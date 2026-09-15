Cáceres 2031 pregunta a 706 personas: la juventud aparece como el colectivo menos representado en la cultura

Las Noches del Patrimonio no han servido este año únicamente para abrir monumentos, llenar espacios culturales y sacar propuestas artísticas a las calles de Cáceres. La candidatura Cáceres 2031 ha aprovechado la afluencia de público de los días 11 y 12 de septiembre para preguntar directamente a ciudadanos y visitantes cómo perciben la cultura de la ciudad y qué esperan de una posible Capital Europea de la Cultura.

El resultado son 706 encuestas recopiladas por el programa de voluntariado de la candidatura durante las dos jornadas. Según los primeros datos difundidos este lunes, las respuestas proceden de diferentes generaciones, con una muestra especialmente vinculada a Cáceres y su provincia.

El dato más inmediato mide hasta qué punto ha calado ya el proyecto entre quienes participaron en la consulta. El 88,7% asegura conocer Cáceres 2031 en algún grado.

La valoración de la vida cultural alcanza una media de 7,77 puntos sobre 10. La nota sube hasta el 8,31 cuando se pregunta por las expectativas sobre el impacto que podría tener Cáceres 2031 en la vida cultural del territorio.

La juventud, el principal aviso de la encuesta

Pero las respuestas no dibujan únicamente una fotografía positiva. Entre las conclusiones adelantadas por la candidatura aparece una cuestión especialmente relevante: la juventud es el colectivo que se percibe como menos representado en la oferta cultural.

El dato cobra importancia en plena carrera por la Capital Europea de la Cultura. La participación ciudadana, y especialmente la capacidad de implicar a jóvenes y otros colectivos, forma parte de los criterios que se tienen en cuenta en este tipo de candidaturas. La propia guía de la Comisión Europea incide en la necesidad de generar oportunidades para que los jóvenes participen activamente y no sean únicamente espectadores.

Hay, además, un contraste interesante. La Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2024-2025 del Ministerio de Cultura concluye que los jóvenes presentan en España las tasas de participación cultural más elevadas en numerosos ámbitos, desde museos y monumentos hasta conciertos, bibliotecas o lectura.

La percepción recogida ahora en Cáceres abre, por tanto, una línea de trabajo para la candidatura: no solo conseguir que los jóvenes consuman cultura, sino lograr que se sientan representados por la programación y partícipes de su construcción.

La cultura como respuesta a los problemas del territorio

Las preguntas formuladas durante Las Noches del Patrimonio también buscaban conocer hasta qué punto los ciudadanos creen que la cultura puede intervenir en problemas que van mucho más allá de los escenarios, los museos o los espectáculos.

El 77,8% de los encuestados considera que la cultura puede contribuir a mejorar los principales retos del territorio, según los resultados difundidos por Cáceres 2031.

Entre las cuestiones mencionadas aparecen la inclusión, la convivencia, la educación, el empleo y las oportunidades para los jóvenes. Son ámbitos que conectan con la idea de que una Capital Europea de la Cultura debe plantearse como un proyecto de transformación de la ciudad y no únicamente como una sucesión de actividades durante el año del título.

Esa filosofía coincide con el planteamiento europeo. La Comisión Europea señala que estas candidaturas deben aspirar a un impacto duradero en el desarrollo de las ciudades y fomentar la participación de sus comunidades.

Más de 50.000 participaciones en Las Noches del Patrimonio

Las encuestas se realizaron en un fin de semana de elevada actividad cultural. Según el balance facilitado por Cáceres 2031, las dos jornadas de Las Noches del Patrimonio sumaron 50.329 participaciones, con 40 propuestas repartidas por otros tantos espacios de acceso gratuito.

La cifra se refiere a participaciones en las diferentes actividades y espacios y no necesariamente a 50.329 personas diferentes.

Entre las propuestas propias de Cáceres 2031 destacó "Ovejas Perdidas", un cluedo cultural diseñado para recorrer y descubrir la ciudad de otra manera. La actividad completó las 150 plazas disponibles y, según la organización, llegó a generar lista de espera.

También tuvo una notable respuesta el espacio dedicado a las ovejas de "Transcultura", concepto sobre el que pivota el proyecto cacereño. La candidatura cifra en cerca de un millar las personas que pasaron por este punto durante las dos noches.

La presencia de Cáceres 2031 se extendió igualmente al Ateneo, con proyecciones, espacios de descanso, acciones informativas y un set de grabación destinado a recoger testimonios y experiencias de los asistentes.

Évora, el espejo portugués

Las jornadas han permitido además reforzar uno de los vínculos internacionales que Cáceres quiere utilizar en su carrera hacia 2031: el de Évora, que será Capital Europea de la Cultura en 2027 junto a Liepāja, en Letonia.

La ciudad portuguesa estuvo presente en Las Noches del Patrimonio con iniciativas vinculadas al patrimonio, la música y los paisajes culturales del Alentejo.

La relación tiene una dimensión especialmente significativa por la proximidad geográfica y cultural entre Extremadura y el Alentejo. Évora desarrolla ya un modelo en el que la participación de las comunidades ocupa un espacio central. Su programa preparatorio incluye proyectos destinados expresamente a recoger ideas, activar espacios comunitarios e implicar a habitantes de distintos puntos del territorio.

A esta dimensión europea se sumó en Cáceres la compañía italiana Korsia, con una propuesta de danza en el Foro de los Balbos basada en la reinterpretación contemporánea de tradiciones populares europeas.

Cáceres afronta la fase decisiva

La escucha ciudadana llega además en un momento determinante. Cáceres superó el pasado marzo la primera criba y es una de las cuatro ciudades españolas finalistas para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, junto a Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.

Las candidaturas preseleccionadas disponen de estos meses para completar y profundizar sus proyectos antes de la decisión final. El panel de expertos volverá a reunirse en Madrid en diciembre de 2026 para recomendar qué ciudad española obtiene el título.

En ese camino, las 706 encuestas dejan a Cáceres 2031 dos mensajes diferentes: un elevado conocimiento y expectativas respecto a la candidatura, pero también la necesidad de preguntarse por qué los jóvenes aparecen como quienes menos representados se sienten en la oferta cultural.