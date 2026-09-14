Provecaex se despide de sus supermercados de Cáceres: este miércoles, 16, su último día y Carrefour abre el 23

El relevo comercial de Provecaex en Cáceres entra ya en su cuenta atrás. La empresa ha comunicado a sus clientes que los supermercados Rodeo, Perú y Centro (calle Antonio Silva) permanecerán abiertos hasta este miércoles 16 de septiembre incluido, antes de cerrar sus puertas con motivo del cambio de titularidad. El aviso, difundido este lunes por Provecaex a través de sus redes sociales, concreta por primera vez el calendario inmediato para los clientes. La compañía explica que el cierre de estos tres establecimientos responde a un "cambio de titularidad" y comunica dónde podrán seguir realizando sus compras durante los días posteriores.

Así, a partir del jueves 17 de septiembre, Provecaex continuará atendiendo a sus clientes en sus instalaciones de la avenida Juan Pablo II, números 122-124, donde mantendrá la actividad. El resto de los supermercados pasa a manos de Carrefour, tal como ya adelantó este diario. Los trabajadores de esas tiendas dependerán de Provecaex hasta el 22 de septiembre, a partir del 23, fecha en la que Carrefour toma las riendas, pasarán a fomar parte de la nueva cadena y de esta forma terminará la fase de transición de la enseña cacereña antes de que comience la nueva etapa comercial.

Fotogalería | Adiós a las tiendas de Provecaex / Miguel Angel Muñoz Rubio

Una despedida a sus clientes

Provecaex ha acompañado el anuncio con un mensaje de agradecimiento dirigido a quienes han comprado durante años en sus establecimientos. "Muchas gracias a todos nuestros clientes por elegirnos, por vuestras visitas y por dejarnos formar parte de vuestro día a día durante todos estos años", señala la empresa.

El mensaje adquiere así carácter de despedida a pocos días de que desaparezca la enseña de sus supermercados urbanos de Cáceres.

La operación supone un cambio relevante en el mapa comercial de la capital cacereña y afecta a tres establecimientos conocidos por vecinos de diferentes zonas de la ciudad. La transición se hará además en un periodo muy corto: una semana separará el último día de apertura de los supermercados bajo Provecaex y el inicio de la nueva etapa con Carrefour.

La principal consecuencia inmediata del cambio está en la plantilla. En Antonio Silva trabajan alrededor de una veintena de personas y, según han confirmado los propios empleados, serán subrogados con la llegada del nuevo operador.

La continuidad del empleo no despeja, sin embargo, todas sus preocupaciones. Dos cuestiones centran ahora las conversaciones entre los trabajadores.

La primera es económica. Los empleados quieren saber con qué condiciones pasarán a la nueva etapa y si conservarán las que actualmente tienen en Provecaex. La segunda tiene que ver con el lugar en el que desempeñarán su trabajo. Entre la plantilla existe la inquietud de si todos continuarán en el los establecimientos actuales o si, una vez realizado el cambio, podría plantearse su traslado a otros centros de Cáceres o incluso a establecimientos situados en otros puntos de España.

La posible venta de Provecaex llevaba escuchándose en Cáceres desde el pasado mes de mayo. Durante estos meses, la firma cien por cien cacereña había negado reiteradamente que existiese una negociación cerrada con otra cadena de supermercados.

Fuentes de la dirección sí habían reconocido anteriormente a este periódico que existían conversaciones abiertas y que la compañía había despertado interés en el sector, pero insistían en que ninguna operación estaba entonces cerrada.

El movimiento tiene especial relevancia por el peso de Provecaex en el comercio local. La compañía tiene contratados a más de 220 trabajadores y mantiene una trayectoria estrechamente ligada a Cáceres.

Provecaex es una empresa familiar dedicada al sector de la alimentación que nació en 1995. En estas tres décadas ha desarrollado su actividad en la capital cacereña tanto mediante la distribución mayorista como a través de supermercados de proximidad.

La firma cuenta actualmente con cuatro establecimientos en Cáceres capital: un cash de unos 5.000 metros cuadrados, dirigido tanto a empresas como a clientes particulares, y tres supermercados.

Además de Provecaex Cash, la compañía fue extendiendo durante los últimos años su red de tiendas de proximidad por distintos puntos de la ciudad.

Provecaex Súper Centro abrió en noviembre de 2014 en la calle Catedrático Antonio Silva. Después llegaron Provecaex Súper Rodeo, que comenzó a funcionar en febrero de 2022 en la avenida de Los Pilares, y Provecaex Súper Perú Osma, abierto desde agosto de 2023 en la calle García Plata de Osma.

Más de una década después de aquella apertura en Antonio Silva, el supermercado del centro de Cáceres se prepara ahora para iniciar otra etapa. Los empleados ya saben qué nombre sustituirá al de Provecaex en el local. Lo que todavía esperan conocer son las condiciones exactas con las que ellos entrarán en esa nueva etapa.