Ana Moreno, guía oficial de turismo: "Octubre y noviembre están ganando peso turístico en Cáceres, antes los visitantes preferían la primavera"

Ana Moreno es guía oficial de turismo de Extremadura. Aunque trabaja por distintos puntos de la región, reside en Cáceres y conoce de cerca la realidad del sector turístico extremeño. Con el verano ya terminado, hemos hablado con ella para saber cómo ha sido la temporada y qué tendencia está siguiendo el turismo en Extremadura.

"En Cáceres capital hay turismo durante todo el año. Da igual el día que vayas al centro, siempre te encuentras con turistas y con compañeros trabajando. De hecho, esta misma mañana me he cruzado con hasta diez compañeros. Es un turismo bastante constante. Sí es cierto que durante los meses de julio y agosto la gente no suele elegir Cáceres como destino principal, sobre todo por las temperaturas, que son muy altas. Aun así, durante el verano seguimos teniendo cierto turismo, aunque sea más residual. Muchas de las personas que viajan del norte al sur para pasar sus vacaciones hacen una parada en Cáceres, y lo mismo ocurre con quienes viajan desde el sur hacia el norte. Vienen familias, parejas y también personas que viajan por su cuenta. Además, tengo que reconocer que la sensación que se llevan quienes nos visitan suele ser muy buena. Muchos llegan sin esperar demasiado y, cuando descubren lo que hay en Cáceres, se sorprenden. Es algo que nos comentan bastante. También hay que tener en cuenta a las personas que viajan hacia Portugal, por ejemplo a Fátima. Tengo amigos que van desde Valencia hasta Oporto y, como Extremadura les queda más o menos de camino, suelen hacer una parada aquí. Al final, es una región que tiene mucho turismo de paso y que se beneficia también de esas rutas hacia Portugal", explica.

El turismo cultural gana terreno en otoño

Por otro lado, con la llegada de septiembre, Moreno destaca que es uno de sus meses favoritos para el turismo. Explica que, al haber terminado las vacaciones escolares, las familias suelen viajar menos, mientras que aumenta la presencia de personas que no han podido disfrutar de sus vacaciones durante los meses habituales de verano y aprovechan septiembre para hacerlo.

"Es un turismo que me encanta. Además, septiembre es un mes en el que las temperaturas son maravillosas para hacer turismo y la gente lo agradece muchísimo. Es un periodo muy bueno, especialmente para quienes disfrutan del turismo cultural. Octubre y noviembre también son meses muy buenos y cada vez notamos más movimiento. Antes los turistas preferían sobre todo la primavera, pero ahora estamos viendo que cada vez más personas eligen estos meses para venir a Cáceres y hacer visitas guiadas", señala la experta.

La experiencia del visitante, la mejor promoción

Asimismo, Moreno afirma que Extremadura está en tendencia y que cada vez despierta un mayor interés entre los turistas. En este sentido, considera que las instituciones están realizando una labor de promoción y difusión bastante correcta, aunque, desde su punto de vista, lo que realmente funciona es el boca a boca. La experiencia positiva de quienes visitan la región y las recomendaciones que hacen a familiares y amigos se convierten, así, en una de las principales vías para dar a conocer el destino. "Yo tengo comprobadísimo que cualquier vecino o cualquier persona que haya venido a Extremadura desde otra parte de España, cuando vuelve a su ciudad y cuenta la buena impresión que se ha llevado de nuestra región, termina recomendándola. Y te puedo asegurar que, muchas veces, el siguiente viaje de esas personas es precisamente a Extremadura".

Crece la demanda de guías en otros idiomas

El crecimiento del turismo en Extremadura no se limita al mercado nacional. Moreno también destaca el aumento de visitantes internacionales, especialmente de Estados Unidos, que llegan durante todo el año y combinan destinos como la Sierra de Gata con visitas a Cáceres y Mérida. Una tendencia que, además, se refleja directamente en su trabajo. Según explica, durante el último año y parte del anterior, alrededor del 80 % de sus visitas han sido para turistas extranjeros. Una cifra que, a su juicio, también está relacionada con la escasez de guías que trabajan en otros idiomas. La creciente llegada de visitantes internacionales está generando, por tanto, una mayor demanda de profesionales capaces de ofrecer visitas guiadas en diferentes lenguas, una necesidad que cada vez resulta más evidente en la región.