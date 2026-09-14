Adiós al concurso del cartel de la Semana Santa de Cáceres: se encargará a un autor "de prestigio"

La Semana Santa de Cáceres estrenará en 2027 un nuevo modelo para la elección y creación de su cartel oficial. La Unión de Cofradías Penitenciales ha aprobado en Pleno la propuesta de su Comisión Permanente, que supone dejar atrás el tradicional concurso abierto para encargar directamente la obra a un artista profesional de reconocido prestigio y trayectoria.

El cambio busca elevar la calidad artística del cartel y, al mismo tiempo, convertirlo progresivamente en una colección de obras de autor que permita proyectar la personalidad y singularidad de la Semana Santa cacereña. La intención es que el cartel deje de ser únicamente una imagen de cada edición para adquirir también un valor artístico propio.

El nuevo sistema mantendrá, no obstante, uno de los elementos característicos del modelo actual: el protagonismo rotatorio de las cofradías penitenciales. Cada año, una corporación será la referencia temática de la obra. La primera será la Cofradía de la Sagrada Cena, a la que corresponderá el cartel de la Semana Santa de 2027. Después se continuará con el orden establecido.

Un cartel que vuelva a anunciar la Semana Santa

Otra de las novedades afecta al momento de presentación. La Unión de Cofradías quiere recuperar para el cartel su función como anuncio de la próxima Semana Santa, por lo que será presentado el Sábado de Cuaresma. El acto pretende convertirse así en uno de los primeros hitos del calendario cofrade y servir de "pórtico" a la Cuaresma cacereña.

Pero el nuevo modelo no se limitará al cartel de autor. La Unión de Cofradías ha planteado también una segunda línea de trabajo para dar mayor protagonismo a la fotografía como herramienta de promoción.

Para ello, se convocará cada año un certamen fotográfico abierto tanto a profesionales como a aficionados. Las cuatro fotografías premiadas pasarán a formar parte de las imágenes promocionales oficiales de la Semana Santa durante todo el año.

Cristo de los Estudiantes. / Pablo Parra

Estas fotografías podrán utilizarse en cartelería y publicaciones, pero también en redes sociales, ferias, exposiciones y otras acciones destinadas a la promoción cultural y turística de la Semana Santa de Cáceres.

La organización prevé dar a conocer en los próximos días el nombre del artista al que se encargará el cartel oficial de 2027. También se anunciará la convocatoria del primer Certamen de Fotografía de la Semana Santa de Cáceres, con el que se pondrá en marcha esta nueva estrategia de promoción.