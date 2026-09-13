La moda toma Cáceres: Extremoda Fashion Week reunirá a nuevos diseñadores y firmas consolidadas

La capital cacereña volverá a mirar a la pasarela a finales de septiembre. La ciudad acogerá los días 25 y 26 de septiembre una nueva edición de Extremoda Fashion Week, una cita que reunirá durante dos jornadas a nuevos diseñadores, firmas consolidadas y profesionales vinculados al mundo de la moda. La programación combinará desfiles, mesas redondas, reconocimientos y propuestas centradas en el talento emergente, con el objetivo de visibilizar la creatividad extremeña y crear un punto de encuentro entre profesionales, marcas y público.

La primera jornada arrancará el viernes 25 de septiembre con la apertura oficial del evento. Justo después se celebrará una mesa redonda con la participación de Christian Acedo, referente internacional en los ámbitos del maquillaje y la peluquería, que aportará su experiencia dentro de una programación que pretenden abordar la moda desde diferentes disciplinas.

Uno de los momentos destacados de la mañana llegará con la entrega del Premio Honorífico 'Extremoda Fashion Week 2026' a Artesanía La Gorra, el taller de Montehermoso especializado en la elaboración artesanal de la tradicional gorra montehermoseña, un reconocimiento con el que la organización quiere poner en valor su trayectoria y su contribución al sector.

La organización de Extremoda Fashion Week, durante la presentación celebrada en la sede de la Diputación de Cáceres. / El Periódico

Talento emergente

La programación de la tarde estará protagonizada por las nuevas generaciones de diseñadores. El 'Certamen de Diseñadores Emergentes' reunirá las propuestas de Rubén Troya, Salguero Zaid y Lara Carraux, tres nombres que tendrán la oportunidad de mostrar sus colecciones y darse a conocer ante profesionales y público en una cita concebida como escaparate para los creadores que comienzan a abrirse camino en el sector.

La primera jornada del evento terminará a las 21.30 horas con el desfile de Sila Brand, firma de moda de Castuera impulsada por la diseñadora Rosa Romero.

La moda del futuro

Extremoda Fashion Week continuará el sábado con una programación que pondrá el foco en los cambios que atraviesa la industria. La mesa redonda 'Más allá del textil: Los nuevos materiales que transformarán la moda' abordará el papel que están adquiriendo nuevos materiales y soluciones dentro del sector.

El encuentro servirá para analizar una industria en constante transformación, en la que la innovación, los materiales y los nuevos procesos de creación están ganando cada vez mayor protagonismo.

La tarde del sábado concentrará otro de los platos fuertes de esta edición. La pasarela recibirá entonces a DUE, la firma de las hermanas oliventinas Rosa y Carmen Rodríguez; Camilo Atelier, especializado en moda nupcial a medida; y Corsinología, la marca del diseñador de Jarandilla de la Vera José Ramón García. Los tres presentarán sus propuestas dentro del bloque de desfiles previsto para cerrar la programación.

Con esta edición, Extremoda Fashion Week busca consolidar a Cáceres como escaparate para la moda extremeña, combinando la experiencia de firmas ya asentadas con el impulso de los nuevos creadores y ofreciendo durante dos jornadas una panorámica del presente y el futuro del sector.