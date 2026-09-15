Cáceres se llena de cultura con Miguel Hernández, 'Excalibur' y los recuerdos de una España que cambió

Diversas opciones culturales para disfrutar de la ciudad.

Mario Amorós recorre la vida de Miguel Hernández en la Biblioteca Pública

La Biblioteca Pública de Cáceres acogerá este miércoles, 16 de septiembre, la presentación de 'Un poeta en la Historia. Vida de Miguel Hernández', una nueva biografía del poeta alicantino escrita por el historiador Mario Amorós. La obra reconstruye la trayectoria vital, literaria y política de uno de los grandes autores españoles del siglo XX, desde sus primeros años en Orihuela hasta su reconocimiento literario, pasando por su compromiso durante la Guerra Civil y sus últimos años de vida en prisión.

Amorós aborda el recorrido de Hernández a partir de una amplia investigación documental, que incorpora material inédito para profundizar en las distintas etapas de la vida del poeta y en el contexto histórico que marcó su obra. El acto, que comenzará a las 19.30 horas en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Cáceres, será presentado por el historiador José Hinojosa, miembro de la Sección de Historia de la FIM.

'Excalibur' lleva las leyendas del rey Arturo a la pantalla en 'Habla de Cine'

El ciclo 'Habla de Cine' continúa este miércoles, 16 de septiembre, con la proyección de Excalibur, la película dirigida por John Boorman en 1981, dentro del programa dedicado a las leyendas del rey Arturo y sus caballeros. La sesión comenzará a las 21.00 horas y tendrá como protagonista una de las adaptaciones cinematográficas más conocidas del universo artúrico, marcada por la épica, la magia y la figura del mítico rey. La programación de 'Habla de Cine' se completa el próximo 23 de septiembre con Merlín y la espada, de Clive Donner (1985). El ciclo arrancó el pasado 9 de septiembre con Sir Gawain y el Caballero Verde, de Tim Fernee.

Tres décadas de España a través de sus anuncios y objetos cotidianos

La exposición 'Entre anuncios y recuerdos: la cultura popular en España (1950-1980)' propone un recorrido por la vida cotidiana de varias generaciones a través de anuncios, objetos domésticos y elementos publicitarios de la segunda mitad del siglo XX.

La muestra, que podrá visitarse en La Lente y el Pincel, reúne carteles, envases, revistas, juguetes, electrodomésticos, productos de alimentación y otros objetos de uso común que permiten acercarse a los cambios económicos, sociales y culturales experimentados por la sociedad española entre los años cincuenta y ochenta. La publicidad ocupa un papel central en este recorrido, desde los mensajes marcados por la tradición y la austeridad de los años cincuenta hasta la renovación estética y las nuevas aspiraciones de consumo y bienestar que caracterizaron las décadas posteriores.

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Cartel oficial de la exposición. / Cedida

Más allá de su función comercial, las piezas expuestas forman parte de la memoria colectiva y permiten recuperar escenas de la vida cotidiana, los espacios domésticos, las formas de ocio y los nuevos modelos de vida que fueron surgiendo durante estas tres décadas. La exposición se inaugura a las 20.00 horas y plantea así una mirada a la cultura popular española a través de objetos que, décadas después, continúan formando parte del imaginario y los recuerdos de varias generaciones.