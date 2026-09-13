Cáceres supera las 102.000 pensiones, pero la paga media está 210 euros por debajo de la nacional: "Hay jóvenes que cobran más que yo"

Las pensiones suben, pero Cáceres continúa lejos de las cantidades que se cobran de media en España. Los últimos datos correspondientes a agosto sitúan en 102.341 el número de pensiones contributivas que se abonan en la provincia cacereña, un 1,81% más que hace un año. Su cuantía media alcanza los 1.163,94 euros mensuales, frente a los 1.373,44 euros del conjunto del país. Es decir, un pensionista cacereño cobra de media unos 210 euros menos al mes que la media nacional.

La diferencia adquiere todavía mayor relevancia por las características demográficas de Cáceres. El 25,36% de los habitantes de la provincia tiene 65 años o más, frente al 20,72% del conjunto de España. Prácticamente uno de cada cuatro cacereños se encuentra ya en ese grupo de edad. En la capital el porcentaje es menor, aunque también significativo: el 20,35% de sus 96.598 habitantes tenía al menos 65 años en 2025.

Es precisamente esta combinación —más mayores, más pensiones y una población activa que debe sostener el sistema— la que traslada a Cáceres uno de los debates económicos que marcarán los próximos años. En 2026, las pensiones contributivas se revalorizaron con carácter general un 2,7%, mientras las mínimas y las no contributivas experimentaron incrementos superiores. En agosto, además, la Seguridad Social destinó en España la cifra récord de 14.470,4 millones de euros a pagar la nómina mensual de las pensiones contributivas.

La situación cacereña presenta, sin embargo, una doble cara. La prestación media de la provincia ha aumentado hasta los 1.163,94 euros, con un incremento interanual del 7,72%, pero continúa siendo inferior incluso a la media extremeña, situada en 1.173,79 euros, y muy alejada de la nacional. Los datos de jubilación dibujan la misma realidad: Cáceres figura entre las provincias españolas donde la pensión media de jubilación no alcanza los 1.350 euros, mientras en España ronda ya los 1.575.

Grandes diferencias dentro de la provincia

La coyuntura tampoco es uniforme dentro del territorio cacereño. Las cuantías que reciben los jubilados reflejan en buena medida las carreras laborales y los salarios de décadas anteriores. En los municipios históricamente ligados a actividades agrarias y ganaderas las prestaciones suelen ser inferiores. Un caso extremo aparece en Eljas, situado entre los municipios españoles donde la pensión media de jubilación no llega a los 800 euros mensuales.

A ello se une otro problema especialmente visible en Extremadura: la situación de los autónomos. La pensión media de jubilación de los trabajadores por cuenta propia de la región se encontraba esta primavera en 995,37 euros, frente a los 1.452,15 euros de quienes proceden del Régimen General. Son 456 euros de diferencia cada mes, una brecha que afecta especialmente a territorios con fuerte presencia de pequeños negocios y trabajadores autónomos.

Y mientras numerosos mayores consideran insuficientes esas cantidades después de toda una vida laboral, entre las generaciones más jóvenes aumenta la preocupación por su propia jubilación. Es ahí donde encaja el testimonio de Juan Leo, jubilado de la generación del 'baby boom', que ha reabierto a nivel nacional el debate generacional tras su participación en el programa de televisión La Sexta Explica al defender que su prestación es consecuencia de décadas cotizando. «He cotizado 45 años para recibir la jubilación que hoy cobro, y me ha quedado una pensión de 1.600 euros. Y hay jóvenes que cobran más que yo», sostiene.

Leo va todavía más lejos y lanza una pregunta que resume una discusión cada vez más presente: «¿Quieren rebajarnos nuestras pensiones para que ellos cobren más?». Frente a esa posición están los jóvenes que afrontan salarios bajos, dificultades para acceder a una vivienda y carreras de cotización más inestables, y que se preguntan si el sistema podrá garantizar dentro de varias décadas prestaciones similares a las actuales.

En una provincia como Cáceres, con más de 102.000 pensiones y una cuarta parte de sus habitantes por encima de los 65 años, el debate está lejos de ser teórico. La cuestión no es únicamente cuánto cobrarán los actuales jubilados, sino cómo sostener unas pensiones suficientes en uno de los territorios más envejecidos de España sin cargar todo el esfuerzo sobre quienes hoy comienzan o desarrollan su vida laboral.

Seguridad Social

La presión sobre el sistema aumentará conforme avance la jubilación de las generaciones del 'baby boom', precisamente las más numerosas. La propia Seguridad Social señala que esta incorporación masiva de nuevos pensionistas impulsará inicialmente el gasto durante los próximos años. En una provincia envejecida como Cáceres, donde el peso de la población mayor es especialmente elevado y muchos municipios del medio rural pierden habitantes en edad de trabajar, ese proceso adquiere una importancia todavía mayor.

También cambia progresivamente la edad a la que se puede abandonar el mercado laboral. En 2026 la edad ordinaria de jubilación se sitúa en 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y tres meses cotizados y en 66 años y diez meses para quienes no alcancen ese periodo. A partir de 2027, el límite llegará a los 67 años para quienes tengan menos de 38 años y seis meses de cotización. Una evolución que cobra especial relevancia para las generaciones más jóvenes, con trayectorias laborales en muchos casos menos continuas y que necesitarán carreras de cotización cada vez más largas para retirarse a los 65.

Las dudas sobre el futuro tampoco proceden únicamente del debate político. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte de que el cumplimiento actual de la regla de gasto de las pensiones no garantiza por sí solo la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo. Sus últimas previsiones calculan que el gasto público bruto en pensiones representará de media el 14,6% del PIB entre 2022 y 2050 y alertan de que el envejecimiento de la población incrementará la presión sobre las finanzas públicas especialmente a partir de mediados de la próxima década. Para territorios como Cáceres, el reto será doble: garantizar ingresos suficientes a quienes ya están jubilados y conseguir al mismo tiempo una base laboral suficientemente amplia para sostener el sistema en el futuro.