La singular banda irlandesa de las máscaras de paja que recorrerá cuatro pueblos de Cáceres

La música tradicional irlandesa saldrá esta semana de la capital cacereña para recorrer distintos puntos de la provincia. The Armagh Rhymers protagonizará los días 15 y 16 de septiembre una pequeña gira que combinará sus actuaciones con actividades de concienciación sobre el cuidado del medio ambiente.

El recorrido comenzará este martes 15 de septiembre en Cadalso y Rosalejo y continuará el miércoles 16 en Malpartida de Plasencia y Arroyo de la Luz. La actividad forma parte del proyecto "Agua y Naturaleza: Un Viaje Internacional de Concienciación Ambiental", incluido entre las propuestas paralelas de la 22ª edición del Cáceres Irish Fleadh.

La iniciativa cuenta con el patrocinio del Consorcio MásMedio, dependiente de la Diputación de Cáceres, y plantea sacar parte de la programación del festival fuera de la capital para acercarla al medio rural cacereño.

Música para hablar de agua y naturaleza

Los talleres-concierto utilizarán la música, el teatro y las tradiciones populares irlandesas como vehículo para abordar cuestiones relacionadas con el cuidado del agua, la reducción de residuos y la conservación de la biodiversidad.

La propuesta tendrá además un formato bilingüe y participativo. Según explica la organización, el grupo recurrirá a sus características máscaras y vestimentas de paja, elaboradas artesanalmente, para acercar al público tanto las tradiciones irlandesas como los mensajes de sensibilización ambiental.

The Armagh Rhymers basa buena parte de su trabajo artístico en la tradición de los "mummers", actores y músicos enmascarados vinculados a antiguas celebraciones populares irlandesas. Esa estética, junto a la música y la narración oral, será la que acompañe las actividades previstas durante el recorrido por la provincia.

La gira pretende así sumar una dimensión ambiental a la programación cultural del Irish Fleadh y, al mismo tiempo, llevar actividades fuera de Cáceres capital. La organización presenta el proyecto como una forma de combinar cultura, educación ambiental y participación en municipios de diferentes puntos de la provincia.

El cierre será en el Foro de los Balbos

Tras las cuatro paradas rurales, The Armagh Rhymers regresará a Cáceres para poner el broche a la iniciativa el próximo sábado 19 de septiembre.

La cita será a las 12.00 horas en el Foro de los Balbos, donde la agrupación ofrecerá un taller-concierto bilingüe dirigido a todos los públicos. La actividad tendrá carácter abierto y gratuito y permitirá participar tanto a niños como a adultos.

Será la última parada de una ruta que antecede y acompaña a la programación del Cáceres Irish Fleadh, uno de los encuentros dedicados a la cultura y la música tradicional irlandesa con mayor continuidad en la agenda cultural cacereña.

La 22ª edición del Irish Fleadh

La presencia de The Armagh Rhymers se integra en las actividades de la 22ª edición del Cáceres Irish Fleadh, que vuelve a llevar durante varios días sonidos, talleres y manifestaciones de la cultura irlandesa al casco histórico de la ciudad.

En el caso de esta gira, el objetivo se amplía más allá de la música. El proyecto pretende utilizar el intercambio cultural como herramienta para llamar la atención sobre cuestiones ambientales cotidianas, desde el consumo responsable de agua hasta la generación de residuos o la protección de la biodiversidad.