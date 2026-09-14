Rafa Mateos reivindica la bajada del IBI en Cáceres: "El dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos"

El Ayuntamiento de Cáceres avanza en la segunda bajada de impuestos de la legislatura, una medida que el alcalde, Rafa Mateos, reivindica como uno de los compromisos adquiridos con los cacereños. La Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas y Empresa ha dictaminado favorablemente las modificaciones del IBI y del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que ahora tendrán que pasar por el Pleno y superar después el periodo de exposición pública.

La propuesta salió adelante con los votos favorables de PP y Vox, mientras que PSOE y Unidas Podemos votaron en contra.

Mateos ha defendido en declaraciones a El Periódico Extremadura que esta rebaja responde a un compromiso adquirido por el Gobierno municipal. "Era un compromiso que teníamos con los cacereños", ha señalado. El alcalde ha recordado que el Ejecutivo local ya había anunciado que volvería a reducir el IBI y que modificaría también el impuesto de circulación.

"Yo creo que bajar los impuestos siempre es una buena medida para los ciudadanos", ha defendido el edil, que mantiene como uno de sus argumentos centrales que los recursos deben permanecer en manos de los contribuyentes. "Yo siempre he defendido que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos y no en manos de las Administraciones públicas", ha afirmado.

El IBI urbano bajará al 0,70%

La principal modificación afecta al tipo general del IBI de los inmuebles urbanos, que pasará del actual 0,72% al 0,70% si completa toda la tramitación. También se reducirá el tipo aplicable a los inmuebles rústicos, del 0,87% al 0,85%.

Tomando únicamente como referencia el tipo impositivo, una vivienda con un valor catastral de 100.000 euros pasaría de una cuota de 720 a 700 euros, mientras que en una vivienda con un valor catastral de 150.000 euros la reducción sería de 30 euros anuales, antes de aplicar posibles bonificaciones.

Comisión de Hacienda celebrada este viernes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cáceres. / El Periódico

El descenso será mayor para determinados inmuebles urbanos no residenciales. La propuesta elimina el tipo diferenciado del 1% que se aplica actualmente a los inmuebles con un valor catastral superior a 350.000 euros y los sitúa también en el 0,70%.

Así, para un inmueble de 400.000 euros de valor catastral, la cuota derivada del tipo pasaría de 4.000 a 2.800 euros, una diferencia de 1.200 euros anuales.

Esta es la segunda reducción del IBI durante el actual mandato. La primera entró en vigor en 2025, cuando el tipo general urbano pasó del 0,75% al 0,72% y el rústico del 0,90% al 0,87%.

Rebaja también para el impuesto de circulación

El otro gran bloque de la modificación corresponde al IVTM, cuyas tarifas se reducen en prácticamente todas las categorías de vehículos. La mayor rebaja en términos absolutos afectará a los turismos de 20 caballos fiscales o más, cuya cuota pasará a ser de 140 euros, 84 euros menos que la actual, lo que supone un descenso del 37,5%.

También se reduce la tarifa de las motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos, que quedará en 84 euros, 37 euros menos que hasta ahora.

La propuesta mantiene además una bonificación del 75% para los vehículos eléctricos e híbridos durante dos años consecutivos, incluido el ejercicio correspondiente a su matriculación.

"Un Gobierno que cumple"

Mateos ha utilizado la nueva rebaja para reivindicar la gestión económica del Ayuntamiento y defender que la reducción de la presión fiscal no está impidiendo mantener ni ampliar los servicios municipales. "Este es un Gobierno que cumple, un Gobierno que tiene palabras", ha asegurado. "Dijimos que íbamos a bajar los impuestos y estamos demostrando no solo que cumplimos, sino que bajando los impuestos estamos garantizando los servicios públicos".

El alcalde ha ido un paso más allá al vincular la rebaja fiscal con la evolución de las cuentas municipales. "Con bajadas de impuestos, como las que se están llevando a cabo en esta legislatura, estamos también consiguiendo hacer los mejores y más amplios presupuestos de la historia de la ciudad de Cáceres", ha defendido.

Las cuentas municipales de 2026 ascienden a 90,66 millones de euros, mientras que los ingresos previstos por impuestos directos alcanzan los 38,29 millones.

Mateos atribuye la posibilidad de combinar menor presión fiscal y mantenimiento de los servicios a una mejora en la gestión municipal. "Estamos garantizando servicios públicos y estamos mejorando los servicios públicos que se prestan en la ciudad de Cáceres. Todo se debe a una mejor gestión y a mayor eficiencia en la gestión", ha concluido.

La rebaja, no obstante, todavía no es definitiva. Tras el dictamen favorable de la comisión, las modificaciones deberán aprobarse inicialmente en el Pleno de esta semana y posteriormente someterse al correspondiente periodo de exposición pública antes de completar su tramitación.