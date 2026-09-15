La ofensiva memorialista pone el foco en la resignificación de la Cruz de Cáceres: “Eliminar la simbología franquista no modifica el origen del monumento”

La Cruz de los Caídos sostiene el debate sobre la memoria democrática en Cáceres por la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) que tramita la Junta de Extremadura. Las organizaciones memorialistas han puesto el foco en uno de los argumentos que recoge el expediente para justificar la protección: la “resignificación” del monumento tras la intervención realizada en 1984, una interpretación que la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) rechaza.

AMECECA ha preparado un modelo de alegaciones para que los ciudadanos puedan presentarlas a título individual durante el periodo de información pública, que permanecerá abierto hasta el 18 de septiembre. La entidad prepara también sus propias alegaciones y reclama que se conozcan los informes técnicos que sustentan la incoación del expediente.

Consideran que "no puede desvincularse la Cruz del contexto político e ideológico en el que fue concebida"

El desacuerdo parte de cómo interpretar la actuación de 1984. El expediente de la Junta reconoce que la Cruz fue concebida en 1937, durante la Guerra Civil, y construida e inaugurada en 1938 como homenaje a los caídos. Pero sostiene que la retirada posterior de las inscripciones y referencias explícitas al franquismo modificó sustancialmente su lectura pública y le otorgó un nuevo significado acorde con los valores constitucionales.

AMECECA niega que aquella intervención supusiera una verdadera resignificación. En sus alegaciones sostiene que eliminar la simbología franquista "no modifica el origen del monumento, la finalidad con la que fue levantado ni su significado histórico". Por ello, considera que "no puede desvincularse la Cruz del contexto político e ideológico en el que fue concebida".

La disputa sobre el significado de la Cruz

La cuestión tiene especial relevancia porque la Junta plantea que, una vez modificada su lectura pública, la valoración patrimonial debe centrarse en los valores formales, artísticos, arquitectónicos y urbanísticos del monumento, así como en su presencia dentro de la plaza de América y en el paisaje urbano de Cáceres.

Los memorialistas cuestionan esa separación entre el monumento y su origen. AMECECA recuerda en su escrito las inscripciones que fueron retiradas en 1984, entre ellas “Una, Grande y Libre”, “Saludo a Franco” y “Arriba España”, y sostiene que su desaparición no borra la función que tuvo la Cruz durante las décadas anteriores.

Para defender esta posición, la asociación cita a distintos historiadores y referencias bibliográficas que, según recoge en sus alegaciones, mantienen que el origen y la función del monumento siguen vinculados al franquismo. Su tesis es que la modificación de las inscripciones no equivale a una modificación de su significado histórico.

AMECECA también cuestiona que la Cruz reúna los valores necesarios para recibir la máxima protección patrimonial. Considera que se trata de una "construcción sencilla y tipológicamente común" y pone en duda que sus características justifiquen su declaración como BIC.

La Junta, por el contrario, destaca en el expediente su "monumentalidad, verticalidad, austeridad formal, presencia urbana y permanencia en el emplazamiento original", además de sus valores arquitectónicos y urbanísticos. El documento atribuye el diseño al entonces arquitecto municipal Ángel Pérez y considera que la Cruz constituye un "elemento de referencia" dentro de la estructura urbana de la ciudad.

La asociación recuerda asimismo que el monumento ya figura en distintos instrumentos relacionados con la identificación de símbolos franquistas. Fue incluido en 2017 en el informe municipal sobre nombres y símbolos franquistas y en 2018 en el catálogo de vestigios franquistas elaborado por la Diputación de Cáceres.

El BIC y la orden estatal de retirada

Las alegaciones se presentan además en un contexto de enfrentamiento entre las posiciones de la Junta y del Estado sobre el futuro de la Cruz. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática dictó el 17 de abril de 2026 una resolución que incluyó el monumento en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y ordenó su eliminación del espacio público.

Las organizaciones memorialistas consideran que esta decisión puede entrar en conflicto con la protección patrimonial que ahora tramita la Junta y sostienen que la declaración BIC podría dificultar la aplicación de la resolución estatal. AMECECA llega a plantear en sus alegaciones que la incoación responde a una finalidad "distinta de la estrictamente patrimonial", una interpretación que la asociación presenta como parte de su argumentación.

El debate queda así situado entre dos interpretaciones del monumento: la que defiende la Junta, que considera que la intervención de 1984 modificó su lectura y permite valorar actualmente sus características patrimoniales, y la de los memorialistas, que sostienen que retirar las referencias franquistas no transformó el significado histórico de una Cruz concebida durante la Guerra Civil.