El Cristo Negro recupera símbolos del pasado en una noche extraordinaria en Cáceres

La noche volvió a envolver este domingo al Cristo Negro en una estampa poco habitual fuera de la Semana Santa cacereña. No es frecuente ver al Crucificado procesionar por las calles de Cáceres en esta época del año, y menos aún en una salida extraordinaria como la preparada para conmemorar el 40 aniversario de la refundación de la cofradía. Entre hábitos negros, antorchas y el sonido del timbal destemplado, la imagen abandonó la Concatedral de Santa María sin sus habituales andas y avanzó directamente sobre su cruz, portada a hombros por los hermanos.

La cita llegó además después de una jornada marcada por el intenso calor, que acompañó a Cáceres durante buena parte del día y todavía se dejaba sentir a las puertas de Santa María cuando comenzaron a concentrarse los primeros asistentes. La programación arrancó a las 20.30 horas con una eucaristía presidida por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero, y a la que asistieron, entre otras autoridades, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos; el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena.

Reconocimientos previos

Durante la celebración, la hermandad concedió además el título de Hermano de Honor a la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, en reconocimiento a la institución y dentro de los actos conmemorativos del aniversario.

La cofradía entrega el título de Hermano de Honor a la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres. / Álvaro Quintanilla

La ceremonia sirvió también para reforzar los vínculos con otras hermandades. La cofradía tuvo varios detalles con corporaciones penitenciales con las que mantiene una relación estrecha y una colaboración habitual. Entre ellos figuró la entrega de una réplica de su histórico pendón a la cofradía hermana del Santísimo Cristo de las Batallas y María Santísima de los Dolores. También hubo reconocimientos para la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y la Cofradía de los Ramos, Cristo de la Buena Muerte y Santísima Virgen de la Esperanza.

Finalizada la misa, comenzó a organizarse el cortejo a las puertas de Santa María, donde ya se habían congregado numerosos asistentes, mientras que quienes permanecían en el interior del templo esperaron sentados la salida de la imagen, que se produjo en torno a las 10 de la noche, para incorporarse después al recorrido.

Numeroso público aguardó la salida del Cristo Negro a las puertas de Santa María. / Álvaro Quintanilla

Guiños al pasado

La procesión conservó buena parte de la sobriedad que hace reconocible al Cristo Negro cada Miércoles Santo, pero introdujo también elementos recuperados de su propia historia. Los cofrades vistieron sus hábitos benedictinos y volvieron a portar las tradicionales antorchas, mientras el sonido del timbal acompañaba el avance del cortejo.

Una de las principales novedades fue la corona de espinas realizada expresamente para esta salida extraordinaria. La Junta de Gobierno decidió incorporarla después de recuperar fotografías de mediados del siglo XX en las que el Cristo aparecía con elementos que fueron desapareciendo con el paso de los años.

También volvió a sonar una pieza cargada de historia: una esquila de más de un siglo de antigüedad vinculada a Santa María y que llevaba más de 30 años sin salir en procesión. Su recuperación permitió rescatar por unas horas parte de la estética y el ceremonial con los que generaciones anteriores contemplaron al Crucificado por las calles de Cáceres.

La corona de espinas, uno de los elementos recuperados para la ocasión. / Álvaro Quintanilla

En cambio, no se repitió el ritual de los tres golpes en la puerta de la concatedral que precede a su salida durante la Semana Santa. Tampoco estuvieron las habituales andas, mientras que la talla, de mediados del siglo XIV, avanzó directamente sobre su cruz, sostenida por los propios hermanos, dejando una de las imágenes más singulares de la noche.

Un recorrido diferente

El itinerario fue otro de los elementos diferenciadores respecto al Miércoles Santo. Desde Santa María, el cortejo tomó el Arco de la Estrella para adentrarse en los Adarves y alcanzar el adarve del Padre Rosalío. Desde allí continuó por la calle Olmo antes de dirigirse hacia el convento de las Jerónimas.

La entrada en el convento estaba marcada como uno de los momentos especiales de la noche. El Cristo Negro accedió al interior para que las religiosas de clausura pudieran contemplar la imagen y compartir una oración con la hermandad. Posteriormente, el cortejo salió de nuevo a la calle Olmo y continuó hacia el Arco de Santa Ana para descender nuevamente por los Adarves hasta regresar a la concatedral.

La salida permitió así contemplar al Cristo Negro fuera de su escenario habitual del Miércoles Santo y, al mismo tiempo, recuperar detalles de otras épocas. La oscuridad del casco antiguo, las antorchas, los hábitos negros, la esquila centenaria y la imagen sin andas compusieron una procesión concebida precisamente para mirar hacia el pasado.