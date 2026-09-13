Boda aristocrática en Cáceres: "sí quiero" en San Mateo y celebración en Las Seguras

Cáceres vivió este sábado una de esas bodas de marcado sabor clásico en las que escenario, apellidos e historia se dan la mano. Cristina López Bonilla y Manuel Carrillo de Albornoz García contrajeron matrimonio en la iglesia de San Mateo para trasladar posteriormente la fiesta nupcial a Las Seguras, una propiedad a las afueras de la capital cacereña y estrechamente vinculada desde hace generaciones a la familia del novio.

La ceremonia religiosa comenzó a las 18.00 horas en la parroquia de San Mateo, en pleno corazón de la Ciudad Monumental. Es uno de los templos cacereños que, junto a la concatedral de Santa María, mejor encarna esa estética de las bodas tradicionales y sobrias en el casco histórico.

Los novios con sus familias en la parroquia de San Mateo de Cáceres. / Cedida

Los padres de la novia, Antonio María López Vivas y Cristina Bonilla Arjona, y los del novio, Manuel Carrillo de Albornoz Muñoz de San Pedro y Paloma García Fernández-Trejo, encabezaron una celebración en la que se dieron cita numerosos representantes de conocidas familias de la sociedad cacereña.

El enlace tuvo además un especial componente histórico por la rama familiar del novio. Manuel es bisnieto del conde de Canilleros, Miguel Muñoz de San Pedro e Higuero, una de las personalidades más destacadas de la vida cultural y social cacereña del siglo XX.

El novio, en el altar, con su madre y madrina, Paloma García Fernández-Trejo. / Cedida

En la boda coincidieron los tres hermanos Carrillo de Albornoz Muñoz de San Pedro: Manuel, Blanca y José Miguel, este último vizconde de Torre Hidalgo, historiador, escritor y anticuario, una figura especialmente conocida por su actividad literaria. El aristócrata dirige en Madrid la casa de subastas Magna Art Auctions.

Los hermanos Carrillo de Albornoz, Manuel (padre del novio), Blanca y José Miguel, son nietos del Conde de Canilleros. / Cedida

Apellidos conocidos

También la familia de Cristina mantiene una estrecha vinculación con Cáceres y está relacionada con un conocido despacho de abogados de la capital. La novia cuenta con un doble grado en Derecho y Estudios Internacionales, mientras que Manuel cursó el grado en Administración y Dirección de Empresas, Banca y Servicios Financieros.

Carrillo de Albornoz junto a Isabel de Heredia, marquesa de Escalona, y los Sres. de Martín Llopis Arroyo. / Cedida

Entre los asistentes figuraron Felipe Colón de Carvajal, Isabel y Marisol Polo, la marquesa de Escalona, los señores de Martínez Berasaluce, los señores de Grande y los señores de Martín Llopis, además de numerosas personas vinculadas a la vida social cacereña.

Tras la ceremonia de San Mateo, invitados y familiares se desplazaron hasta Las Seguras, donde tuvo lugar el convite. El banquete lo sirvió Catering Miguel Ángel, de Sevilla, una firma con una larga trayectoria en celebraciones de alto nivel y que ha participado en enlaces de personajes muy conocidos. Entre las bodas para las que ha trabajado figura la de Cayetano Rivera y Eva González, celebrada en su día en una hacienda sevillana.

Imagen de la celebración en el jardín de Las Seguras. / Cedida

La jornada concluyó así con una celebración de marcado carácter social y familiar, en la que se reunieron dos conocidas familias cacereñas y numerosos representantes de la sociedad local. Una boda clásica, elegante y muy vinculada a Cáceres, tanto por sus protagonistas como por los escenarios elegidos para un día especialmente señalado.