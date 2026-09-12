La Policía Local de Cáceres estrena nueve vehículos de última generación: siete coches patrulla y dos camuflados

La Policía Local de Cáceres estrena desde este viernes nueve vehículos con los que moderniza su parque móvil. En concreto, se trata de siete patrullas rotuladas y dos automóviles camuflados, estos últimos destinados a funciones que requieren mayor discreción y que, por razones operativas, no han sido mostrados públicamente.

Los nuevos vehículos entrarán en servicio de forma inmediata. Todos son Ford Kuga híbridos no enchufables de 180 caballos y disponen de cambio automático, pantalla digital de 13 pulgadas, sistemas avanzados de asistencia a la conducción, equipamiento Titanium y un puente de señalización de última generación.

La nueva flota se ha presentado este viernes en el parque Padre Pacífico, en un acto encabezado por el alcalde de la capital cacereña, Rafa Mateos, junto al concejal de Servicios Públicos, Seguridad y Movilidad, Pedro Muriel, la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos, y Marcos Durán, inspector de la Policía Local de Cáceres, además de otros responsables y agentes del cuerpo.

Representantes municipales y agentes de la Policía Local, durante la presentación de la nueva flota. / Gonzalo Lillo

La nueva flota llega mediante un contrato de renting con la empresa Andacar por un periodo de cuatro años. A su vez, Mateos ha señalado que su incorporación responde al objetivo del equipo de Gobierno de "dotar de mejores medios, tanto materiales como personales, a la Policía Local de Cáceres". Según el regidor, esta renovación permitirá a los agentes ofrecer "un servicio más ágil y eficaz" a los ciudadanos.

Desfibriladores y kit para detenidos

El equipamiento va más allá de las prestaciones propias de los automóviles. Cada uno de los nueve dispone de un desfibrilador, lo que permitirá a las patrullas contar con este dispositivo ante posibles situaciones de emergencia. También incorporan cinco conos de señalización, dos linternas con adaptador y un portarrollos de cinta de balizamiento para facilitar las intervenciones en la vía pública.

Material de señalización y balizamiento incluido en la dotación de los nuevos coches patrulla. / Gonzalo Lillo

A esta dotación se suma una novedad hasta ahora inexistente en el cuerpo: uno de los coches patrulla cuenta con un kit de detenidos homologado, formado por una mampara de seguridad que separa la zona ocupada por los agentes de la parte trasera destinada al traslado de personas detenidas. La Policía Local de Cáceres no había dispuesto hasta ahora de este sistema, que permitirá realizar este tipo de desplazamientos con mayores medidas de seguridad.

Más vehículos en camino

Asimismo, la ampliación de la flota continuará con nuevos vehículos. El ayuntamiento tiene ya en licitación un furgón de atestados y una furgoneta para el traslado de material, destinada esta última principalmente a labores de señalización y al transporte de los medios necesarios para los distintos eventos que se celebran en la ciudad.

La dotación se completará con un todoterreno para la Unidad de Medio Ambiente, cuya entrada en servicio está prevista próximamente.

Miembros de la Policía Local de Cáceres y representantes municipales, durante el acto de puesta en servicio de los nuevos vehículos. / Gonzalo Lillo

Dos nuevas plazas para la Policía Local

A la renovación de medios materiales se sumará también un refuerzo de personal. La capital cacereña contará con dos nuevas plazas de agente de la Policía Local dentro de la convocatoria unificada impulsada por la Junta de Extremadura para cubrir 35 puestos en distintos ayuntamientos de la región mediante oposición libre y a través de un tribunal único.

Rafa Mateos, Pedro Muriel, Jacobi Ceballos y Marcos Durán, junto a agentes de la Policía Local durante la presentación de la nueva flota. / Ayuntamiento de Cáceres

Las plazas corresponden al grupo C, subgrupo C1, y el plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

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El concejal Pedro Muriel ha destacado que estas dos incorporaciones permitirán "seguir reforzando los efectivos" y consolidar una plantilla capaz de cubrir las necesidades de la ciudad. Muriel ha señalado además que durante esta legislatura el ayuntamiento ha conseguido cubrir todas las plazas que estaban vacantes, tanto mediante procesos selectivos como a través de comisiones de servicio.