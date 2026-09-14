Cáceres roza las 400 viviendas turísticas en plataformas: 110 más que hace un año

El mercado de la vivienda turística de Cáceres afronta su nueva etapa con un dato que ayuda a medir la velocidad que ha adquirido este tipo de alojamiento. La última estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente a mayo de 2026, contabiliza 386 viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales en el municipio, con capacidad conjunta para 1.624 plazas.

Un año antes, en mayo de 2025, la misma estadística situaba el número en 276 viviendas y 1.205 plazas. Son, por tanto, 110 alojamientos más en doce meses, lo que supone un crecimiento interanual del 39,9%. La capacidad disponible se ha incrementado, al mismo tiempo, en 419 plazas.

La evolución requiere, sin embargo, un matiz. El ascenso no se ha producido de forma continuada durante los últimos meses. En noviembre de 2025 el INE detectó 389 viviendas turísticas en Cáceres, tres más que en mayo de este año. La cifra actual apunta así a una estabilización después del fuerte salto registrado respecto a la primavera de 2025.

La presión sobre el conjunto del parque residencial continúa siendo limitada en términos porcentuales. Esas 386 viviendas equivalen al 0,72% de las 53.757 viviendas familiares contabilizadas en el municipio tomando como referencia el Censo de Población y Viviendas de 2021. En mayo del año anterior el porcentaje era del 0,51%.

No es lo mismo una vivienda anunciada que un apartamento registrado

Las cifras necesitan otra precisión especialmente relevante en un sector sometido a diferentes normativas. La estadística del INE mide viviendas turísticas a partir de la oferta detectada en plataformas y aplica procesos de depuración para evitar duplicidades cuando un mismo alojamiento aparece anunciado en más de una. Se trata de una estadística experimental, con información municipal, que actualmente se actualiza dos veces al año, en mayo y noviembre.

Por eso, las 386 viviendas contabilizadas no deben interpretarse automáticamente como 386 apartamentos turísticos inscritos en el registro autonómico. Son dos mediciones diferentes: una refleja presencia comercial en plataformas y otra, de carácter administrativo, recoge los establecimientos registrados conforme a la normativa turística extremeña.

La propia Junta de Extremadura dispone de un conjunto de datos sobre apartamentos turísticos registrados, aunque la ficha pública disponible en el catálogo estatal de datos abiertos mantiene actualmente una cobertura temporal hasta febrero de 2025. Esto impide comparar sobre esa base oficial y con la misma fecha las dos magnitudes de Cáceres.

Para iniciar la actividad de un apartamento turístico en Extremadura, la Junta establece la presentación de una declaración responsable antes del comienzo de la actividad. Una vez recibida, la Administración turística procede a la inscripción de oficio en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas.

Cáceres ha ganado 110 viviendas turísticas anunciadas en plataformas en un año, hasta alcanzar 386 en mayo de 2026. El crecimiento llega mientras el Ayuntamiento tramita cambios en el Plan General Municipal y el mercado local atrae nuevas fórmulas de inversión y gestión profesional

El aumento de la oferta coincide con un momento de transición en la normativa municipal. El pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó inicialmente el pasado 19 de febrero una modificación del Plan General Municipal relativa al uso terciario de "alojamiento temporal". El acuerdo salió a información pública en el Diario Oficial de Extremadura el 10 de marzo.

La modificación continúa figurando actualmente como "en trámite" en la documentación urbanística publicada por el Ayuntamiento. La ficha municipal del expediente recoge la aprobación inicial del 19 de febrero y su publicación posterior en el DOE, pero no muestra todavía una aprobación definitiva.

El gobierno municipal explicó en febrero que uno de los objetivos del cambio era incorporar expresamente los apartamentos turísticos al planeamiento urbanístico de Cáceres y proporcionar mayor seguridad jurídica a propietarios y promotores. El concejal de Urbanismo, Tirso Leal, señaló entonces que esta modificación constituía además un paso previo para abordar una ordenanza específica sobre apartamentos turísticos.

La regulación local lleva años sobre la mesa. El pleno municipal ya aprobó por unanimidad en enero de 2022 una moción que pedía elaborar una ordenanza para los alojamientos turísticos extrahoteleros de la ciudad.

El anuncio publicado en el DOE sobre la modificación del PGM recogía además los efectos previstos sobre el otorgamiento de licencias en determinados supuestos y áreas afectadas durante la tramitación, con un plazo máximo de un año en los términos contemplados por la normativa urbanística extremeña.

El Ayuntamiento no habla de saturación

La posición manifestada por el gobierno cacereño hasta ahora se aleja de las restricciones implantadas en algunas ciudades con una elevada concentración turística. Tirso Leal sostuvo en febrero que el Ayuntamiento no consideraba que existiera un problema de saturación o de convivencia comparable al de grandes destinos urbanos y defendió una regulación proporcionada a la realidad local.

El propio dato del INE sitúa las viviendas turísticas detectadas en plataformas en ese 0,72% del parque residencial de todo el término municipal, aunque el porcentaje global no permite conocer por sí solo la concentración que pueda existir en determinadas calles o sectores del casco histórico.

Ese es precisamente uno de los datos que faltan para completar la fotografía. El Ayuntamiento mantiene un conjunto municipal de datos abiertos sobre alojamientos turísticos, actualizado en su portal el pasado 2 de septiembre, con información geográfica que permitiría estudiar la distribución de los establecimientos y determinar hasta qué punto la oferta se concentra en el centro y la Ciudad Monumental.

Nuevas empresas ponen el foco en este mercado

La evolución ayuda también a contextualizar la aparición de nuevos operadores. Como ya publicó El Periódico Extremadura, AT Capital Cáceres prepara su entrada en este mercado desde una oficina situada en el número 18 de la calle Moret, junto al centro histórico.

La empresa plantea concentrar servicios de compraventa, proyectos y licencias, obras, gestión y mantenimiento de apartamentos. Entre sus propuestas figura además explorar inversiones compartidas mediante los denominados "cupos", con varios participantes aportando capital para adquirir y rehabilitar determinados edificios.

La llegada de nuevos modelos de negocio coincide así con un mercado muy diferente al que reflejaban las estadísticas hace apenas un año: de las 276 viviendas anunciadas en plataformas en mayo de 2025 se ha pasado a las 386 de mayo de 2026.

La siguiente fotografía dependerá de dos movimientos paralelos. Por un lado, de si esa oferta continúa creciendo tras la estabilización observada entre noviembre y mayo. Por otro, de cómo queda finalmente la modificación urbanística que tramita el Ayuntamiento y de los pasos que dé el consistorio para desarrollar la regulación específica de un sector que gana presencia tanto en el mercado turístico como en el inmobiliario de Cáceres.