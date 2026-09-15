Cáceres 2031 amplía su partitura con el respaldo de la Orquesta de Extremadura

La candidatura de Cáceres 2031 sigue sumando instrumentos a una partitura que cada vez tiene más voces. La última en incorporarse ha sido la Orquesta de Extremadura, cuyo patronato ha aprobado por unanimidad su adhesión al proyecto para que la ciudad sea Capital Europea de la Cultura en 2031.

Pero su apoyo no se quedará en una declaración institucional. La Fundación Orquesta de Extremadura quiere participar de forma activa en este camino a través de la música y, especialmente, de sus programas educativos dirigidos a niños y jóvenes y de la Orquesta Joven de Extremadura. Una aportación que permitirá que la candidatura cuente también con la música como una de sus herramientas para implicar a las nuevas generaciones.

Galería | La Orquesta de Extremadura se suma a Cáceres 2031 / Pablo Parra

La adhesión se ha escenificado este martes en el Ayuntamiento de Cáceres durante el encuentro mantenido entre el alcalde, Rafa Mateos, y la gerente de la Fundación Orquesta de Extremadura, Hae Won Oh. Mateos ha agradecido el respaldo unánime del patronato y ha destacado la importancia de contar con una institución cultural de referencia de la región en un proyecto que, ha insistido, "no es un proyecto solo y exclusivamente de Cáceres, sino que es un proyecto que nace en Cáceres para toda Extremadura".

El alcalde ha defendido así el carácter regional de una candidatura que afronta ahora su fase decisiva.

Música para los más pequeños

Desde la Fundación Orquesta de Extremadura, su gerente ha explicado que la intención es que la participación vaya más allá de la programación habitual de la orquesta. "Como una de las instituciones más importantes culturales de la región, no podíamos faltar a esta cita", ha señalado Hae Won Oh.

La responsable de la Fundación ha puesto el foco especialmente en los proyectos socioeducativos, desde los dirigidos a los más pequeños hasta los vinculados a la Orquesta Joven. La idea es que la música sirva también para acercar la candidatura a nuevas generaciones y formar parte de las actividades que se desarrollen durante este proceso.

El respaldo de la OEX llega, además, acompañado de una programación propia en Cáceres. La temporada 2026-27 incluye ocho conciertos en el Palacio de Congresos, con propuestas que van desde el espectáculo 'Luz, Cámara... ¡Orquesta!', con Emilio Aragón, hasta 'En torno al fuego', con la cantaora Esther Merino y Roberto Forés como director.

Galería | La Orquesta de Extremadura se suma a Cáceres 2031 / Pablo Parra

El calendario continuará el 18 de diciembre con el 'OEXpecial de Navidad', junto al Coro de Cámara de Extremadura; el 5 de febrero con 'Pasión y danza', con el Cuarteto Quiroga; el 12 de marzo con 'El eco de sus pasos', dirigido por Gergely Madaras; y el 2 de abril con 'La deuda con la memoria', bajo la dirección de Pierre Dumoussaud.

La temporada se completará el 23 de abril con 'Furriones y la OEX', con Raúl Miguel Rodríguez como director, y el 21 de mayo con 'La generación musical del 27', dirigida por Josep Gil Gil. Todas las citas tendrán como escenario el Palacio de Congresos de Cáceres.

Una candidatura que sigue sumando apoyos

La incorporación de la Orquesta de Extremadura se produce en un momento en el que Cáceres 2031 busca reforzar sus alianzas y completar la segunda y definitiva versión de su candidatura. En los últimos días también ha recibido el respaldo de Skål International Madrid, mientras que las últimas Noches del Patrimonio sirvieron para abrir el proyecto a la participación ciudadana y reforzar sus vínculos internacionales, demostrando además todo el potencial que tiene la ciudad.

Durante estas jornadas, celebradas los días 11 y 12 de septiembre, se recogieron 706 encuestas entre los asistentes para conocer su percepción sobre la candidatura y sobre el papel de la cultura en la ciudad. El programa reunió además 40 propuestas en otros tantos espacios de la ciudad y contó con la participación de más de 50.000 personas.

Galería | La Orquesta de Extremadura se suma a Cáceres 2031 / Pablo Parra

La candidatura mantiene asimismo su apuesta por estrechar lazos con otras ciudades europeas, entre ellas Évora, que será Capital Europea de la Cultura en 2027. Todo ello mientras Cáceres afronta los últimos meses antes de que se conozca qué ciudad española asumirá el título.

En ese camino, la Orquesta de Extremadura añade ahora una nueva dimensión al proyecto. O, siguiendo con la metáfora musical, un nuevo instrumento a una partitura que Cáceres quiere interpretar con el respaldo de toda Extremadura.