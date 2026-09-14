La cruz de carey del Nazareno de Cáceres

En el calendario litúrgico, la fecha de hoy, 14 de septiembre, está dedicada a la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, una jornada en la que la Iglesia pone en el centro la Cruz de Cristo como signo de su pasión y muerte,y como expresión de su triunfo tras la resurrección.En torno a este día, la Cofradía de Jesús Nazareno celebra anualmente su Fiesta Principal, que este año tendrá lugar el próximo domingo en la iglesia de Santiago, con una misa solemne en honor de la imagen titular, después de la tradicional Novena que se viene celebrando. Hoy, cuando otra cruz ocupa el centro del debate público en la ciudad, nos detenemos en la cruz que porta sobre sus hombros la imagen del Nazareno de Cáceres, un elemento que forma parte inseparable de esta devoción popular y que constituye una de las piezas más singulares del patrimonio de la Semana Santa cacereña.

Para entender la importancia de esta cruz hay que remontarse primero a la historia de la propia imagen que la porta. La talla del Nazareno fue encargada en 1609 por la antigua Cofradía de la Misericordia, establecida en la iglesia de Santiago. La hermandad, fundada en 1464, experimentaría entonces una profunda transformación al incorporar a su culto una imagen de Cristo con la cruz a cuestas e impulsar una nueva procesión de penitencia.

La ejecución de la imagen fue iniciativa del obispo de Coria, don Pedro de Carvajal y Girón. El 8 de marzo de 1609, reunidos los cofrades en cabildo, acordaron encargar una imagen, cuyo gasto quedó reflejado en el libro de cuentas con la siguiente descripción: «por la hechura de un Cristo que se hizo para la confradía por mandado de su Señoría para la proçesión de los nazarenos que se saca la Semana Santa». El encargado de realizar la talla fue el escultor Tomás de la Huerta, que recibió 300 reales por el trabajo.

La cofradía pudo afrontar aquel gasto gracias a la generosa manda testamentaria de Juan Vivas, un cacereño que había emigrado a México en busca de fortuna y que, pese a haber hecho su vida al otro lado del Atlántico, no olvidó las devociones de su villa natal.En 1609, la Cofradía de la Misericordia recibió 400 reales que Vivas había enviado desde Indias.

La cruz que acompañó al Nazareno en un principio no es la que hoy reconocemos sobre su hombro izquierdo. Habrían de pasar más de ciento sesenta años para que la imagen recibiera la singular cruz de carey y plata que ha llegado hasta nuestros días.

En 1775, el presbítero Simón Benito Boxoyo, recién nombrado camarero de la imagen, comunicaba que «esttavaindezentela cruz que lleba en su prozesión, por ser de madera y esttar quebrada por algunos parajes», por lo quepropuso a la cofradía sustituirla por otra de mayor riqueza.

Los oficiales de la cofradía aceptaron sin reparos la propuesta y facultaron a Boxoyo para realizar las gestiones oportunas en Sevilla, con la intención de que la nueva cruz pudiera estrenarse cuanto antes. Durante mucho tiempo, la cruz se ha venido atribuyendo al carpintero Pedro Barrés. Sin embargo, el investigador Serafín Martín ha documentado que el encargo se concertó con José Ignacio de Valbuena, maestro ebanista sevillano.

Documentos

La documentación conservada permite seguir incluso las dificultades que acompañaron al encargo. La obra debía estar terminada para la Semana Santa siguiente, pero los plazos fueron incumplidos y, años después, en 1780, la cofradía llegó a plantearse reclamar judicialmente a Valbuena que concluyera la cruz o devolviera las cantidades que había recibido.

Un recorrido por la Cofradía del Nazareno, la más antigua de Cáceres / Pablo Parra

El resultado fue una pieza extraordinaria. Una cruz de madera revestida de láminas de carey, con guarniciones de plata y cuatro azucenas de plata en sus extremos. El carey es un material exótico y muy apreciado. Obtenido de las placas del caparazón de la tortuga carey, destaca por sus tonalidades castañas y veteadas. Por sus características se empleaba en objetos de lujo y ornamentación, y durante los siglos XVII y XVIII encontró también un lugar destacado en los ajuares de las cofradías de Nazarenos. Hoy, sin embargo, su utilización está prohibida, ya que la tortuga carey es una especie amenazada y protegida, lo que convierte estas piezas históricas en valiosos testimonios de su época.

La devoción al Nazareno ha sido históricamente la más importante de la ciudad, junto a la de la Virgen de la Montaña. Aunque hoy pueda parecer que languidece, a la espera de nuevos impulsos que vuelvan a acrecentar el fervor de generaciones pasadas, el «Señor de Cáceres» sigue protagonizando uno de los momentos más bellos de la Pasión cacereña, que les invitó a descubrir.

Ocurre en la madrugada de cada Viernes Santo, cuando, después de recorrer durante la noche las calles de la ciudad, el Nazareno alcanza los adarves cuando ya ha despuntado el alba. Verlo caminar junto a la muralla, con la cruz de carey descansando sobre su hombro y acompañado de sus hermanos, es una de las imágenes más evocadoras de la Semana Santa.

Una imagen que es también metáfora de nuestro propio sino: peregrinar por esta vida, cargando nuestras propias cruces y atravesando en compañía sus dificultades, pero con la certeza de saber que la luz siempre sucede a la oscuridad. Que, como al Nazareno en los adarves, tras la noche siempre nos espera un nuevo amanecer.

Jorge Rodríguez Velasco es historiador.