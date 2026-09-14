La reforma de la Plaza Marrón de Cáceres comenzará entre finales de octubre y principios de noviembre

La reforma de la Plaza Marrón y parte de Camino Llano comenzará a finales de octubre o principios de noviembre. Es la previsión que maneja ahora el Ayuntamiento de Cáceres, según ha confirmado el alcalde, Rafa Mateos, a El Periódico Extremadura. La actuación se encuentra ya en la fase previa a la firma del contrato después de que el Ayuntamiento realizara la propuesta de adjudicación a una empresa.

"En los próximos días se va a formalizar el contrato", ha señalado Mateos, que explica que la empresa adjudicataria "está ya preparando toda la documentación para poder firmar el contrato" y realizando los trabajos previos necesarios para organizar la intervención.

El objetivo municipal es que las máquinas puedan entrar en la zona a finales de octubre o principios de noviembre. "Estamos en esa fase previa de planificación, de ver por dónde se va a empezar, cómo se va a empezar...", ha explicado el alcalde.

El proyecto dará más protagonismo al verde en el entorno de la plaza Marrón. / Ayuntamiento de Cáceres

Antes de que comiencen las obras, el Consistorio quiere abordar también la organización de los trabajos con quienes viven y trabajan en el entorno. Así, "en los próximos días y las próximas semanas" comenzarán las reuniones "fundamentalmente, con los comercios y con los vecinos", ha avanzado Mateos, con el objetivo de "dar a conocer cuál va a ser la planificación y cuáles van a ser las diferentes fases de esa actuación".

Una transformación junto al Helga de Alvear

La reforma cuenta con un presupuesto de 998.529 euros y un plazo de ejecución de doce meses. El proyecto afecta a unos 4.712 metros cuadrados entre la confluencia de Camino Llano con la calle Colón y la Plaza Marrón y plantea una transformación completa del espacio situado junto al Museo Helga de Alvear.

El objetivo es reducir el protagonismo actual del tráfico y los aparcamientos para ganar espacio para los peatones. Se mantendrá un carril de circulación y 17 plazas de estacionamiento en el primer tramo de Camino Llano, mientras que desaparecerá el resto de los aparcamientos incluidos en el ámbito de actuación.

Carlos Gil

En total, la intervención permitirá ganar alrededor de 4.000 metros cuadrados destinados al tránsito y la estancia peatonal. El proyecto contempla además la plantación de 57 árboles, nuevas zonas ajardinadas, bancos, fuentes y un mirador sobre la Plaza Marrón.

También se construirá un graderío junto al acceso al Museo Helga de Alvear, que podrá utilizarse como zona de descanso y para actividades al aire libre. La intervención incluye además la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, drenaje, iluminación y canalizaciones de telecomunicaciones.

Virgen de la Montaña, de nuevo a licitación

Mientras Plaza Marrón encara ya la recta previa al inicio de las obras, la reforma integral de la avenida Virgen de la Montaña tendrá que volver a salir a concurso después de que la empresa adjudicataria, Viales y Obras Públicas SA, renunciara finalmente a ejecutar el contrato.

El Ayuntamiento trabaja en la actualización económica del proyecto para adaptarlo a los precios actuales. El presupuesto pasará de los 2,7 millones de euros de la anterior licitación a 3,3 millones, un incremento de unos 600.000 euros.

Mateos ha explicado que ya ha formado la información necesaria para resolver el anterior contrato y que, "de forma paralela", se está trabajando "con el equipo redactor para incorporar al proyecto la modificación de precio".

Rafa Mateos, esta mañana. / Pablo Parra

La previsión es que el nuevo concurso se publique "en cuestión de semanas". "Desde luego, es una actuación que nosotros creemos que es imprescindible para la ciudad de Cáceres", ha defendido el alcalde, que la considera además "un compromiso que tenemos con los cacereños".

Con este imprevisto, las previsiones se desplazan al inicio de las obras a invierno, entre finales de 2026 y comienzos de 2027, y sitúa la finalización de la actuación en el último trimestre de 2028.

De esta forma, la ciudad se reparte actuaciones que avanzan viento en popa, como la Plaza Marrón, mientras otras van teniendo que superar ciertos obstáculos, como Virgen de la Montaña.