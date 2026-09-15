"Si no es Canarias, no voy": madrugón y colas en las agencias de Cáceres para conseguir una plaza del Imserso

A las ocho y media de la mañana, Evaristo, de 72 años, ya estaba esperando en la calle Colón de Cáceres. Ha madrugado con la idea de conseguir plaza para Canarias a través del programa de viajes del Imserso, pero hora y media más tarde ha salido de la agencia CC Travel sin éxito. "Ya estaba ocupado, ayer se cogió todo con los preferentes", cuenta. La posibilidad de elegir otro lugar no le ha hecho cambiar de planes. "Si no es Canarias, no voy", zanja antes de añadir que terminará viajando "por particular".

Este martes ha comenzado el segundo turno de reserva en Extremadura, después de que ayer pudieran hacerlo quienes cuentan con acreditación preferente, lo que explica que algunos de los destinos más demandados ya aparecieran completos esta mañana.

La escena se ha repetido desde primera hora a las puertas de las agencias de viajes de la capital cacereña, donde numerosos pensionistas han acudido en busca de una plaza para la temporada 2026-2027. En CC Travel la espera ha comenzado antes de la apertura y ha ido dejando situaciones distintas.

Carmen, de 67 años, y Rocío, de 68, vecinas de San Ignacio y La Cruz, han llegado sobre las nueve menos diez porque ya imaginaban que el arranque de las reservas iba a provocar movimiento. En su acreditación tenían asignado turismo de escapada, que engloba los circuitos culturales y otros recorridos de interior. "Nos han ofrecido bastantes cosas", explica Carmen. Entre ellas, destinos como Sevilla, Jaén o Barcelona.

Las plazas disponibles les han encajado y, como finalmente podrán hacer juntas la escapada, ya han reservado. El siguiente paso será volver el viernes para completar el pago del viaje.

Doce años viajando, pero esta vez sin carta

Antonio y Lucía son vecinos de la zona de San Francisco y llevan unos doce años viajando a través del Imserso. Por eso les ha extrañado que, a estas alturas, todavía no les haya llegado la acreditación que indica cuándo pueden reservar y los destinos que tienen asignados. "Normalmente ya nos la mandan. El año pasado nos tocó el día 15, pero esta vez, al no llegar, dijimos: 'Qué raro'", ha relatado Lucía. Ante la duda, han preferido acudir personalmente a preguntar.

Experiencia en el programa no les falta. En estos años han pasado por Ibiza, Mallorca, Menorca, Benidorm, Torremolinos, Benalmádena o Estepona, entre otros destinos. Canarias, curiosamente, no figura en la lista, aunque en su caso tampoco es una prioridad. "Mi hijo ha estado y, bueno, no parece que me guste", ha comentado entre risas.

Lo que les preocupa esta vez no es tanto el destino como saber qué ha ocurrido con su documentación. El Imserso comenzó a enviar las acreditaciones durante la segunda quincena de agosto y establece que esa documentación es necesaria para participar, aunque quienes no la hayan recibido pueden consultar su situación por vía electrónica o solicitar información al organismo. "Ya sé que a lo mejor no va a haber, pero hemos venido a preguntarlo", ha resumido Antonio.

Casi 880.000 plazas para esta temporada

La nueva campaña del Imserso cuenta con 879.213 plazas en toda España. Algo más de la mitad corresponden a destinos de costa peninsular, el 25,9% a costa insular y cerca de una cuarta parte a turismo de escapada, donde se incluyen los circuitos culturales, el turismo de naturaleza, las capitales de provincia y los viajes a Ceuta, Melilla y destinos europeos.

Durante estos primeros días, cada usuario puede acceder únicamente al cupo de viajes asignado a su provincia. En Extremadura, después de las jornadas reservadas a preferentes y no preferentes, desde este miércoles 16 podrán contratarse más viajes que continúen libres en el cupo provincial. A partir del sábado 19 se abrirá la posibilidad de reservar también las plazas que hayan quedado disponibles de otras provincias.

Rocío Muñoz

La temporada mantiene además 7.447 plazas a 50 euros destinadas a pensionistas con menores recursos, mientras que los primeros viajes comenzarán el 1 de octubre.

Canarias, entre los más buscados

La rapidez con la que se cubren determinadas plazas vuelve a ser una de las preocupaciones de los usuarios en los primeros días de comercialización. Esta campaña, el Imserso pone a disposición de los beneficiarios 879.213 plazas en toda España. Algo más de la mitad corresponden a la costa peninsular, alrededor de una cuarta parte a las islas y el resto a viajes de escapada, entre ellos circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y desplazamientos a Ceuta, Melilla y destinos europeos.

Hasta el 18 de septiembre, los beneficiarios pueden reservar los viajes correspondientes al cupo asignado a su provincia. A partir del día 19 podrán optar también a las plazas que continúen libres en el resto del país y la comercialización seguirá abierta durante la temporada. El programa mantiene además 7.447 plazas con tarifa plana de 50 euros para pensionistas con menores recursos. Los primeros viajes comenzarán el próximo 1 de octubre.

Las agencias siguen teniendo un peso especial entre este tipo de viajeros. Un reciente informe de CaixaBank Research señala que los españoles mayores de 65 años destinan el 6,5% de su presupuesto turístico a las agencias de viajes, prácticamente el doble que el resto de viajeros. También concentran cerca del 87% de su gasto de vacaciones dentro de España.

Las cifras ayudan a explicar escenas como la de este martes en Cáceres. Pensionistas acostumbrados a viajar, con fechas flexibles y destinos muy claros en la cabeza. Algunos, como Carmen y Rocío, abandonan la agencia con las vacaciones prácticamente cerradas. Otros salen dispuestos a intentarlo por su cuenta. Evaristo lo tenía claro desde que se puso a la cola a las ocho y media: "Si no es Canarias, no me interesa".