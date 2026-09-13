El pueblo de Cáceres que tiene un Cristo de leyenda, un sendero premiado y hasta una lengua propia

Esta vez nos vamos a ir a Monfragüe donde apenas a media hora por carretera desde Plasencia y cobijada bajo las faldas de la Sierra de Santa Catalina, existe una villa cacereña que rompe con todos los tópicos rurales, Serradilla. No es un destino más de paso: es un rincón de Extremadura donde el arte barroco rivaliza con las mejores pinacotecas, la naturaleza regala gargantas de película y sus habitantes preservan con orgullo una forma única de hablar y un recetario tradicional que enamora al primer bocado. Vamos a conocer que ver y que hacer en Serradilla.

La visita a Serradilla debe comenzar obligatoriamente en la plazuela del Hospital, donde se alza el Real Monasterio del Santísimo Cristo de la Victoria, declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional. La llegada de su imagen titular encierra un relato digno de una serie de época. En 1635, la beata Francisca de Oviedo encargó en Madrid al escultor de la corte Domingo de Rioja una talla de Cristo destinada al hospital de pobres de la villa. El realismo y la unción de la escultura fueron tan extraordinarios que causó sensación en la Corte, hasta el punto de que el rey Felipe IV ordenó retenerla en la capilla del Alcázar de los Austrias. Más tarde, al trasladarla hacia Extremadura, la efigie recaló en Plasencia, donde los vecinos tampoco querían dejarla marchar. Ante la negativa, ocho vecinos serradillanos decidieron rescatarla en secreto durante la noche del 12 de abril de 1641, culminando una entrada triunfal en el pueblo al día siguiente.

Hoy, la escultura de este Cristo triunfante apoyado sobre la cruz —conocido cariñosamente como el Cristu Benditu— se custodia en un espectacular retablo mayor barroco cuidado con esmero por las monjas Agustinas Recoletas. A través de una escalera situada tras el altar se puede acceder directamente al camarín para contemplar la talla de cerca. Además, el templo alberga una de las colecciones de pintura barroca más impresionantes de Extremadura, con lienzos atribuidos a maestros de la talla de Claudio Coello. Como he comentado antes es una visita obligada en tu escapada, lo merece.

Templos, fuentes serranas y señorío comunal

Pasear por el casco urbano de Serradilla es sumergirse en un entramado de calles tranquilas donde el agua y la piedra son protagonistas. Muy cerca del monasterio se levanta la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, un edificio con orígenes en el siglo XV remodelado en el siglo XVII. Su interior guarda un retablo mayor presidido por la Virgen de la Asunción, una magistral talla dieciochesca realizada en 1749 por el afamado imaginero Luis Salvador Carmona.

Durante tu caminata te toparás con un entramado de fuentes históricas que canalizan las aguas de la sierra. La Fuente del Capillo es la más antigua de la villa, reconocible por su original cúpula en el Hoyo de Santa Ana. La Fuente Nueva, levantada en 1894 enteramente en piedra seca, sin mortero ni cemento, para filtrar el manantial de forma natural y la Fuente de Las Huertas y Fuente de los Grifos, hermosos ejemplos de ingeniería popular ubicados en los accesos al convento y las huertas.

El corazón cívico lo marca la Plaza Mayor, presidida por la Torre del Reloj del Ayuntamiento. Aquí se recuerda con orgullo el año 1557, cuando Felipe II otorgó a Serradilla la Carta Real que la proclamó Villa Realenga, liberándola de la dependencia de Plasencia.

Para los amantes del turismo activo y la naturaleza, Serradilla es una de las puertas de entrada más privilegiadas a la Reserva de la Biosfera y Parque Nacional de Monfragüe. De hecho, la aldea de Villareal de San Carlos, epicentro del parque, pertenece administrativamente a este municipio. El gran reclamo al aire libre es el sendero local homologado SL-CC 43, conocido como la Ruta de la Garganta del Fraile.

Este itinerario de 9 kilómetros fue galardonado por la FEDME con el premio al Mejor Sendero Homologado de España en 2022. El recorrido parte desde las propias calles del pueblo y remonta suaves laderas entre bancales de olivar, alcornocales y madroños. Durante el itinerario tendrás unas Vistas panorámica, de película, una de ellas en el Mirador de El Alambique, una atalaya perfecta para contemplar la inmensidad de las dehesas y las sierras cuarcíticas. Seguidamente el camino desciende hasta un impresionante cañón fluvial donde el arroyo forma una cascada estacional. Desde este punto es habitual observar en pleno vuelo a buitres leonados, buitres negros y águilas imperiales que anidan en las peñas.

El ritual de la patatera y «la pringá», Gastronomía de Km 0

Comer en Serradilla significa conectar directamente con los frutos de la dehesa y la cocina artesanal de leña de encina. No puedes marcharte sin probar sus dos emblemas culinarios. Por un lado, la pringá. Es el dulce estrella del pueblo, elaborado con harina, manteca ibérica, huevo, un chorrito de anís y ralladura de limón. Lo que lo hace inconfundible es su cocción en los tradicionales hornos de leña de encina (conocidos como jornus), que le aportan una textura suave que se deshace en el paladar. Puedes encontrarla en obradores como La Tahona D’arriba o la Panadería Félix Bravo. Por otro, la patatera serradillana: Un embutido tradicional elaborado durante la matanza con magro de cerdo ibérico criado en Monfragüe, patata cocida, ajo y pimentón de la Vera. Se disfruta tanto curada como untada sobre una rebanada de pan de Canteronis en carnicerías locales como Embutidos Serradilla o Edmundo y Soraya.

La personalidad de Serradilla se palpa en sus gentes. El pueblo conserva con orgullo el habla serradillana, una rica variedad dialectal del altoextremeño con raíces asturleonesas. Para celebrar este legado, cada mes de agosto se organiza el popular «Día del Habla Serraillana» con muestras de poesía, teatro y tradiciones populares. Esta identidad comunitaria dio la vuelta a España en 2013 con el rodaje de Territoriu de bandolerus, el primer largometraje filmado íntegramente en lengua extremeña. Protagonizada por más de 200 vecinos del municipio sin experiencia actoral, la película narra las andanzas de Juan Morales 'El Cabrerín', el célebre bandolero del siglo XIX oriundo de la localidad que burló a la justicia por estas mismas sierras.

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Mejor época: La primavera y el otoño son idóneos para caminar por sus rutas y recorrer Monfragüe con temperaturas suaves. Fiestas señaladas: El 28 de agosto tienen lugar las fiestas patronales de San Agustín, mientras que el 14 de septiembre se celebra el Día de la Cruz, la festividad mayor en honor al Cristo de la Victoria, cuando cientos de peregrinos acuden al besapiés del santuario. Aunque es una época calurosa, vale la pena por las fiestas que se celebran. Cómo llegar: Se accede cómodamente desde la autovía A-66 (Autovía de la Ruta de la Plata) tomando el desvío hacia Mirabel o desde Plasencia a través de la carretera provincial CC-29.3.

En resumen, vas a necesitar más de un día para integrarte en la visita, son tantas cosas para ver y experimentar, que un solo día se te hace corto, cuando llegues baja el ritmo y déjate acoger por la conversación cálida de sus gentes, así que, anímate y ven a sumergirte en la historia y el increíble paisaje de Serradilla.