Cáceres se vuelca con Las Noches del Patrimonio: más de 50.000 visitas y lleno en sus principales espacios

Las Noches del Patrimonio han cerrado en Cáceres su edición más ambiciosa con 50.329 asistencias registradas entre el viernes y el sábado. La cita cultural, celebrada de forma simultánea en las ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad, ha ampliado por primera vez su programación a dos jornadas en Cáceres, con un total de 40 actividades y 40 espacios abiertos.

El Museo Helga de Alvear ha sido el principal foco de atracción, con 8.560 visitas contabilizadas durante los dos días. A continuación se sitúan el Palacio de los Golfines, con 3.916, y la Fundación Mercedes Calles-Martín y el ayuntamiento, que de manera conjunta han alcanzado las 3.885. También han registrado una importante afluencia la parroquia de San Mateo, con 3.443 visitas; la concatedral de Santa María, con 3.094; el Palacio de Mayoralgo, con 2.903; y el Centro de Divulgación de la Semana Santa, con 2.104.

El balance difundido este domingo por el Ayuntamiento de Cáceres incluye las entradas a espacios culturales, museos y palacios, la asistencia a conciertos y otras propuestas, además de quienes participaron en actividades como las visitas a la Cueva del Conejar, el 'cluedo' o el 'photocall' vinculado a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Así se ha vivido la segunda jornada de Las Noches del Patrimonio en Cáceres /

El alcalde, Rafa Mateos, ha valorado el resultado como un "rotundo éxito" y ha destacado que la ciudad ha demostrado durante el fin de semana que "la cultura es nuestra auténtica seña de identidad". "Habíamos hecho una apuesta sin parangón en España para Las Noches del Patrimonio, con 40 actividades y 40 espacios abiertos durante dos días, y hemos superado todas las expectativas", ha señalado el regidor, que también ha destacado el ambiente vivido en las calles y la respuesta del público.

La Cueva del Conejar desborda las plazas

Entre las principales novedades de esta edición ha destacado la apertura al público de la Cueva del Conejar, que ha podido visitarse por primera vez tras los trabajos realizados para facilitar su acceso y comprensión. Las visitas programadas han permitido la entrada de 320 personas, aunque la demanda ha sido muy superior: la convocatoria recibió solicitudes de alrededor de 1.100 interesados, más del triple de las plazas disponibles.

Galería | Cáceres abre la Cueva del Conejar / Pablo Parra

Otra de las incorporaciones ha sido el Centro de Interpretación del campamento romano de Cáceres El Viejo, que se ha sumado por primera vez a Las Noches del Patrimonio con recreaciones teatralizadas y observaciones astronómicas. Las actividades han reunido a más de 350 personas durante las dos jornadas.

Cáceres 2031 mira a Europa

La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 ha tenido también un espacio propio dentro de la programación. Cerca de 150 personas participaron en el 'cluedo' organizado con motivo de la cita, mientras que otras 400 pasaron por el 'photocall' instalado en la plaza Mayor.

El carácter internacional de esta edición se ha reforzado además con la presencia de representantes y artistas de la ciudad portuguesa de Évora, que será Capital Europea de la Cultura en 2027, y de compañías procedentes de Chile, Perú e Italia. Para Mateos, que ha agradecido el trabajo de todo el personal municipal, empresas, artistas, músicos, servicios de limpieza y seguridad y voluntarios implicados en estas dos jornadas, el éxito de esta cita constituye "una muestra evidente de todo lo que Cáceres puede ofrecer a Europa" de cara a 2031, y ha destacado especialmente la participación de Évora, que, según ha señalado, ha permitido "sellar propuestas" de colaboración con Portugal en torno a la capitalidad cultural.

Con el balance ya cerrado, el Ayuntamiento de Cáceres mira ya a 2027 con la intención de dar continuidad y seguir reforzando una programación que este año ha batido récords de participación.