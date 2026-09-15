Cánovas avanza 'en las sombras': la reforma del paseo de Cáceres empezará a tomar forma entre 2026 y 2027

La futura reforma del paseo de Cánovas avanza poco a poco 'en las sombras'. Mientras la atención está vecinalmente en Virgen de la Montaña, con mención especial para la Plaza Marrón, que prevé comenzar a finales de octubre o inicios de noviembre, la futura reorganización del pulmón verde del centro de Cáceres tiene previsto comenzar a redactarse. Se encuentra, por tanto, en una fase completamente embrionaria, pero no por ello inexistente o inmóvil.

El Ayuntamiento de Cáceres mantiene su hoja de ruta para intervenir en uno de los espacios más utilizados de la ciudad. El alcalde, Rafa Mateos, ha confirmado a este diario que la redacción del proyecto de mejora de Cánovas se abordará entre lo que queda de 2026 y los primeros meses de 2027, dentro de las actuaciones previstas en la Agenda Urbana de la ciudad.

"Cánovas es una actuación que está prevista en la Agenda Urbana y, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es redactar el proyecto de mejora", ha señalado Mateos, que sitúa esta actuación dentro de un proceso que el Ayuntamiento está desarrollando por fases. "Vamos fase a fase, estamos trabajando, fundamentalmente, en Virgen de la Montaña y Camino Llano, y a lo largo de este 2026, principio de 2027, trabajaremos en la redacción del proyecto de Cánovas".

Caceres, por el céntrico Paseo de Cánovas. / Carlos Gil

La actuación no se plantea como una transformación radical del paseo de Cánovas, sino como una renovación de un espacio que concentra buena parte de la actividad cotidiana del centro de la ciudad. El proyecto abarcará el propio paseo, la avenida de España y la plaza de América, con una inversión prevista de 6,5 millones de euros procedentes del Programa de Actuación Integrada (PAI).

Primero, las tuberías; después, el suelo

Uno de los aspectos fundamentales de la futura intervención estará, precisamente, en aquello que menos se ve. El Ayuntamiento quiere aprovechar la reforma para renovar las infraestructuras que discurren bajo el paseo antes de actuar sobre su superficie.

El concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, ha insistido en que el proyecto no debe entenderse únicamente como una actuación sobre el pavimento. "No pensemos solo en el suelo, sino en el subsuelo y en la renovación necesaria de las infraestructuras de ese espacio de la ciudad", ha señalado.

La primera fase contempla así la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento de agua y riego. Una vez resueltas esas instalaciones, llegará el momento de actuar sobre el pavimento y el resto de elementos de la superficie, con la intención de mantener el arbolado existente.

E. P. E.

"No es un cambio integral, sino una actualización del espacio más utilizado por los cacereños y por quienes nos visitan", ha explicado Muriel.

Los trabajos de definición del proyecto deberán concretar cómo se materializará esa actualización y cómo se reorganizarán los distintos espacios que forman este eje del centro de Cáceres. Para ello, el Ayuntamiento también está recuperando el trabajo técnico realizado años atrás sobre posibles actuaciones en la avenida de España y Cánovas, que servirá como punto de partida para continuar estudiando la intervención.

Un proyecto que todavía necesita tiempo

La futura reforma de Cánovas forma parte de un paquete de actuaciones financiado a través del PAI, que moviliza 14,7 millones de euros. De esa cantidad, 12,5 millones proceden de fondos del Ministerio de Hacienda y otros 2,2 millones corresponden a la aportación municipal.

El proyecto de Cánovas concentra la mayor partida individual del programa, con esos 6,5 millones de euros, y deberá estar ejecutado antes de que termine 2029.

Galería | Los desperfectos del paseo de Cánovas de Cáceres / Pablo Parra

Antes, sin embargo, quedan varios pasos. El primero será redactar el proyecto y definir técnicamente qué se quiere hacer. Después llegará el momento de concretar la intervención y avanzar hacia su ejecución.

El Ayuntamiento prevé además abrir un proceso de participación ciudadana a partir de este mes para que la reforma pueda incorporar las aportaciones de los cacereños.