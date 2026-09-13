Acetre pone banda sonora a una noche de cultura, arte y patrimonio en Cáceres

La capital cacereña volvió este sábado a invitar a recorrer su historia de una forma distinta. Palacios, museos y monumentos abrieron sus puertas hasta medianoche, mientras la música, el arte y las visitas se repartían por calles y plazas del casco antiguo y otros lugares destacados de la ciudad. Hubo quienes acudieron con una cita marcada en la agenda y quienes prefirieron dejarse llevar, enlazando propuestas casi sobre la marcha y descubriendo una ciudad monumental convertida, durante unas horas, en un gran escenario cultural.

Entre todas ellas, Acetre puso buena parte de la banda sonora de la jornada desde la plaza Mayor. El veterano grupo extremeño congregó al público en uno de los principales puntos de encuentro de la noche, en una actuación que se convirtió en uno de los grandes reclamos del cierre del evento.

Pero la celebración se extendió mucho más allá del escenario principal. La música convivió con la poesía, el teatro, las visitas guiadas y las actividades familiares, mientras otros espacios ofrecían planes variados: desde el pasado romano de Cáceres el Viejo hasta el arte contemporáneo del Museo Helga de Alvear, pasando por enclaves patrimoniales que prolongaron su horario para recibir visitantes hasta bien entrada la noche.

Música y propuestas a cada paso

La actividad se multiplicó también en otros rincones del centro histórico. Los jardines del Palacio de Carvajal, el barrio de San Antonio, el Palacio Toledo-Moctezuma o el Palacio de la Isla se sumaron a una programación en la que los escenarios tradicionales dejaron paso, por unas horas, a patios, plazas y edificios históricos.

Precisamente en el Palacio de la Isla, Leticia Ruifernández y el Trío de Jazz Pedro Calero unieron poesía, pintura y música con 'La poesía de los árboles'. A ello se añadieron propuestas itinerantes como Ciclopoemas, que trasladó los versos por diferentes puntos del centro histórico y permitió que la cultura saliera literalmente al encuentro de quienes paseaban por sus calles.

Tampoco faltaron los planes pensados para las familias. La plaza de San Jorge acogió 'La Linterna Mágica', un espectáculo inspirado en los antiguos entretenimientos ambulantes de los siglos XIX y XX, mientras diferentes talleres permitieron a los más pequeños acercarse al patrimonio desde una perspectiva más lúdica.

Una oportunidad para cruzar otras puertas

Más allá de los espectáculos, buena parte del atractivo estuvo de nuevo en la posibilidad de acceder a espacios patrimoniales en un horario poco habitual. El Baluarte de los Pozos, la Torre del Horno, el Olivar de la Judería, la Casa de los Caballos o el Palacio de la Isla fueron algunos de los enclaves incluidos en unas puertas abiertas que animaron a muchos visitantes a desviarse de sus recorridos habituales.

A ellos se sumaron los restos arqueológicos del Palacio de Mayoralgo, una oportunidad para descender hasta algunas de las huellas más antiguas de la ciudad, y la Cueva del Conejar, recién abierta al público e incorporada también a la programación con visitas a lo largo de la jornada. La amplitud de la oferta permitía construir la noche prácticamente sobre la marcha. Un concierto podía dar paso a una visita, un taller a una exposición y un paseo a una actividad inesperada, en una programación sin un único recorrido y repartida por diferentes puntos de Cáceres.

Acento portugués

La jornada de este sábado puso el cierre a una edición de Las Noches del Patrimonio que este año se ha desarrollado durante dos días y que ha coincidido con una fecha especialmente significativa: el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

La cita tuvo además acento portugués con la participación de representantes de la ciudad de Évora, que compartieron la experiencia ante su próxima etapa como Capital Europea de la Cultura en 2027. Una referencia cercana para Cáceres, que continúa mirando a 2031 y que durante todo el fin de semana volvió a celebrar su patrimonio llenándolo de actividad.