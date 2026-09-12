Los vecinos y comerciantes de la calle Casas de Cotallo, en Cáceres, denuncian suciedad y problemas de convivencia: "Hay que apelar al civismo"

Vecinos y comerciantes de la calle Casas de Cotallo denuncian los problemas de suciedad y convivencia que se vienen produciendo en la zona. Entre sus principales quejas se encuentra la presencia habitual de orines en la vía pública, así como la concentración de decenas de jóvenes en las inmediaciones del establecimiento Popeyes, especialmente en determinados momentos del día.

La situación también ha generado preocupación entre los residentes tras algunos incidentes registrados recientemente. Entre ellos, los vecinos relatan el caso de una mujer mayor que habría sufrido un incidente con un grupo de jóvenes.

Preocupación por la imagen que se proyecta de la zona

"Tenemos claro que vamos a presentar un escrito porque nos da vergüenza que los actores que acceden al Gran Teatro tengan que recorrer estas calles en las condiciones en las que se encuentran. No creemos que esta sea la imagen que queremos ofrecer de nuestra ciudad. También creemos que hay que apelar al civismo y a la responsabilidad de todos. No nos podemos creer que nadie haya visto nada cuando, hace apenas unos días, apareció un grafiti en la fachada de Punt Roma. Lo mismo ocurre con las traseras del Gran Teatro, donde este tipo de pintadas se repiten. Hace unas semanas, además, apareció en El Caracol un grafiti con un símbolo nazi. Son actitudes que no podemos permitir ni normalizar. No solo deterioran nuestras calles, sino que también perjudican la imagen de Cáceres y afectan al atractivo turístico de esta zona, que repercute directamente en nuestros comercios y locales", afirman.

El impacto de la suciedad en los comercios

Los comerciantes de la zona también ponen el foco en las consecuencias que esta situación tiene para sus negocios. La suciedad, los malos olores y la presencia de pintadas, señalan, generan una sensación de abandono que termina afectando a la imagen de una calle por la que transitan vecinos, visitantes y personas que acuden al Gran Teatro. "No es solo una cuestión estética, también repercute en quienes tenemos aquí nuestros negocios", explican.

La calle Casas de Cotallo con restos de orina y suciedad. / Cedida

Ante esta situación, vecinos y comerciantes reclaman una mayor atención por parte de las administraciones y medidas que permitan mejorar la limpieza, prevenir nuevos actos vandálicos y garantizar una mejor convivencia en la zona. Consideran que la calle Casas de Cotallo tiene una ubicación estratégica, junto a uno de los principales espacios culturales de la ciudad, y que debería ofrecer una imagen acorde con la importancia turística y comercial del entorno.