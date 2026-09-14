"Nuestro movimiento debe estar pendiente de las zonas que parten con más dificultades"

Gema Gallego preside desde septiembre de 2025 la Agrupación Vecinal de Cáceres, después de haber encabezado la gestora constituida en octubre de 2024 tras la crisis interna de la entidad. La organización ha abierto ahora una nueva etapa que quiere centrar en la transparencia, el fortalecimiento de las asociaciones y el seguimiento de las reivindicaciones de los barrios. Transporte, limpieza, presupuestos participativos y las necesidades de las pedanías están entre sus prioridades.

Pregunta. ¿En qué situación encontraron la Agrupación Vecinal cuando se constituyó la gestora?

Respuesta. Casi todas las personas que entramos veníamos ya de juntas directivas anteriores. Nunca hemos hablado de irregularidades económicas ni de problemas con el dinero. Lo que detectábamos era falta de transparencia, de comunicar qué se estaba haciendo y cómo se tomaban algunas decisiones. Se produjo aquella situación con una nueva junta directiva, se impugnó el proceso y quedó invalidado. A partir de ahí se creó la gestora y empezamos a trabajar con las convocatorias comunicadas, órdenes del día y todo correctamente legalizado.

La polémica

P. ¿En qué quedó la polémica por las firmas del acta de la asamblea de septiembre de 2023?

R. Eso se cerró. Se impugnó aquel acto y no hemos querido ir más allá porque tampoco consideramos que fuese bueno para el movimiento vecinal. Incluso pudo ocurrir por desconocimiento y no necesariamente con mala intención. Se quedó ahí, se invalidó aquella junta directiva y nosotros comenzamos otra etapa. Queremos trabajar con transparencia y cumplir los procedimientos.

Gema Gallego, presidenta de la Agrupación Vecinal de Cáceres. / CARLOS GIL

P. ¿Qué ha querido cambiar desde que asumió la presidencia?

R. Para mí la transparencia es fundamental, pero esto no depende solo de mí. Las decisiones se toman como equipo. Yo no doy un paso importante sin comunicarlo a la junta directiva. Las cuestiones que establecen los estatutos se llevan a las asambleas y, de hecho, estamos trabajando también en su reforma. Además, hemos intentado que haya representantes de distintos distritos y hemos creado vocalías de vivienda y urbanismo, sanidad y bienestar, cultura, ocio, juventud o participación ciudadana.

Asociaciones

P. ¿Cuántas asociaciones forman actualmente la Agrupación?

R. Son 27 asociaciones vecinales y hemos aprobado recientemente la entrada de R66 y Cáceres Ciudad Monumental, que están todavía completando su registro. También tenemos otras pendientes de documentación. Nuestra intención es que las asociaciones estén activas. Algunas tienen juntas directivas envejecidas y menos movimiento, y creemos que una de nuestras funciones es visitarlas, ayudarlas y darles impulso.

P. Hace unas semanas se reunieron con el alcalde. ¿Qué resultado tuvo ese encuentro?

R. Salimos con una sensación muy positiva. Fue una reunión constructiva para explicar qué necesitamos y en qué queremos colaborar. Hasta ahora el Ayuntamiento no nos ha puesto ninguna objeción a lo que hemos planteado. Ahora tenemos que ir estudiando cada uno de los asuntos y haciendo seguimiento. De momento estamos alineados, pero hay que ver cómo avanzan los puntos que hemos puesto encima de la mesa.

Representantes de la Agrupación Vecinal de Cáceres, junto al alcalde Rafa Mateos y la concejala Jacobi Ceballos, durante la reunión de este miércoles. / E.P.

Transporte urbano

P. Uno de ellos es el futuro contrato del transporte urbano. ¿Qué reclaman?

R. Para nosotros es un asunto fundamental. La Agrupación está en la mesa de transporte y, cuando conocimos el primer borrador, pedimos a las asociaciones que nos trasladaran las modificaciones que consideraban necesarias. Todas esas propuestas se enviaron al Ayuntamiento. Ahora queremos que, antes de que salga el contrato, nos digan cuáles se incorporan, cuáles no y por qué motivo. Hemos pedido propuestas a los vecinos y tenemos que poder explicarles qué ha ocurrido con ellas.

P. ¿Qué considera imprescindible en ese nuevo modelo?

R. Las pedanías no se pueden quedar sin transporte urbano. Sabemos que cuesta más dinero, pero es un servicio público. Da igual que en un núcleo vivan mil personas o muchas menos. Quien vive en el centro tiene todos los recursos a su disposición, mientras que quien vive fuera los necesita todavía más. También hay zonas de Cáceres con líneas muy saturadas y esas necesidades se han trasladado al Ayuntamiento.

P. También han reclamado más información sobre los presupuestos participativos.

R. Sí. Cada año se trabaja con alrededor de un millón de euros y queremos que se utilice para actuaciones concretas de los barrios, no para sustituir inversiones que deberían salir de los presupuestos ordinarios del Ayuntamiento. Pero, sobre todo, necesitamos información. Hay cuestiones aprobadas desde 2022 o 2023 que todavía no están ejecutadas. Queremos saber cuáles están terminadas, cuáles siguen pendientes, en qué porcentaje se encuentran y cuál es el motivo de los retrasos. Si una licitación ha fallado o ha surgido cualquier problema, hay que explicarlo al barrio que hizo la propuesta.

Principales quejas

P. ¿Cuáles son las principales quejas que les están llegando actualmente?

R. Hay de todo, pero principalmente limpieza, poda, tráfico, semáforos, pasos de peatones y mantenimiento del mobiliario urbano. A veces parecen cuestiones pequeñas, pero son importantes. Hay bancos destrozados y mucha gente mayor que los necesita. También calles muy congestionadas que necesitan cambios. Hemos entregado al Ayuntamiento un listado de reivindicaciones y ahora queremos sentarnos con cada asociación y hacer seguimiento.

P. ¿Hay alguna zona que les preocupe especialmente?

R. No quiero señalar un barrio porque todos tienen necesidades, pero últimamente estamos recibiendo bastantes reivindicaciones de Estación Arroyo-Malpartida. Es un núcleo aislado que no tiene un bar, un supermercado ni una sede abierta donde puedan estar los vecinos. Las pedanías necesitan una atención especial precisamente porque cuentan con menos recursos. En Valdesalor ocurre algo parecido con las personas mayores. Necesitan un espacio en condiciones donde reunirse y desarrollar actividades. Y también tenemos que mirar hacia Rincón de Ballesteros. El movimiento vecinal tiene que estar pendiente de esas zonas que por su situación parten con más dificultades.