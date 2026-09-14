Antonio Pariente, párroco de Cáceres: "Unidad de la Iglesia en Extremadura"

El título de la columna semanal, como podéis imaginar, está relacionado con la celebración del pasado Día de Extremadura. Sin embargo, no lo está con la reivindicación de la necesidad de que Guadalupe pase a formar parte de las Diócesis Extremeñas; pienso que esto es una batalla "casi" perdida, desde que la respuesta de los Obispos ante preguntas sobre la cuestión, es siempre un lacónico, "es un tema que ya está en Roma, y por lo tanto no hay nada más que decir".

Voy a hablaros hoy de algo quizá más desconocido para la mayoría. En el año 1977 (hace ya cuarenta años) o sea que podría decir aquello de que "en aquel tiempo" se creó en nuestra comunidad autónoma lo que se llamó la 'Comisión promotora para la unidad de la Iglesia en Extremadura', la razón era que la diócesis extremeñas dependían de la Provincia Eclesiástica de Toledo (Plasencia y Coria- Cáceres) y de la de Sevilla (Badajoz).

Su propuesta era crear lo que se llamaría Provincia Eclesiástica de Extremadura, con una nueva diócesis con sede en Mérida (se recuperaba la antigua sede del siglo III) y las otras tres dependerían de ella. José Bueno Rocha, Celso Bañeza Román, Juan Manuel Cuadrado (sacerdotes) y Juan Manuel García-Agúndez, Gabriel Casati y María del Carmen García Montoto (seglares) fueron los representantes de nuestra diócesis.

La publicación 'Libro blanco de la Iglesia en Extremadura' editado en Plasencia y dedicado a la mártir Santa Eulalia, recoge la propuesta que se presentaba: al nuncio, a los cardenales Tarancón y Bueno Monreal, a los obispos extremeños, a los sacerdotes, y a todos los extremeños de "dentro", que siguen afincados a la tierra y desean una iglesia metida en la entraña de sus problemas y a los de "fuera", los del llanto y la emigración que añoran una iglesia más cercana.

Su objetivo era "lograr una atención pastoral de toda Extremadura, recuperar nuestra personalidad eclesial, y hacer de ella un instrumento eficaz de evangelización". A lo largo de libro (52 páginas) exponen y fundamentan su propuesta (citan el caso del Monasterio de Guadalupe, pero solo como una realidad mas) y lo hacen de una forma razonada y justificada.

El 23 de julio de 1994, la Santa Sede no creó la Provincia Eclesiástica de Extremadura, sino la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz, por lo que la antigua diócesis de Badajoz pasó a llamarse Archidiócesis de Mérida Badajoz, y de la cual dependen las otras dos diócesis citadas.

Valorar las formas y el trabajo de aquella comisión es lo que me ha movido a recordar lo que hicieron. Ojalá hoy nos acercáramos aunque sea un poco a su estilo y su talante.

¡Buen curso para todos!