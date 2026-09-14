El parking del Museo del Madruelo de Cáceres crece: de poco más de 20 plazas a unas 150

El Museo del Madruelo no solo cambiará el paisaje de la calle Tenerías. También modificará la forma de aparcar en este entorno de la ciudad. El comienzo de las obras del futuro equipamiento cultural ha obligado a prescindir temporalmente del aparcamiento que existía junto al solar del antiguo colegio, pero la actuación lleva aparejada una solución de mayor capacidad: un nuevo estacionamiento al otro lado de la Ribera del Marco que tendrá unas 150 plazas.

Así lo ha explicado el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, en declaraciones a El Periódico Extremadura, al ser preguntado por la evolución de los trabajos. "A día de hoy ya están las máquinas trabajando físicamente en la parcela del Madruelo", señala el regidor, que reconoce que esta situación "ha tenido como consecuencia que se ha prescindido durante un tiempo del parking que había anexo al Madruelo".

Galería | Así se encuentran las obras del Museo del Madruelo de Cáceres / Pablo Parra

Mateos considera que se trata de una pérdida temporal vinculada directamente al desarrollo de las obras. "Lógicamente, es una medida necesaria para levantar el edificio y para construir el nuevo parking", apunta, antes de destacar el efecto que tendrá la nueva infraestructura: "Sin duda alguna, va a generar mayores plazas de aparcamiento en el entorno de Ciudad Monumental".

De cerca de 20 a 150 plazas

El aparcamiento que desaparece con la construcción del museo ocupaba una pequeña parte de la parcela de El Madruelo, con capacidad para poco más de una veintena de vehículos. El pliego técnico que sirvió de base al concurso arquitectónico señala que unos 700 metros cuadrados del solar habían sido acondicionados como aparcamiento público al aire libre para los vecinos. El resto de la parcela permanecía en desuso desde el desalojo del antiguo edificio educativo.

La solución prevista ahora es muy diferente. Desde el comienzo del proyecto se contempló reservar una parcela situada en la otra margen de la Ribera del Marco, en Ronda Puente Vadillo, número 3, para crear un aparcamiento disuasorio y de proximidad. El solar, de 6.450 metros cuadrados, era utilizado en su momento por Iberdrola como centro de trabajo y está situado junto a la Ronda de Puente Vadillo.

El planteamiento inicial no establecía un número concreto de plazas. El pliego hablaba de un estacionamiento de más de 5.000 metros cuadrados, al aire libre, destinado tanto a visitantes como a vecinos, y conectado con el futuro museo mediante una pasarela.

Así será el Museo del Madruelo de Cáceres. Abajo a la izquierda, el parking. / Arquitectura Viva

Ahora, con el proyecto ya en marcha, la capacidad se ha concretado en alrededor de 150 vehículos. La cifra fue dada a conocer por el arquitecto Francisco Mangado durante la presentación del inicio de las obras del museo en junio. El estacionamiento se situará al otro lado de la Ribera del Marco y estará unido a la zona del museo mediante una pasarela peatonal desde la Ronda de Vadillo.

Un parking pensado también para los vecinos

El nuevo espacio no estará pensado únicamente para quienes acudan al museo. Desde el principio, la planificación contempló que sirviera para atender las necesidades de San Marquino, Ribera del Marco y Santiago, además de funcionar como aparcamiento de rotación y reservar espacio para autobuses turísticos.

De hecho, el propio pliego define esta parcela como una oportunidad para crear un aparcamiento exterior de proximidad a la ciudad histórica y mejorar al mismo tiempo el trazado de la Ronda de Puente Vadillo. El solar cuenta con una posición estratégica, al otro lado de la Ribera y a escasa distancia del futuro museo.

El Periódico Extremadura

La actuación irá más allá de pintar plazas de estacionamiento. El proyecto contempla la reordenación de la Ronda de Puente Vadillo, la recuperación de la travesía de Tenerías Altas y una conexión peatonal accesible entre el parking, el barrio y el museo.

La pasarela será, de hecho, una de las piezas que permitirá que el aparcamiento funcione como una nueva puerta de acceso al entorno monumental. El proyecto inicial ya exigía que esta conexión fuera accesible y de uso libre, independientemente de la utilización del estacionamiento.

Un museo "silencioso" junto a la Ribera

El aparcamiento forma parte de una intervención mucho más amplia. El futuro Museo de El Madruelo ocupará el solar del antiguo colegio y estará dedicado a albergar la colección de la Fundación La Fontana, con más de 14.000 piezas de cerámica, además de una importante colección internacional de instrumentos musicales.

El proyecto ha sido diseñado por Patxi Mangado, Premio Nacional de Arquitectura, y parte de una premisa que condiciona buena parte de la propuesta: que el edificio no compita con el paisaje de Cáceres, sino que se integre en él.

Así quedará el proyecto de El Madruelo junto a la Ribera del Marco. / EL PERIÓDICO

Mangado ha definido la propuesta como un museo "silencioso". No porque quiera pasar desapercibido, sino porque busca que el edificio pueda entenderse como una parte más de la ciudad. Para conseguirlo, el proyecto evita un gran volumen único y apuesta por una construcción fragmentada en diferentes piezas, adaptada a la escala y al entorno de la Ribera del Marco.

La arquitectura se organiza alrededor de patios interiores que aportarán luz a las distintas zonas y contribuirán también al comportamiento climático del edificio. El hormigón con textura pétrea y la cerámica tendrán un papel protagonista, en un intento de establecer un diálogo con los materiales y la arquitectura tradicional de Cáceres.

En el interior, la cerámica y la música serán los dos grandes ejes del museo. Las salas destinadas a los instrumentos musicales tendrán una entrada de luz perimetral, mientras que las dedicadas a la cerámica recurrirán principalmente a la iluminación cenital.