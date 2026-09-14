Cuatro conciertos en diez días en Cáceres: Pablo López, Vanesa Martín, Rosario Flores y La Flamenca

El Monumental Cáceres entra esta semana en su tramo de mayor intensidad. Después de que Raphael inaugurara el festival el pasado 4 de septiembre, la programación se reactiva con tres citas consecutivas en la plaza de toros Era de los Mártires y un último concierto, una semana después, que trasladará la música a la Plaza Mayor. El festival fue creado este año con motivo del 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

La primera parada llegará este jueves 17 con La Flamenca, un espectáculo nacido en Granada que mezcla flamenco y sonidos contemporáneos con una puesta en escena concebida en formato de fiesta. Su propuesta combina artistas y cuadro flamenco con éxitos actuales y presencia de dj sobre el escenario. La propia organización define el proyecto como un punto de encuentro entre la tradición flamenca y las nuevas corrientes musicales.

Será solo el comienzo de tres días prácticamente sin descanso en la plaza de toros. El viernes 18 llegará uno de los nombres fuertes del cartel: Pablo López aterrizará en Cáceres con "El Niño del Espacio en Concierto", la gira con la que está recorriendo diferentes escenarios españoles durante 2026. La parada cacereña figura también en el calendario oficial del artista.

El cantante Pablo López, en una imagen de archivo durante uno de sus conciertos. / El Periódico Extremadura

El concierto reunirá canciones conocidas de la carrera del malagueño con los temas de su nueva etapa musical. Para esta cita todavía se ofrecen localidades desde 35 euros para pista y 40 euros en grada sin numerar, según la plataforma de venta vinculada al festival.

Cáceres afronta diez días de música en directo con cuatro citas del Monumental Cáceres: La Flamenca, Pablo López, Vanesa Martín y Rosario Flores tomarán el relevo de Raphael entre el 17 y el 26 de septiembre, con tres noches consecutivas en la plaza de toros

Vanesa Martín toma el relevo el sábado

Sin desmontar el escenario, la música continuará el sábado 19 con Vanesa Martín, que presentará en Cáceres su 'Casa Mía Tour'. Será la tercera cita consecutiva del Monumental en la Era de los Mártires y el segundo de los grandes conciertos de autor programados para ese fin de semana.

La cantante malagueña llega con una gira construida alrededor de "Casa Mía", su nuevo proyecto discográfico, y con un repertorio en el que las canciones nuevas comparten espacio con algunos de los temas de su trayectoria. El calendario municipal sitúa el concierto a las 21.30 horas.

Vanesa Martín, cantante española. / STARLITE

También siguen disponibles entradas para esta actuación. Los precios publicados parten de 35 euros en pista, mientras que la grada sin numerar cuesta 40 euros.

Con Pablo López y Vanesa Martín en jornadas consecutivas, la plaza de toros volverá a convertirse durante un fin de semana en uno de los principales escenarios musicales de Cáceres. Cuando el Ayuntamiento presentó el festival en abril, los promotores calcularon un aforo aproximado de 3.500 espectadores para cada una de las citas programadas en este recinto.

Rosario Flores, gratis en la Plaza Mayor

El Monumental Cáceres se tomará después una semana de descanso antes de su cierre. El sábado 26 llegará Rosario Flores, que protagonizará la única actuación del festival fuera de la plaza de toros y, además, la única con entrada gratuita.

Rosario Flores, cantante española. / Cedida

El escenario será la Plaza Mayor de Cáceres, donde Rosario presentará 'Universo de Ley', una gira que repasa más de tres décadas de carrera y recupera algunos de sus temas más conocidos. El concierto pondrá el punto final a esta primera edición del Monumental Cáceres.

Fotogalería | Épico Raphael en Cáceres / Álvaro Quintanilla

Será, por tanto, un final muy distinto al resto del programa: sin entrada y en pleno centro de la ciudad. Antes, Cáceres concentrará entre el jueves 17 y el sábado 19 tres noches consecutivas de estilos diferentes, desde el flamenco fusionado con sonidos urbanos de La Flamenca hasta las propuestas de Pablo López y Vanesa Martín.

El festival nació con cinco nombres en su cartel. Raphael abrió la programación el día 4 y ahora quedan cuatro citas por delante: La Flamenca el 17 de septiembre, Pablo López el 18, Vanesa Martín el 19 y Rosario Flores el 26.