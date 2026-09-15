Nace 'Diseño Extremeño', el archivo digital creado en Cáceres que rescata la historia del diseño en la región

Carteles, identidades visuales, libros, botellas de vino, mobiliario, joyería, piezas textiles y otros objetos de distintas épocas y disciplinas forman parte de Diseño Extremeño, un nuevo archivo digital que nace con el objetivo de localizar, investigar y documentar la historia y el presente del diseño vinculado a Extremadura.

El proyecto, presentado públicamente el 8 de septiembre coincidiendo con el Día de Extremadura, está impulsado y comisariado por el diseñador y director creativo extremeño Fran Méndez, natural de Coria, cuya trayectoria profesional se ha desarrollado entre España y Reino Unido. La plataforma parte de una realidad que, según sus responsables, dificulta conocer la evolución de esta disciplina en la región, ya que buena parte del diseño relacionado con Extremadura se encuentra disperso entre estudios, publicaciones, archivos personales, instituciones y la memoria de sus protagonistas.

"La idea nació al comprobar que hay muy poca información accesible sobre lo que se ha hecho y se está haciendo en diseño en Extremadura. Con este archivo queremos cambiar eso", explica Méndez.

Un siglo de diseño extremeño

'Diseño Extremeño' arranca con una selección de 25 piezas y 60 autores, que recorren diferentes épocas y disciplinas, entre ellas el diseño gráfico, el branding, el packaging, el mobiliario, el diseño editorial, la joyería, el textil, la cartelería o la tipografía. La colección combina trabajos históricos y contemporáneos, con piezas que van desde las primeras décadas del siglo XX hasta proyectos desarrollados en 2026. La iniciativa no pretende establecer una estética común ni construir una definición cerrada de lo que debe entenderse por "diseño extremeño". Su propósito es documentar las distintas manifestaciones del diseño vinculadas con la región y reconstruir las relaciones entre piezas, autores, técnicas, lugares y momentos históricos.

Cada incorporación cuenta con una ficha documental en la que se recoge, cuando la información está disponible y puede verificarse, la autoría, el estudio responsable, el año, el origen, los materiales, las técnicas y el contexto de la pieza. También se incorpora un análisis del trabajo y, cuando es posible, el testimonio directo de su creador.

Más allá de las fronteras

El archivo amplía además el concepto de territorio. No se limita a las piezas producidas físicamente en Extremadura, sino que incorpora el trabajo de diseñadores extremeños que han desarrollado su carrera dentro y fuera de la comunidad, así como creaciones de profesionales de otros lugares realizadas específicamente para Extremadura. De esta manera, el proyecto pretende reconstruir una historia más amplia del diseño relacionado con la región y mostrar las conexiones de sus profesionales con otros territorios y contextos. Junto al catálogo de piezas, la plataforma incluye un directorio de autores, estudios, agencias y talleres, que permite relacionar a cada profesional con los trabajos documentados y registrar datos como su origen, sede o periodo de actividad. El archivo incorpora también un glosario vivo de términos técnicos, culturales y editoriales que se amplía a medida que crecen sus contenidos.

Castellano, inglés y estremeñu

Otra de las particularidades del proyecto es su apuesta por ofrecer los contenidos en castellano, inglés y estremeñu. La incorporación de esta última lengua pretende reforzar la dimensión territorial y cultural del archivo y contribuir a su visibilidad y preservación. La versión inglesa, por su parte, busca facilitar el acceso internacional a los autores, las piezas y las historias documentadas, ampliando la difusión del diseño relacionado con Extremadura más allá de la comunidad.

El proyecto se concibe, además, como un archivo abierto a la investigación y en permanente construcción. La investigación, verificación y catalogación de las piezas se realizan de forma manual, y cada nueva incorporación permite establecer relaciones con autores, disciplinas, técnicas y otros elementos ya documentados. Aunque se trata de una iniciativa personal de Fran Méndez, en su desarrollo participan también profesionales vinculados al diseño y la cultura extremeña, entre ellos Darío Domínguez, Manuel Ponce y Alba Rodríguez, además de la colaboración de Daniel, de OSCEC, en la traducción al estremeñu.

La plataforma invita asimismo a diseñadores, estudios, investigadores, instituciones y ciudadanos a aportar información sobre piezas, profesionales o historias vinculadas al diseño extremeño que puedan ser documentadas. 'Diseño Extremeño' aspira así a recuperar una parte de la producción creativa de la región que, pese a existir desde hace décadas, permanece en buena medida dispersa o sin documentar, y a convertir esa información en un patrimonio accesible para futuras generaciones.