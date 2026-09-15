Cáceres se sitúa en el centro del Comité Europeo de las Regiones más de 30 años después

El futuro de los fondos europeos, la cooperación entre regiones y el próximo presupuesto comunitario se debatirán esta semana en Cáceres. El Palacio de Congresos será el escenario de varios encuentros de dimensión europea cuyo principal hito llegará este jueves con la reunión de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER) del Comité Europeo de las Regiones.

La cita sitúa a Cáceres durante varios días en el centro de uno de los debates territoriales más relevantes de la Unión Europea. Según destaca la Junta de Extremadura, han pasado más de 30 años desde que una comisión del Comité Europeo de las Regiones celebró una reunión en la comunidad autónoma.

La COTER aborda materias especialmente importantes para territorios como Extremadura, entre ellas la política de cohesión, el presupuesto de la Unión Europea, el desarrollo territorial, los transportes y los asuntos urbanos. Su encuentro anual fuera de Bruselas trasladará así a Cáceres una parte del debate comunitario sobre cómo deberán orientarse estas políticas durante los próximos años.

La reunión se celebra además en un momento decisivo para el próximo ciclo europeo. La Unión Europea se encuentra inmersa en las conversaciones sobre el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, del que dependerá la financiación de las principales políticas comunitarias.

Qué está en juego para Extremadura

La Política de Cohesión es uno de los principales instrumentos con los que la Unión Europea busca reducir las diferencias económicas, sociales y territoriales entre sus regiones. Su futuro resulta especialmente relevante para comunidades como Extremadura.

El debate que aterriza en Cáceres no se limita al reparto de recursos. Afecta también al modelo con el que Europa pretende afrontar cuestiones como el desarrollo de las regiones, las infraestructuras, la competitividad, la cooperación territorial o el equilibrio entre las grandes ciudades y los territorios con menor densidad de población.

La negociación del presupuesto comunitario para 2028-2034 será así el telón de fondo de las distintas reuniones previstas en la capital cacereña.

Una semana europea en el Palacio de Congresos

La programación comenzará este miércoles, 16 de septiembre, con el Comité Ejecutivo de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), una de las principales redes dedicadas a la cooperación transfronteriza.

En este organismo se debaten las políticas comunitarias que afectan especialmente a las regiones situadas junto a fronteras y se intercambian posiciones sobre problemas compartidos.

La condición fronteriza de Extremadura con Portugal concede especial importancia a estos debates. La comunidad participa desde hace años en iniciativas de cooperación con el país vecino y en programas destinados a impulsar proyectos comunes a ambos lados de la Raya.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ocupa una de las vicepresidencias de la ARFE y mantiene también responsabilidades dentro del Comité Europeo de las Regiones, según ha señalado el Ejecutivo autonómico.

El futuro de los fondos, a debate

La agenda continuará el viernes 18 de septiembre con el diálogo local "El futuro de la Política de Cohesión y su impacto en Extremadura".

La cita reunirá a representantes políticos y de la sociedad civil extremeña con responsables europeos y especialistas del ámbito académico español y portugués para analizar qué consecuencias puede tener para la región el nuevo diseño de estas políticas.

Ese mismo día se celebrará también en Cáceres la conferencia de COTER "La Política de Cohesión 2028-2034 y la Cooperación Territorial Europea como palanca para la competitividad y paradigma del valor añadido europeo".

El encuentro contará, según la información de la Junta, con representantes europeos, nacionales, regionales y locales y estará articulado en torno a dos mesas redondas.

Guardiola, prevista para presidir COTER

La elección de Extremadura como escenario de esta agenda coincide también con el papel que la presidenta extremeña desempeña dentro del Comité Europeo de las Regiones.

Guardiola fue avalada al comienzo del actual mandato del organismo como candidata a presidir la Comisión COTER. Está previsto que asuma formalmente ese puesto a mediados de 2027, de acuerdo con el reparto acordado entre los distintos grupos políticos europeos.

Antes de que llegue ese momento, Cáceres será esta semana escaparate y lugar de debate de unas políticas que tendrán consecuencias directas sobre el próximo ciclo de financiación comunitaria. Más de tres décadas después, el Comité Europeo de las Regiones vuelve a poner el foco en Extremadura y lo hace con la capital cacereña como escenario.