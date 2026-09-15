El exdirectivo del SES en Cáceres lleva al Supremo su cese y cuestiona los límites de la dirección pública profesional

El conflicto judicial por el cese de un exdirectivo del Servicio Extremeño de Salud (SES) en Cáceres continúa su curso. La sentencia 323/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que rechazó la demanda presentada contra su cese, ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo (TS).

El demandante sostiene que el litigio va más allá de determinar si su salida del puesto respondió a motivos políticos o a una posible discriminación por edad. A su juicio, la cuestión central es determinar qué régimen jurídico resulta aplicable a un puesto de dirección pública profesional obtenido mediante un procedimiento público y competitivo y hasta dónde puede llegar la facultad de la Administración para cesar a su titular sin expresar una causa.

“No se trataba simplemente de un contrato de alta dirección, sino de un puesto de personal directivo profesional al que se accedió mediante un procedimiento público, competitivo y reglado”, sostiene el demandante.

El origen del conflicto está en la convocatoria realizada por el SES para cubrir el puesto de subdirector de Régimen Económico del Área de Salud de Cáceres. La convocatoria se amparaba, entre otras normas, en la Ley 13/2015 de Función Pública de Extremadura, que regula el personal directivo profesional y establece los principios de mérito, capacidad, idoneidad, publicidad y concurrencia.

El procedimiento incluía valoración de méritos, un proyecto de dirección y gestión, una entrevista y la intervención de un órgano de valoración. El demandante obtuvo la mayor puntuación y fue nombrado para el puesto el 8 de mayo de 2023 por un periodo de dos años, prorrogable por otros dos. Cuatro meses después, el SES comunicó su cese mediante desistimiento.

El contrato de alta dirección, en el centro del recurso

El TSJEx consideró que el contrato de alta dirección que ya mantenía con la Administración seguía vigente y que el procedimiento de provisión del puesto no había generado un nuevo contrato. Por ello, entendió aplicable el régimen del Real Decreto 1382/1985 y concluyó que el SES podía desistir del contrato sin necesidad de expresar una causa.

El recurso cuestiona precisamente ese razonamiento. “La naturaleza jurídica de la relación no puede determinarse exclusivamente por la etiqueta formal del contrato”, sostiene el demandante, que reclama que se tengan en cuenta el procedimiento de acceso al puesto, las funciones desempeñadas y su condición de personal directivo profesional.

También considera relevante que, después de superar la convocatoria, no se formalizara un nuevo contrato, al disponer ya de uno de alta dirección. “Se mantuvo el contrato anterior, pese a que se había producido la selección mediante el procedimiento de personal directivo profesional”, señala.

La otra cuestión central es la motivación del cese. El recurso no sostiene que la Ley 13/2015 impida cualquier cese discrecional del personal directivo profesional, sino que plantea si esa discrecionalidad permite prescindir de cualquier explicación sobre las razones de la decisión.

“Discrecionalidad no equivale a arbitrariedad ni significa que la Administración pueda actuar sin motivación alguna”, argumenta el demandante, que invoca los principios constitucionales de interdicción de la arbitrariedad, igualdad en el acceso a las funciones públicas y mérito y capacidad, recogidos en los artículos 9.3, 23.2 y 103.3 de la Constitución.

El recurso plantea además la posible existencia de desviación de poder o fraude de ley, al considerar relevante la secuencia de convocatoria pública, selección del candidato con mayor puntuación, nombramiento, cese apenas cuatro meses después y posterior cobertura del puesto sin una nueva convocatoria pública. “No se puede someter un puesto a un procedimiento competitivo basado en mérito, capacidad e idoneidad y después tratarlo como si hubiera sido un nombramiento puramente fiduciario”, sostiene el demandante.

El demandante invoca asimismo jurisprudencia del propio TS sobre los límites de la discrecionalidad en puestos públicos y la necesidad de motivar determinados ceses, una doctrina que considera aplicable a su caso.

Así, el recurso de casación para la unificación de doctrina se encuentra actualmente en tramitación ante el TS.