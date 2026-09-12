Quién fue Publio Hurtado, el 'Patriarca de las Letras Extremeñas' que da nombre a una plazuela de Cáceres

En honor a la verdad todos estos años venimos observando como la gran mayoría de la población, pasea habitualmente por nuestras calles y plazas sin tener mucha información sobre el motivo por el cual se tituló a ese espacio con ese determinado nombre. Dicho interés personal, nos ha llevado en muchas ocasiones a investigar sobre este particular, pero no solamente aquí en nuestra ciudad, sino también en algunas de las ciudades que visitamos y que tienen determinado interés histórico.

En este caso en concreto, vamos a referirnos a un espacio relativamente pequeño situado en las traseras del Ayuntamiento, junto al espacio abierto conocido como Piñuelas. Es conocido como plazuela de Publio Hurtado Pérez. ¿Pero quién fue este personaje, este cacerense notable? Nació el 21 de enero del año 1850, siendo el mayor de cinco hijos, tres varones y dos hembras, que tuvieron el matrimonio formado por don Antero Hurtado Valhondo, Relator de la Real Audiencia de Extremadura, y doña Rosalía Pérez Sandoval, los dos naturales de nuestra querida ciudad. Siendo el lugar de nacimiento en la por entonces Calle Grajas, actualmente titulada Donoso Cortés, lugar donde con el paso del tiempo existió la sede oficial de Correos y Telégrafos, y que desde hace algunos años ocupa un departamento de la Junta de Extremadura.

Don Publio fue bautizado el 25 de enero de 1850, en la cercana iglesia de San Juan Bautista, por el sacerdote don Blas Gómez Durán, siendo su padrino su abuelo paterno don Ignacio Hurtado y Grande de Vegas. Por costumbre de la época le impusieron los siguientes nombres: Publio, Fructuoso, Ignacio, Ramón y Antonio. En 1864 contrajo unas denominadas fiebres nerviosas, que tardaron bastante tiempo en curar, pero que le dejaron secuelas durante toda su vida. Lo que le complicó bastante el finalizar los estudios, lo que no impidió que se dedicase seriamente a la lectura y en concreto a la investigación en general, además de escribir algunos poemas.

En el año 1966 aparecería su primer trabajo en verso, titulado 'Ilusiones de una noche'. Cursó estudios de Derecho en salamanca y Madrid. Después de no pocas interrupciones como consecuencia de sus continuas fiebres, consigue el grado de Licenciado en Derecho Civil y Canónico, el 26 de enero de 1872. Tal y como era de esperar dado su interés por todo lo que significaba cultura, durante su estancia en Salamanca, participó en cuantas tertulias le fue posible, escribiendo y dirigiendo el periódico 'El Independiente'. Una vez finalizados sus estudios regresa a Cáceres, incorporándose al Colegio de Abogados el 3 de febrero de 1872. En el mes de junio de dicho año es nombrado Vice-Cónsul de Portugal en la provincia de Cáceres, cargo que debió desempeñar con gran clase dado que el rey Lusitano le nombró por ello caballero de la Real Orden Militar de Nuestro Señor Jesucristo, primer galardón que recibió.

Como otros muchos ciudadanos es llamado a filas, por estar desarrollándose la tercera guerra carlista, pese a sus fiebres y a su gran miopía, por lo que es considerado aquí en Cáceres apto para el servicio, pero afortunadamente en un nuevo reconocimiento médico que se le realiza en Badajoz, es dado definitivamente por no apto, con fecha 20 de noviembre de 1874. Y es en este mismo año cuando publica en Lisboa su obra titulada 'Amor y Martirio'.

En el año 1877 nuestro protagonista contrae matrimonio con doña María del Sagrario Muro y Muro, pasando a vivir la pareja a la casa número 10 de la Plaza de la Concepción. Pero dado a la pequeña fortuna que había logrado reunir don Publio, le permitió comprar una casa en el año 1881 a la duquesa de Fernán Núñez, y ubicada en la denominada Plazuela de las Piñuelas Altas, dicha compra ascendió a la cantidad de 40.000 reales, allí viviría hasta el día de su fallecimiento en el año 1929.

Y es en su nueva casa donde es nombrado por el Ayuntamiento, cronista de la venida de los reyes de España y Portugal, con motivo de la inauguración del ferrocarril Madrid-Lisboa. Gracias a lo cual, todo lo sucedido fue magníficamente narrado y detallado por don Publio, convirtiéndose en un acontecimiento muy importante de la época para nuestra ciudad y sus vecinos, así como la propia provincia.

Es a partir de este año 1881, cuando se intensifica la actividad literaria de nuestro insigne vecino, apareciendo tanto obras literarias incluidas en revistas de tirada nacional como local, además de numerosos poemas. Pero a esta tarea se van uniendo poco a poco trabajos de investigación que sin duda es lo que mas le agrada, todo ello motivado por la gran facilidad que tiene para acceder a los archivos públicos y privados, dándose la particularidad de llegar a anotar los extractos de los Libros de Acuerdos, hasta el año 1837, algo que hoy es francamente imposible por haber desaparecido los correspondientes tomos. Otra de las practicas que solía utilizar era interrogar a cuantas personas mayores vivían por entonces, quienes le facilitaban muchos datos interesantes o curiosos, por haberlos vivido como testigos.

Casi paralelo a la aparición de sus obras, le fueron dados los siguientes reconocimientos: Académico Correspondiente de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Académico de la Historia, Vocal de la Junta promotora del IV Centenario del Descubrimiento de América, y es aquí donde presenta su primer trabajo serio, titulado “Indianos Cacereños”, que fue premiado y publicado por la Diputación Provincial. En el año 1905 presentaría públicamente su obra titulada “Los extremeños en América”, que quedó sin publicar y que ha salido a la luz en 1993 por sus descendientes (Alfonso Artero y Miguel Hurtado). Pero junto a la aparición de sus trabajos continúan los malestares de don Publio, por lo que sus visitas a los balnearios son continuas. En 1894 escribe la novela titulada 'Alonso Golfín'.

La revista

Fue nuestro protagonista uno de los promotores y fundadores de la Revista de Extremadura, lo que ocurría en febrero de 1899. En estos años de la existencia de mencionada revista cultural comienzan a aparecer mas de una docena de sus trabajos literarios, pero además va dando a conocer sus trabajos de investigación, 'Historia de Cáceres', 'Supersticiones Extremeñas'. 'Alonso Ramos o un poeta concepcionista', de la primera obra mencionada hay que decir que en la actualidad permanece inédita, apareciendo un simple apéndice 'Los Carvajales', también escribiría entonces 'Recuerdos cacereños del siglo XIX' (1920), que saldría a la luz en el año 2001, gracias a la dedicación de su descendiente don Alfonso Artero; luego vendría la obra 'Tribunales y Abogados Cacereños', 'Castillos, Torres y Casas Fuertes de la provincia de Cáceres', cuya primera edición salió en 1912 y la segunda corregida y actualizada en 1927.

Comienza la reforma del Publio Hurtado en Cáceres / Jorge Valiente

En febrero de 1915 puso a disposición el Ayuntamiento una gran obra de investigación que realizó durante cinco largos años realizó en el Archivo Municipal, 'Ayuntamiento y familias cacerenses', un auténtico tesoro bibliográfico. Como consecuencia de todos estos magníficos trabajos además de su avanzada edad comienza a ser llamado por todos 'Patriarca de las Letras Extremeñas'. La Real Academia de la Historia le encargó en el año 1912, la reorganización de la Comisión de Monumentos, lo que aceptó hasta el año 1920 coincidiendo con el descubrimiento del tesoro de Aliseda.

Y aparecería 'La Parroquia de San Mateo de Cáceres y sus agregados', según nos cuentan algunos de sus descendientes y amigos, los datos aquí aparecidos procedían de una obra inédita y a la que dedica gran parte de su vida, titulada 'Cáceres histórico monumental', obra a la que le seguiría 'Extremadura en Toledo'.

La figura de don Publio Hurtado había calado tanto en la sociedad cacerense de aquella época, que solicitan a la Corporación Municipal algún reconocimiento oficial, motivo por el cual es bautizada la plazuela donde vive, con su nombre. Al mismo tiempo que se solicita a la Diputación Provincial la concesión de la medalla al Mérito Provincial, actos promovidos fundamentalmente por el escritor don Federico Reaños. Títulos que fueron concedidos.

Evidentemente la biografía de don Publio Hurtado Pérez es mucho mas extensa y rica, pero que nosotros aquí no incluimos por cuestión evidente de espacio. Nuestro cacerense notable fallecería el 3 de enero de 1929, según parece como consecuencia de una fuerte gripe que contrae en Badajoz, en visita que realiza a su hijo Manuel y que no es oportunamente curada por el médico que le atendía. Confiamos que estos breves datos que aquí presentamos sirvan a los ciudadanos para conocer figura tan relevante para esta ciudad, a la que tanto quiso.

Alonso J. Corrales Gaitán es investigador.