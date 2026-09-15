Francisco Alonso, arqueólogo en Cáceres: "Muchos jóvenes llegan con vocación, pero terminan abandonando la profesión porque es muy inestable"

Francisco Alonso lleva 12 años dedicado profesionalmente a la arqueología en Extremadura, una actividad estrechamente vinculada a la conservación, investigación y puesta en valor del patrimonio histórico de la región. Su trayectoria permite acercarse a la situación actual de un sector que, pese a la importancia de los yacimientos y restos arqueológicos extremeños, continúa afrontando diferentes dificultades en el ámbito laboral.

A partir de su experiencia, Alonso analiza la evolución de la profesión durante los últimos años y pone el foco en las condiciones en las que desarrollan su trabajo los profesionales de la arqueología. Una realidad que afecta especialmente a quienes comienzan su trayectoria y que plantea dudas sobre las oportunidades de futuro que ofrece el sector a las nuevas generaciones.

Más proyectos, pero sin mejoras laborales

"La arqueología en Extremadura ha vivido un auténtico boom, especialmente durante los últimos años, muy ligado a la proliferación de proyectos de energía fotovoltaica. Estos proyectos generaron una importante cantidad de empleo para el sector y supusieron una oportunidad laboral que, sin embargo, considero que no se aprovechó como debería. A pesar de que hubo mucho más trabajo, la realidad es que ese incremento de la actividad no se tradujo en una mejora de las condiciones laborales de los profesionales. No supuso un aumento significativo de los salarios ni una mayor estabilidad para quienes trabajamos en el sector. Tampoco se aprovechó ese momento para avanzar en la creación de un convenio laboral específico para la arqueología. Creo que fue una oportunidad perdida. La llegada de tantos proyectos permitió que hubiera más trabajo y que muchos profesionales pudieran incorporarse al sector, pero seguimos teniendo una disciplina muy precaria. Antes de este crecimiento ya existían muchas lagunas de empleo y unas condiciones laborales difíciles, y el aumento de la actividad no consiguió solucionar de fondo esos problemas", destaca.

La precariedad sigue presente

En la actualidad, explica que el sector está formado en buena medida por pequeñas empresas que desarrollan su actividad en diferentes zonas de Extremadura y que participan en proyectos de distinta envergadura. Las condiciones laborales, señala, dependen en buena medida de cada empresa, aunque considera que, en términos generales, la situación no ha experimentado una mejora significativa en los últimos años.

El arqueólogo recuerda que se llegó a plantear la posibilidad de organizar una asamblea para abordar las condiciones laborales de los profesionales del sector, aunque finalmente la iniciativa no llegó a concretarse. A su juicio, continúa existiendo una falta de organización que dificulta avanzar en la mejora de los derechos y la estabilidad de quienes trabajan en esta profesión.

En su caso particular, trabaja para una empresa gallega cuyas condiciones laborales se aplican también a sus trabajadores en Extremadura, lo que, según explica, se traduce en una remuneración superior a la que ofrecen algunas empresas de la región. Sin embargo, advierte de que persisten situaciones de precariedad, entre ellas el recurso al denominado falso autónomo. Según señala, algunos profesionales son obligados a darse de alta como trabajadores por cuenta propia pese a desarrollar su actividad en unas condiciones que deberían corresponder a una relación laboral por cuenta ajena. Una realidad que, a su juicio, resulta especialmente preocupante en una profesión de marcado carácter vocacional. Alonso considera que las dificultades para conseguir estabilidad laboral pueden provocar que profesionales que han apostado por la arqueología terminen abandonando el sector ante la imposibilidad de construir un proyecto profesional y personal a largo plazo.

El relevo generacional, pendiente

Por otro lado, en relación con las nuevas generaciones, Alonso señala que la arqueología continúa despertando interés entre los jóvenes, que siguen apostando por formarse y desarrollar su trayectoria profesional en este ámbito.

"Cuando los jóvenes terminan la carrera y comienzan sus primeros años de vida laboral, suelen aceptar este tipo de trabajos y adaptarse a las condiciones existentes. Hacen ese esfuerzo porque mantienen la esperanza de que, con el paso del tiempo, su situación profesional pueda mejorar y puedan conseguir una mayor estabilidad. Sin embargo, lo preocupante es que, conforme pasan los años, muchos comprueban que esas condiciones no mejoran y terminan alejándose de la profesión. Es una de las situaciones más habituales que vemos en el sector. Muchos acaban optando por la docencia de Historia y otros, dependiendo de la zona y de las oportunidades que encuentren, dan el salto a sectores completamente diferentes, aunque no tengan ninguna relación con la arqueología. Al final, existe mucha vocación y ganas de dedicarse a la arqueología, pero resulta difícil mantener ese compromiso cuando no se consigue una estabilidad laboral ni unas condiciones que permitan construir un proyecto de futuro", afirma el experto.

Trabajos de excavación arqueológica en el Castillejo, en Villasbuenas de Gata. / Cedida

Obra pública y patrimonio, una alianza necesaria

Asimismo, Alonso destaca la presencia de los profesionales de la arqueología en proyectos de infraestructura desarrollados en la provincia, como las obras de la circunvalación de Malpartida de Cáceres, en las que el seguimiento arqueológico ha acompañado los trabajos desde su inicio y continúa desarrollándose en la actualidad. "Las obras públicas son una buena oportunidad para que haya más carga de trabajo en el sector y, al mismo tiempo, para seguir documentando nuevos restos y yacimientos. Gracias a estos proyectos podemos ampliar y mejorar el conocimiento que tenemos sobre nuestro pasado. Al final, una buena conjunción entre la obra pública y la arqueología es lo ideal, porque permite avanzar en ambos sentidos y aprovechar las intervenciones para conocer y proteger nuestro patrimonio".