Los hospitales de Cáceres buscan refuerzos para atender a sus pacientes críticos

El Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres busca reforzar su servicio de Medicina Intensiva con médicos externos ante la situación coyuntural que atraviesa actualmente el centro. El Servicio Extremeño de Salud ha sacado a licitación un contrato para contar con especialistas que cubran tanto la actividad ordinaria como las guardias en el Hospital Universitario de Cáceres y el Hospital San Pedro de Alcántara.

La contratación se plantea de forma "excepcional" y tiene inicialmente una duración de dos meses, aunque el expediente contempla la posibilidad de ampliarla durante otros cuatro meses en función de las necesidades asistenciales. El presupuesto inicial asciende a 67.500 euros y el valor estimado del contrato, incluyendo la posible prórroga, alcanza los 209.250 euros.

Médicos para atender a los pacientes más graves

La Medicina Intensiva es la especialidad que se ocupa de los pacientes que se encuentran en estado crítico o que presentan un riesgo elevado de sufrir una enfermedad grave, aquellos que necesitan una vigilancia constante y tratamientos que no pueden prestarse con la misma intensidad en una planta convencional.

El contrato busca precisamente garantizar esa atención. Los médicos que se incorporen deberán hacerse cargo de la valoración y seguimiento de estos pacientes y estar preparados para actuar cuando alguno de sus órganos deje de funcionar correctamente o necesite apoyo médico o tecnológico para mantenerse estable.

Acceso principal al Hospital Universitario de Cáceres. / EP

Entre las actuaciones que recoge el pliego se encuentran la reanimación cardiopulmonar, el tratamiento de problemas cardiovasculares graves, la ventilación mecánica para pacientes que no pueden respirar por sí mismos, la intubación y la atención de insuficiencias respiratorias. También contempla procedimientos como la traqueotomía percutánea y distintas técnicas para controlar de manera continua el funcionamiento del corazón y otros órganos.

El trabajo de estos especialistas también abarca situaciones especialmente complejas: politraumatismos graves, pacientes con fallos de uno o varios órganos, postoperatorios de alto riesgo, intoxicaciones, complicaciones de trasplantes y tratamientos que requieren una vigilancia intensiva. El servicio incluye además la atención a posibles donantes de órganos y el traslado asistido de pacientes dentro del propio hospital.

Para prestar este servicio, la empresa que resulte adjudicataria tendrá que disponer de un mínimo de seis médicos especialistas en Medicina Intensiva. Los profesionales deberán contar con la titulación reconocida en España y acreditar al menos tres años de experiencia en servicios similares.

Hasta 15 días de cobertura al mes

El contrato contempla un máximo de 15 días de prestación al mes, aunque esta cifra es orientativa y el SES podrá reducirla si consigue cubrir las necesidades con sus propios medios. No existe obligación de utilizar todo el máximo previsto.

La cobertura prevista se divide entre la actividad ordinaria y las guardias. En los días laborables, los especialistas podrán prestar servicio de 8.00 a 15.00 horas y cubrir las guardias desde las 15.00 hasta las 8.00 del día siguiente. Durante sábados, domingos y festivos, la cobertura prevista es de 24 horas.

El procedimiento se tramita por la vía de urgencia, mediante un procedimiento abierto, según figura en el expediente publicado por la Gerencia del Área de Salud de Cáceres. Las empresas podían presentar sus ofertas hasta el 9 de septiembre.

Dos nuevas mesas para Anatomía Patológica

En paralelo, el Hospital Universitario de Cáceres ha adjudicado por 51.191,47 euros el suministro e instalación de dos nuevas mesas de tallado para el servicio de Anatomía Patológica. El contrato ha sido adjudicado a Casa Álvarez Material Científico SA, después de recibir dos ofertas, y contempla un plazo de ejecución de 60 días.

Estas mesas son el lugar donde los profesionales de Anatomía Patológica examinan y preparan las piezas de tejido que llegan al hospital procedentes, por ejemplo, de operaciones o biopsias. El llamado tallado consiste en estudiar esas piezas y seleccionar las partes que deben convertirse posteriormente en muestras para su análisis en el laboratorio.

Es, por tanto, uno de los primeros pasos del proceso que permite estudiar un tejido y determinar si presenta alteraciones o signos de enfermedad. El profesional trabaja sobre la pieza, la examina, selecciona las zonas que considera relevantes y las prepara para que continúen el proceso de análisis.

El nuevo equipamiento permitirá desarrollar este trabajo con las condiciones necesarias de seguridad y extracción de los gases que pueden generarse durante la manipulación de las muestras. Pero más allá de sus características técnicas, su función es sencilla de resumir: son las mesas en las que comienza una parte del proceso que acabará convirtiendo una pieza de tejido en información útil para el diagnóstico de un paciente.