Muere a los 91 años Alfredo Durán, músico y secretario de Festejos del Ayuntamiento de Cáceres

Cáceres despide a Alfredo Durán Municio, uno de esos nombres que durante décadas estuvieron ligados tanto a la vida municipal como a la música popular de la ciudad. Cantante, guitarrista y profesor de guitarra, formó parte de la conocida Orquesta Mambo y desarrolló también una larga trayectoria como funcionario del Ayuntamiento cacereño.

Nacido el 9 de marzo de 1935, Durán creció en una familia de siete hermanos. Su padre era también funcionario municipal y tuvo un conocido comercio en el Arco de España. Su muerte prematura condicionó la juventud de Alfredo, que dejó los estudios y, con apenas 14 años, comenzó a trabajar en el consistorio para ayudar a afrontar la situación familiar.

Una entrevista publicada por este periódico el 1 de julio de 1995 ya recorría aquella doble vida de empleado público y músico bajo un título que acabaría convirtiéndose en su mejor sobrenombre: "El rey del mambo". Su primer destino en el Ayuntamiento de Cáceres fue Intervención y posteriormente pasó a desempeñar responsabilidades en Festejos.

Con el concejal Agustín García, que luego fue jefe de protocolo del alcalde José María Saponi (ambos también fallecidos), terminó ejerciendo como secretario de Festejos, un cometido en el que volcó una experiencia muy vinculada a la juventud, la música y el carnaval. Durante años estuvo así en primera línea de la organización de algunas de las celebraciones que marcaban el calendario de la ciudad.

La Orquesta Mambo que recorrió los pueblos

Pero buena parte del recuerdo de Alfredo Durán está ligada a los escenarios. La música le acompañó desde niño. Según recordaba en aquella entrevista, sus primeros aprendizajes llegaron con una vieja guitarra de su padre, sin conservatorio ni profesor. Aquellas cuerdas fueron su primera escuela antes de que la afición terminara convirtiéndose en una parte esencial de su vida.

A comienzos de los años sesenta, la Orquesta Mambo se convirtió en una formación muy conocida en los bailes y verbenas de la provincia de Cáceres. Los primeros tiempos estuvieron marcados por desplazamientos difíciles, incluso en motocicleta, hasta que el grupo pudo hacerse con una furgoneta y mejorar poco a poco su equipo de sonido.

Durán relataba que una de aquellas mejoras obligó a los integrantes de la orquesta a viajar hasta Madrid para adquirir material que terminarían pagando a plazos. La apuesta permitió a Mambo ganar presencia en unos años en los que las orquestas eran protagonistas imprescindibles de las fiestas de los pueblos.

Su radio de actuación fue creciendo. Recorrieron numerosos municipios de la provincia de Cáceres, actuaron también en localidades de Badajoz e incluso viajaron a Portugal. Entre las canciones especialmente asociadas a aquellos años figuraba 'La botella azul', popularizada por la formación con Paco Martín y recordada por Durán como uno de los temas que el público esperaba en sus actuaciones.

La orquesta llegó a convertirse para varias generaciones en parte del paisaje de las fiestas de verano, las ferias y los bailes. Y Durán, con su voz y su guitarra, quedó unido a aquella época en la que una verbena podía congregar a buena parte de un pueblo alrededor de un escenario.

El "rey del mambo" de Cáceres

El retrato publicado por este diario en 1995 mostraba a un Alfredo Durán que repasaba con humor y nostalgia los años de carretera, actuaciones y anécdotas. Además de "el rey del mambo", señalaba que algunos lo conocían como "manitas de terciopelo" o "manitas de plata", sobrenombres que daban cuenta de su estrecha relación con la guitarra.

También ejerció como profesor y transmitió esa afición por la música a otras generaciones. Uno de los recuerdos trasladados ahora tras conocerse su fallecimiento rememora cómo Durán servía de referencia para jóvenes que lo imitaban cuando cantaba y cómo llegó a darles sitio como teloneros en algunas actuaciones.

Música y trabajo municipal nunca fueron, en su caso, mundos completamente separados. Su experiencia en los escenarios, las fiestas populares y el trato con los jóvenes acompañó también su desempeño profesional en el área de Festejos. Esa combinación hizo de Durán un rostro conocido para varias generaciones de cacereños.

La despedida, este martes

Alfredo Durán estaba casado con Guadalupe Fuentes. El matrimonio tuvo dos hijos, Rosa y Alfredo, y deja cuatro nietos.

La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de Cáceres Serfátima. La misa funeral se celebrará este martes, 15 de septiembre, a las 18.30 horas en el propio tanatorio.

Con su fallecimiento desaparece una figura ligada a una etapa de la historia popular de Cáceres en la que las orquestas recorrían carreteras y pueblos cada verano y en la que los festejos municipales tenían nombres propios detrás de su organización. Alfredo Durán vivió en ambos lados: desde el escenario y desde el Ayuntamiento.