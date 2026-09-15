Las ayudas a la natalidad de Cáceres siguen sin fecha: Vox culpa al Gobierno de Pedro Sánchez por un informe pendiente

Las ayudas municipales a la natalidad de Cáceres siguen pendientes de convocatoria y Vox ha situado este lunes la responsabilidad del retraso en el Gobierno central. El grupo municipal asegura que el Ayuntamiento necesita documentación que depende del Ejecutivo de Pedro Sánchez antes de poder avanzar en la preparación de las bases.

El portavoz municipal de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha afirmado que "Sánchez está retrasando una ayuda que el Ayuntamiento de Cáceres ha decidido poner a disposición de sus familias".

Según la explicación ofrecida por Gutiérrez, parte de la documentación necesaria para comenzar a redactar las bases reguladoras, preparar la convocatoria y determinar el plazo para presentar las solicitudes está condicionada por un informe que debe proporcionar la Administración General del Estado.

Ese documento, siempre según la versión ofrecida por Vox, afecta a "determinados aspectos de la situación financiera del Ayuntamiento de Cáceres". El grupo municipal sostiene que su ausencia impide continuar por ahora con los trámites necesarios para abrir la convocatoria.

Una ayuda aprobada pero todavía sin convocatoria

Vox defiende que el Ayuntamiento de Cáceres ya ha adoptado la decisión política de poner en marcha las ayudas y ha previsto recursos para financiarlas. El problema, argumenta el partido, se encuentra ahora en el paso administrativo previo necesario para redactar y tramitar la convocatoria.

"El Ayuntamiento ha hecho su parte. Ha tomado la decisión, ha previsto los recursos y quiere poner las ayudas a disposición de las familias", ha señalado Gutiérrez, quien añade que falta que el Gobierno de España facilite la información requerida para continuar el procedimiento.

Las ayudas a la natalidad forman parte de las medidas de apoyo a las familias que Vox ha defendido durante los últimos ejercicios en el consistorio cacereño. Su puesta en marcha depende ahora de que se completen los trámites previos y se publiquen las bases que determinarán quién puede solicitarlas, en qué condiciones y durante qué plazo.

Por el momento, esos detalles de la convocatoria de 2026 todavía no están disponibles, por lo que las familias no pueden iniciar las solicitudes.

Vox reclama que el informe llegue "inmediatamente"

El grupo municipal considera que el retraso administrativo tiene consecuencias directas para los posibles beneficiarios, puesto que aplaza el momento en el que las familias podrán pedir la ayuda.

"Cada retraso administrativo significa que esas familias tienen que seguir esperando para poder solicitarla", ha afirmado Gutiérrez, que reclama a la Administración que facilite la tramitación de la medida.

Vox va más allá y acusa al Ejecutivo central de estar obstaculizando una política decidida en el ámbito municipal. Gutiérrez sostiene que "no existe ninguna justificación" para retrasar la ejecución de la medida y ha pedido que la actuación de la Administración estatal no se convierta en un freno para las decisiones adoptadas por el ayuntamiento.

Se trata, en todo caso, de una acusación formulada por Vox. En su comunicado, el grupo municipal no detalla cuándo pidió el Ayuntamiento la documentación, cuál es el órgano concreto de la Administración del Estado encargado de remitirla ni qué plazo existe para responder.

También reclama presión al Gobierno municipal

La petición de Vox se dirige tanto al Ejecutivo central como al gobierno local. El grupo exige al Gobierno de España que facilite el informe que considera pendiente, pero también reclama al equipo de gobierno del Ayuntamiento que mantenga una "reclamación firme y permanente" hasta recibirlo.

El objetivo, sostiene, es desbloquear los pasos administrativos necesarios para elaborar definitivamente las bases y fijar el periodo de presentación de solicitudes.

"Una ayuda aprobada por el Ayuntamiento de Cáceres para sus familias no puede quedar paralizada porque el Gobierno de España no facilite a tiempo un informe que necesita la Administración municipal", ha concluido Eduardo Gutiérrez.

La convocatoria queda así pendiente de nuevos movimientos administrativos. Hasta que se completen, no habrá fechas ni plazo de solicitudes para unas ayudas cuya tramitación Vox reclama acelerar.