, dentro del proceso de modernización del edificio.

Durante su visita, Santamaría ha defendido la necesidad de que las políticas de empleo mantengan una conexión directa tanto con las personas que buscan trabajo como con las necesidades de las empresas. En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo autonómico trabaja para coordinar orientación, prospección empresarial, intermediación y formación.