Más de 100 viajeros se quedaron en tierra en hora punta, según Montesol: pide cambiar el R8 de Cáceres

La hora punta de la mañana vuelve a poner el foco sobre el transporte urbano de Cáceres. La Asociación Vecinal Montesol reclama al ayuntamiento un cambio en el funcionamiento del R8, el servicio concebido para reforzar la Línea 8, al considerar que su primera vuelta no coincide con el momento en el que los viajeros más lo necesitan.

La entidad vecinal asegura que con el comienzo del curso más de 100 personas se quedaron sin poder subir a los autobuses de las 7.30 y las 7.45 horas al encontrarse completos.

La situación, según Montesol, afectó especialmente a usuarios que aguardaban en las paradas de las calles Las Águilas, Arsenio Gallego y avenida de Extremadura, en un horario en el que confluyen vecinos que se desplazan hacia sus centros de trabajo y estudiantes que acuden a clase.

Ante esta situación, la asociación plantea una modificación muy concreta: que el primer servicio del R8 salga a las 7.25 horas desde el Polígono Empresarial Mejostilla, en lugar de iniciar su primera vuelta desde la Plaza de Conquistadores.

Un cambio de cinco minutos y de cabecera

El objetivo es que el vehículo pueda recorrer La Mejostilla en dirección al centro justo durante el intervalo que la asociación identifica como el más conflictivo: entre las 7.30 y las 7.45 horas.

Montesol considera que de esta manera el autobús de refuerzo aumentaría realmente la capacidad de la Línea 8 en las paradas donde se concentra la mayor demanda, en vez de incorporarse al recorrido cuando una parte de los usuarios ya ha intentado acceder a los servicios ordinarios.

"El objetivo de un autobús de refuerzo debe ser aumentar la capacidad de la línea precisamente cuando existe una mayor demanda", ha señalado Victoria Campos, vocal de la Asociación Vecinal Montesol.

Campos defiende que la primera vuelta debería comenzar a las 7.25 desde el Polígono Empresarial de La Mejostilla "para que refuerce la alta demanda que soporta la L8 entre las 7.30 y las 7.45".

"El refuerzo tiene que estar cuando hace falta"

La reivindicación vecinal se centra, por tanto, no en aumentar el número de autobuses, sino en reorganizar el primer recorrido del R8 para aprovechar mejor un servicio que ya existe.

Para Montesol, el cambio permitiría reducir la saturación de los vehículos que circulan a primera hora y mejorar los desplazamientos desde La Mejostilla, especialmente en los días lectivos.

"Si el R8 está pensado para reforzar la Línea 8, tiene que hacerlo cuando más falta hace", sostiene Campos. La asociación resume su petición en adelantar y trasladar el inicio de la primera vuelta para que el vehículo esté ya entrando desde La Mejostilla cuando comienzan a llenarse los autobuses ordinarios.

La propuesta llega después de que la entidad detectase problemas de capacidad coincidiendo con el arranque del curso, una circunstancia que incrementa los desplazamientos a primera hora de la mañana.

Una petición dirigida al ayuntamiento

Montesol pide ahora al Ayuntamiento de Cáceres que estudie la modificación y establezca la salida inicial del R8 a las 7.25 horas desde el Polígono Mejostilla.

La asociación entiende que se trataría de un ajuste reducido en el horario y el punto de partida, pero con efecto directo en una de las franjas más sensibles para los usuarios de la Línea 8.

La reclamación vuelve a situar sobre la mesa la necesidad de ajustar frecuencias y refuerzos del transporte urbano a la demanda real de los barrios, especialmente en los horarios de entrada a centros educativos y lugares de trabajo.