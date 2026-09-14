Cáceres abre librerías y escenarios a numerosos autores este otoño

Cáceres se prepara para vivir un otoño marcado por la literatura, con dos propuestas que llevarán a la ciudad a escritores de distintas generaciones, lenguas y ámbitos creativos. A la nueva edición de Escribidores, Festival Literario de América y Europa, que se celebrará del 23 al 26 de septiembre, se sumará en octubre un encuentro entre Isaac Rosa y Tina Vallès dentro del programa ‘Afinidades electivas’, impulsado por el Ministerio de Cultura.

El escritor Isaac Rosa estará en Cáceres en octubre, en la librería independiente l’Alondra. / EFE

Isaac Rosa y Tina Vallès, en una librería cacereña

La programación literaria del otoño tendrá además una segunda cita con un perfil diferente. En octubre, la librería independiente l’Alondra acogerá un encuentro entre Isaac Rosa y Tina Vallès dentro de la séptima edición de ‘Afinidades electivas. Encuentros literarios en librerías’, una iniciativa de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura.

El programa pone en contacto a autores que escriben en las distintas lenguas del Estado y busca generar espacios de diálogo entre tradiciones literarias. En el caso de Cáceres, el encuentro reunirá al escritor sevillano Isaac Rosa, autor de novelas como ‘Lugar seguro’ y ‘Feliz final’, y a la escritora catalana Tina Vallès, en una conversación que permitirá acercar las literaturas en castellano y catalán.

La iniciativa, puesta en marcha en 2020, alcanza este año su séptima edición con 66 autores, 34 mujeres y 32 hombres, y presencia de escritores en castellano, gallego, catalán, euskera, asturiano, valenciano y aragonés. El programa incluye además géneros como la narrativa, la poesía, el ensayo, la literatura infantil y juvenil, el cómic, el teatro, la traducción y la ilustración.

El encuentro de Cáceres será gratuito y abierto al público, aunque la fecha concreta de celebración en octubre queda pendiente de confirmación por parte de la librería l’Alondra. Con esta cita, la ciudad incorporará a su calendario cultural un segundo escenario literario que, al margen del gran cartel de Escribidores, pone el foco en el diálogo entre autores y en la pluralidad lingüística de la literatura española.

De los libros a las pantallas

Escribidores reunirá durante cuatro días en distintos espacios culturales de la ciudad a una treintena de escritores y creadores nacionales, latinoamericanos e internacionales. Entre los nombres que participan este año figuran David Trueba, Ray Loriga, Ian Gibson, Ana Belén, Juan del Val, Manuel Jabois, César Rendueles, Sergio del Molino y Carme Riera, junto a autores como Inma Rubiales, Fernando Alcalá, Ramoncín, Lucía Méndez, Iria G. Parente, Selene M. Pascual, Paula Ortiz, Antonio Soler o Nativel Preciado.

La programación, con acceso gratuito, se desarrollará en espacios como el Teatro Capitol y la Filmoteca de Extremadura y tendrá como hilo conductor en esta edición la relación entre literatura y pantallas. Bajo el lema ‘Pantallas y Literatura’, el festival abordará la convivencia entre los libros, el cine y las series, además de cuestiones relacionadas con la adolescencia, la salud mental, la memoria, la diferencia, el agotamiento o la creación audiovisual.

El director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, ha destacado la capacidad de ambas disciplinas para complementarse y ha defendido que “literatura y pantallas pueden convivir, retroalimentarse y encontrar un camino conjunto”. La programación combinará así diálogos literarios, debates sobre asuntos contemporáneos y proyecciones cinematográficas, con especial atención a las conexiones entre las historias nacidas en los libros y las que posteriormente llegan a la gran pantalla.

El festival contará también con una destacada presencia de autores vinculados a la narrativa juvenil y contemporánea, así como con profesionales del cine y la creación audiovisual. Entre los participantes figuran Jesús Carrasco, Benito Zambrano, Víctor García León, Paloma Rando, Mariana Sipos y Juan Cruz, dentro de una programación que pretende tender puentes entre diferentes formas de contar historias.

Escribidores nació en España en 2022, en Málaga, con Colombia como país invitado y con la participación de escritores como Héctor Abad Faciolince y Juan Gabriel Vásquez. Posteriormente ha celebrado ediciones internacionales en México y Quito, mientras que la cita de Cáceres supone la quinta edición española del festival.