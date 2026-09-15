Carrefour ofrece mantener los 44 empleos de Provecaex tras acordar la compra de tres tiendas en Cáceres

La operación anunciada por Carrefour para adquirir tres supermercados de la empresa de distribución Provecaex en El Rodeo, El Perú y Antonio Silva tiene una consecuencia directa para sus plantillas. La compañía ha comunicado que ha ofrecido mantener el empleo de los 44 trabajadores que actualmente prestan servicio en los establecimientos incluidos en el acuerdo. La continuidad laboral se convierte así en uno de los principales elementos de una operación con la que Carrefour pretende reforzar su red de supermercados de proximidad en Cáceres. Los tres establecimientos seguirán abiertos bajo una nueva enseña una vez culminado el proceso de transformación previsto por el grupo.

El cambio de propietario irá acompañado de la conversión de los centros en Carrefour Express, el formato de proximidad de la compañía. Carrefour prevé realizar esta adaptación de forma progresiva durante las próximas semanas y calcula que estará terminada a finales del próximo mes de octubre, según ha informado la compañía a través de un comunicado. Con la transformación, los tres supermercados pasarán a incorporar la política comercial y las condiciones de compra de Carrefour, además de las promociones y ventajas asociadas al Club Carrefour.

La operación supone, por tanto, un cambio de enseña para unos establecimientos que hasta ahora estaban vinculados a Provecaex y que pasarán a integrarse en la estrategia de proximidad de Carrefour. La compañía presenta la adquisición como un nuevo paso dentro de su política de expansión en España. Entre enero y septiembre asegura haber inaugurado más de 100 establecimientos y mantiene el objetivo de terminar 2026 con una red superior a las 1.600 tiendas en el conjunto del país.

Carrefour cuenta con 1.500 trabajadores en Extremadura

La operación también incrementará el peso de Carrefour en una comunidad en la que está presente desde 1990, cuando abrió su primer hipermercado extremeño en La Granadilla, en Badajoz. Según los datos facilitados por la propia empresa, Carrefour cuenta actualmente con 1.500 trabajadores directos en Extremadura. Su red regional está formada por ocho hipermercados, 42 Carrefour Express, dos establecimientos Supeco, ocho gasolineras y 13 agencias de viajes, además de su actividad de comercio electrónico.

La compañía asegura además que trabaja directamente con 195 proveedores extremeños, una relación que enmarca dentro de su política de apoyo a los productores y empresas de la comunidad.

Más peso de las tiendas de proximidad

La adquisición de los tres establecimientos de Provecaex refuerza especialmente el modelo de supermercado de menor tamaño y cercano a los barrios por el que Carrefour está apostando dentro de su expansión. El grupo dispone actualmente en España de 204 hipermercados, 163 supermercados Carrefour Market, 1.130 Carrefour Express y 71 establecimientos Supeco, además de su canal de venta por internet.

Para las 44 personas que trabajan en las tiendas afectadas, el elemento principal del acuerdo anunciado es la oferta realizada por Carrefour para dar continuidad a sus empleos durante este proceso de cambio de enseña y de integración de los establecimientos en la red del grupo. Entretanto, Provecaex mantendrá su hipermercado de la avenida Juan Pablo II.