Cierra Twinner en Cáceres: la tienda de deportes deja Gómez Becerra tras más de 20 años de actividad

Era un referente para muchos, especialmente los amantes de la ropa y el calzado deportivo. Allí se sentía uno como en casa, y siempre había buenos precios: unas adidas para ese viaje de verano, una mochila para guardar lo imprescindible camino de la playa, una camiseta para salir a correr. Una pena que cierre Twinner, la tienda de deportes vinculada a Gómez Becerra desde hace unos veinte años. Su dueño empezó en Rebote con 19, pero este martes será su último día detrás del mostrador. Huye del protagonismo, le gusta pasar inadvertido, pero la marcha de su negocio es una noticia que deja huérfana a Cáceres y hay que contarlo.

Situada en el número 24 de una de las calles comerciales por excelencia, cierra sus puertas y pone fin a una trayectoria estrechamente vinculada al comercio deportivo de la ciudad. Detrás del cierre está también la historia de su propietario, que prácticamente ha desarrollado toda su vida laboral entre zapatillas, ropa y material deportivo. Primero abrió su tienda frente a la Churrería y luego se situó junto a Juguetes Ávila, frente a Chevalier y La Luna.

El cierre no pone fin únicamente a un establecimiento. Para su propietario supone abandonar una etapa de más de 20 años como autónomo, con todo lo que eso ha significado de apertura diaria, atención al público y mantenimiento de un pequeño negocio en el centro de Cáceres.

"La situación es jodida"

Cuando explica el momento que atraviesa, el comerciante no edulcora su diagnóstico. "La verdad es que la situación es jodida con el tema del pago al autónomo", afirma.

Es su valoración personal y la de muchos autónomos como él después de más de dos décadas trabajando por cuenta propia. El coste de mantener la actividad aparece así en la conversación como uno de los elementos de desgaste de una trayectoria que comenzó cuando apenas había dejado atrás la adolescencia.

El establecimiento estaba especializado en calzado, textil y accesorios deportivos, con algunas de las marcas habituales del sector. Su despedida deja ahora otro local pendiente de una nueva etapa en una calle que mantiene un importante peso dentro del mapa comercial de Cáceres.

Gómez Becerra busca reinventarse

El cierre llega además en un momento particular para Gómez Becerra, una de las vías que el propio ayuntamiento identifica como parte fundamental del centro comercial de la ciudad.

El consistorio ha actuado precisamente este año sobre esta calle con el objetivo declarado de favorecer su actividad. En mayo dio por terminada la instalación de un sistema de sombra compuesto por 22 soportes metálicos y tres líneas de toldos, con una inversión en la obra cercana a los 164.000 euros, además de la redacción y dirección del proyecto. La finalidad municipal era hacer más cómodo el tránsito peatonal y reforzar el atractivo comercial de la zona.

No es una preocupación nueva. Cuando el ayuntamiento puso en marcha los proyectos de rehabilitación comercial del centro, ya señalaba entre los problemas acumulados durante años el cierre de negocios y el deterioro de edificios. Gómez Becerra fue incluida expresamente entre las zonas sobre las que se pretendía actuar para favorecer las compras y facilitar nuevas aperturas.

La calle conserva su perfil comercial, pero también refleja los cambios que atraviesan los negocios tradicionales: relevo de establecimientos, transformación de los hábitos de compra y una competencia que ya no se limita a otras tiendas de la ciudad.

Un sector que vende, pero cambia

La despedida de Twinner tampoco significa que el comercio esté retrocediendo de manera uniforme. Los últimos datos disponibles dibujan, de hecho, una radiografía más compleja. Las ventas del comercio minorista en Extremadura crecieron un 2,2% interanual en julio de 2026, mientras en el conjunto de España descendieron un 0,2%, según el Instituto de Estadística de Extremadura y el INE.

También el mercado deportivo mantiene cifras elevadas. El último informe sectorial difundido por la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos situó las ventas del sector en España en 9.313 millones de euros en 2024, un 1,82% más. Sin embargo, el avance fue desigual: el canal deportivo especializado creció un 0,83%, mientras que los canales verticales, impulsados también por el comercio electrónico, avanzaron un 8,6%.

A ello se añade una transformación general de los hábitos de consumo. El comercio electrónico facturó en España más de 114.800 millones de euros durante 2025, un 20,6% más que el año anterior, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Son datos generales y no explican por sí solos el cierre de un negocio concreto. Pero sí dibujan el escenario en el que trabajan actualmente tiendas independientes y autónomos que compiten en un mercado donde conviven el comercio tradicional, las grandes cadenas y las compras por internet.

Para quien ha pasado más de veinte años como autónomo, sin embargo, las estadísticas quedan lejos del mostrador. La historia de Twinner termina donde se ha desarrollado buena parte de ella: en Gómez Becerra. Ahora afronta el último día. Lástima que nos deje sin su escaparate.