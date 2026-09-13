Recta final para las obras del Complejo San Francisco de Cáceres: 83% ejecutado y fecha límite el 21 de septiembre

Las obras de accesibilidad del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres avanzan hacia su final después de más de un año de trabajos. La última certificación tramitada, correspondiente a la obra ejecutada hasta julio de 2026, asciende a 710.080,97 euros, lo que supone aproximadamente el 83% del importe total adjudicado. La actuación salió a licitación con un presupuesto de 915.000 euros y fue finalmente adjudicada por 855.525,01 euros. De acuerdo con esa última certificación, quedarían pendientes 145.444,04 euros de obra, aunque esa cantidad ya sería inferior porque todavía falta incorporar formalmente a las certificaciones los trabajos desarrollados durante agosto.

La previsión trasladada es que el porcentaje de ejecución haya aumentado "notablemente" desde julio y que las obras puedan concluir dentro del nuevo plazo establecido, que fija como fecha máxima el 21 de septiembre, según confirma la Diputación de Cáceres, de la que depende la obra y el inmueble, a este diario. El proyecto tiene como objetivo resolver los problemas de accesibilidad que presenta el complejo y facilitar un recorrido continuo para los usuarios desde el exterior hasta los principales espacios interiores.

La intervención contempla mejorar la conexión peatonal desde la vía pública y el aparcamiento, además de generar una amplia plaza delante del acceso principal al edificio. En el interior, los trabajos buscan facilitar los desplazamientos por las zonas generales de distribución y mejorar especialmente la conexión entre los distintos claustros. Uno de los puntos centrales de la actuación está precisamente en el claustro gótico y en la comunicación con el resto de espacios del conjunto. Estos trabajos se encuentran ya prácticamente terminados, según la información facilitada.

Esta circunstancia permitiría recuperar en breve el uso normal de estas zonas y restablecer la comunicación interior del complejo antes incluso de que finalice completamente la obra.

Acceso provisional junto a la cafetería

La reapertura de los recorridos interiores no supondría, sin embargo, que toda la intervención estuviera terminada. Mientras continúen los trabajos en la zona principal, el acceso al edificio se mantendría por la entrada secundaria situada junto a la cafetería, que es la que se viene utilizando durante la ejecución del proyecto.

Una vez operativa la conexión interior entre los claustros, quedaría como principal frente de obra la terminación del vestíbulo de entrada y de la plaza exterior del acceso principal.

Ambos elementos deben ponerse en servicio conjuntamente, por lo que la apertura definitiva de la entrada principal se producirá cuando estén concluidos todos los trabajos de esa zona. La previsión actual es que puedan estar finalizados antes de que expire el nuevo plazo del 21 de septiembre.

La obra comenzó el 14 de agosto de 2025 y el calendario inicial contemplaba nueve meses de ejecución, por lo que su finalización estaba prevista para el 14 de mayo.

Sin embargo, durante los trabajos surgieron distintas circunstancias que obligaron a ampliar el plazo. Entre ellas, la información facilitada señala hallazgos arqueológicos, episodios meteorológicos, la retirada de canalizaciones de fibrocemento y problemas relacionados con el suministro de determinados materiales.

Las obras para hacer accesible el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres afrontan su recta final con el 83% ejecutado hasta julio. Tras varios imprevistos, el plazo se ha ampliado al 21 de septiembre y se prevé terminar dentro de esa fecha

También tiene que ver una reducción de la jornada laboral entre las circunstancias que han condicionado el ritmo de ejecución. Con todos estos factores, la fecha máxima para terminar la actuación se desplazó finalmente hasta el 21 de septiembre. A falta de la certificación que incorpore lo ejecutado durante agosto, los responsables de la actuación mantienen la previsión de cumplir ese nuevo calendario. Antes podría recuperarse la circulación normal por buena parte del interior, mientras que la culminación de la plaza exterior y el vestíbulo permitirá volver a utilizar el acceso principal del Complejo Cultural San Francisco.

La actuación se desarrolla, además, sobre uno de los edificios históricos más singulares de Cáceres. El actual complejo ocupa las dependencias del antiguo Monasterio de San Francisco el Real, levantado extramuros de la ciudad monumental y próximo al trazado histórico de la Vía de la Plata.

Su origen se remonta a 1472, cuando el franciscano Pedro Ferrer impulsó la fundación del convento. La construcción se prolongó durante décadas y dejó un conjunto en el que conviven elementos del gótico tardío, el Renacimiento y etapas posteriores, con especial protagonismo de la antigua iglesia y de sus claustros.

La historia del inmueble ha estado marcada por continuos cambios de uso. Después de su etapa conventual funcionó, entre otros cometidos, como colegio de Teología Escolástica, Hospital Provincial, Casa de Misericordia, refugio de pobres y hospicio de niños. En 1949 fue declarado Monumento Histórico-Artístico y durante años acogió a menores de la Beneficencia Provincial.

Su transformación contemporánea llegó en 1980, cuando el antiguo convento pasó a convertirse en sede de la Institución Cultural El Brocense y comenzó su nueva etapa como Complejo Cultural San Francisco. En el otoño de 1981 se acometió una adecuación integral para adaptar el edificio a sus nuevas funciones culturales respetando sus principales elementos históricos.

Congresos, exposiciones, conciertos y teatro

Más de cuatro décadas después, San Francisco continúa siendo uno de los grandes equipamientos culturales de la capital cacereña. La Diputación lo define actualmente como centro de congresos y exposiciones, aunque su actividad va mucho más allá.

La antigua iglesia conventual funciona como auditorio y salón de actos, mientras sus cuatro claustros y distintas salas se utilizan para exposiciones, congresos y encuentros profesionales. El centro acoge también conciertos, representaciones teatrales, conferencias y otras actividades culturales.

El edificio dispone además de jardines, cafetería y aparcamiento. La ficha de centros de la Diputación sitúa también en San Francisco servicios y dependencias provinciales vinculados a la Institución Cultural El Brocense, Congresos y Protocolo, el Servicio Provincial de Bibliotecas, Política Social, Teleasistencia e Igualdad.

Ese uso intensivo explica la importancia de la intervención actual: no se trata únicamente de rehabilitar un inmueble histórico, sino de facilitar que sus diferentes espacios puedan ser utilizados en condiciones adecuadas por todas las personas.

Un recorrido accesible desde la calle hasta los claustros

El proyecto busca resolver los principales problemas de accesibilidad existentes y crear un recorrido más sencillo desde la vía pública y el aparcamiento hasta el interior del edificio.

Entre las actuaciones figura la creación de una amplia plaza delante del acceso principal, además de la mejora de los recorridos interiores y de las comunicaciones entre los diferentes claustros.

La intervención adquiere una complejidad especial precisamente por desarrollarse sobre un conjunto histórico con numerosos elementos patrimoniales. El claustro gótico, uno de los espacios más destacados del antiguo convento, conserva portadas, bóvedas nervadas y frescos descubiertos durante anteriores remodelaciones del inmueble.

Hallazgos arqueológicos y otros imprevistos

Las obras comenzaron el 14 de agosto de 2025 y inicialmente debían finalizar el 14 de mayo de 2026. Sin embargo, diferentes circunstancias surgidas durante la ejecución obligaron a ampliar el calendario.

Entre ellas se encuentran hallazgos arqueológicos, incidencias meteorológicas, la necesidad de retirar canalizaciones de fibrocemento y dificultades en el suministro de materiales. La información facilitada incluye también la reducción de la jornada laboral entre los factores que han afectado al desarrollo de los trabajos.

La suma de estas circunstancias llevó a establecer el próximo 21 de septiembre como fecha máxima para la terminación.

Los claustros, prácticamente listos

Una parte importante de la intervención está ya muy avanzada. Los trabajos en el interior del claustro gótico y en la conexión entre los claustros están prácticamente terminados, por lo que estos espacios podrían volver a utilizarse con normalidad próximamente.

Eso permitiría recuperar la comunicación interna del complejo a pleno rendimiento incluso antes de terminar toda la actuación. Mientras tanto, la entrada se mantendría por el acceso secundario situado junto a la cafetería, que ha venido utilizándose durante las obras.

El principal frente pendiente quedaría entonces concentrado en el vestíbulo de la entrada principal y en la nueva plaza exterior. Ambos espacios deben entrar en funcionamiento de manera conjunta y su conclusión marcará el final definitivo de una intervención destinada a hacer más accesible uno de los edificios históricos y culturales más utilizados de Cáceres.