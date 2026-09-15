La amenaza del amianto en Cáceres: el PSOE propone un plan para eliminarlo

El Grupo Municipal Socialista quiere que Cáceres ponga en marcha un Plan Integral de Desamiantado que actúe tanto sobre viviendas privadas como sobre edificios e infraestructuras públicas. La propuesta llegará al pleno municipal de este jueves, 17 de septiembre, a través de una moción que reclama la implicación conjunta del ayuntamiento y la Junta de Extremadura.

Uno de sus principales planteamientos es crear una línea extraordinaria de subvenciones municipales para retirar y sustituir elementos de fibrocemento en inmuebles residenciales. El PSOE propone que esas ayudas puedan alcanzar hasta el 100% del coste para comunidades de propietarios o familias de barrios obreros y zonas de atención preferente con menores recursos.

La concesión, según plantea la moción, debería estar vinculada a criterios de renta per cápita. Los socialistas proponen financiar esta convocatoria con remanentes de tesorería del Ayuntamiento, aunque su disponibilidad y encaje presupuestario tendrían que concretarse en caso de que la iniciativa salga adelante.

El grupo municipal argumenta que la presencia de fibrocemento no se distribuye de manera uniforme por la ciudad. Según expone en la moción, las zonas obreras y periféricas que crecieron especialmente entre las décadas de los 60 y los 80 concentran una mayor presencia de este material en cubiertas, bajantes y otros elementos constructivos.

Los socialistas sostienen que esa realidad plantea además un problema económico para muchos propietarios. La retirada de materiales con amianto requiere procedimientos especializados y empresas habilitadas para estos trabajos, lo que eleva el coste de unas actuaciones que, defienden, resultan difíciles de asumir para hogares con rentas bajas.

Por ello, el PSOE considera necesario que las administraciones intervengan para evitar que la capacidad económica de una familia determine la posibilidad de retirar este material. La moción sostiene que dejar todo el coste en manos de los particulares puede generar una desigualdad en la protección frente al amianto entre diferentes zonas de Cáceres.

Seis meses para que la Junta presente su calendario

La iniciativa no se limita al parque residencial privado. El PSOE reclama también actuaciones en centros educativos, sanitarios y dependencias públicas, además de instalaciones y conducciones que todavía puedan conservar elementos de fibrocemento.

Una de las propuestas concretas es instar a la Junta de Extremadura a elaborar y publicar, en un plazo máximo de seis meses, un plan calendarizado para retirar el amianto de los edificios e instalaciones de su competencia situados dentro del término municipal de Cáceres.

La moción pide que se dé prioridad a colegios e institutos, centros sanitarios y redes de canalizaciones y conducciones de agua que sean de titularidad o gestión autonómica.

"Las administraciones no pueden ser meras espectadoras", sostiene el Grupo Municipal Socialista, que defiende una actuación coordinada entre el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta para abordar un problema que, recalca, no se circunscribe a propiedades privadas.

Un servicio municipal para ayudar a las comunidades

El PSOE plantea también la creación de un Servicio Municipal de Asesoramiento e Intervención Social dirigido especialmente a comunidades de propietarios en situación de vulnerabilidad.

Su función sería acompañarlas en los trámites técnicos y administrativos necesarios para retirar el fibrocemento: desde la gestión de licencias hasta el contacto con empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), pasando por la solicitud de posibles fondos autonómicos o europeos destinados a rehabilitación.

El planteamiento busca que la falta de conocimientos técnicos o las dificultades burocráticas no se conviertan en otro obstáculo para comunidades que, según argumentan los socialistas, ya pueden tener problemas para financiar directamente las intervenciones.

Belén Fernández en la redacción de el Periódico Extremadura. / EP

La última pata de la propuesta afecta directamente al patrimonio del Ayuntamiento. El PSOE reclama actualizar "de manera urgente" la auditoría e inventario de las redes de canalización de agua de titularidad municipal y de los inmuebles locales para conocer dónde siguen existiendo materiales con amianto.

A partir de ese diagnóstico, pide establecer un calendario de actuación e incorporar una partida al siguiente presupuesto municipal para garantizar progresivamente su sustitución completa.

Los socialistas recuerdan en su moción que buena parte del fibrocemento instalado masivamente en España durante la segunda mitad del siglo XX ha alcanzado ya varias décadas de antigüedad y advierten del riesgo que supone la exposición a fibras de amianto cuando los materiales que lo contienen se deterioran o son manipulados de forma inadecuada.

Una obligación que ya marca la legislación

La propuesta llega además con obligaciones legales ya existentes sobre la identificación y retirada del amianto. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados estableció que los ayuntamientos debían elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto acompañado de un calendario para planificar su retirada.

La moción socialista cita también la normativa europea sobre protección frente a la exposición al amianto en el ámbito laboral y reclama que las obligaciones públicas se traduzcan en actuaciones concretas en Cáceres.

El debate llegará ahora al pleno municipal. Si la propuesta prospera, quedaría por concretar su desarrollo presupuestario, el alcance de las ayudas, qué zonas de la ciudad cumplirían los criterios establecidos y el estado real del inventario de amianto en edificios, instalaciones y redes públicas cacereñas.