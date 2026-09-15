El Pleno pondrá el foco en los 400 pisos turísticos de Cáceres por su “impacto en la vivienda”

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres abordará este jueves la expansión de los pisos turísticos en la ciudad a través de una moción de Unidas Podemos (UP), que reclama al Gobierno de España nuevas medidas para afrontar el problema del acceso a la vivienda y plantea, entre otras cuestiones, eliminar las bonificaciones fiscales en el IRPF para los propietarios de viviendas en alquiler.

La iniciativa señala que Cáceres cuenta ya con cerca de 400 viviendas de uso turístico registradas, que ofrecen más de 1.620 plazas. Según UP, esta oferta se concentra especialmente en la Ciudad Monumental y en las zonas próximas al casco histórico, una concentración que, a juicio de la formación, está contribuyendo a reducir el tejido residencial y a incrementar la presión sobre el mercado de la vivienda.

El precio de compraventa alcanzó en mayo de 2026 los 1.598 euros por metro cuadrado, según los datos de la moción registrada

La moción llega al Pleno en un contexto de incremento de los precios inmobiliarios en la capital cacereña. De acuerdo con los datos que recoge la iniciativa, el precio de compraventa alcanzó en mayo de 2026 los 1.598 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 12,6 % respecto al mismo mes del año anterior. En el mercado del alquiler, el precio llegó durante la primavera a 8,4 euros por metro cuadrado al mes, un 7,1 % más.

UP vincula los pisos turísticos con la presión residencial

La formación sostiene que la proliferación de alojamientos turísticos reduce la disponibilidad de viviendas destinadas al alquiler de larga duración, especialmente en las zonas con mayor concentración de este tipo de establecimientos. UP considera que esta evolución se suma al incremento de los precios y dificulta el acceso a una vivienda para los vecinos de Cáceres.

En este sentido, la moción reclama al Gobierno central que retire del borrador del próximo decreto-ley de vivienda las bonificaciones fiscales, incentivos o exenciones en el IRPF dirigidos a propietarios de viviendas en alquiler. UP plantea que los recursos que se dejarían de destinar a estos incentivos se orienten a ampliar el parque público de vivienda.

La iniciativa parte de la consideración de que las políticas públicas "deben priorizar el acceso a una vivienda para la población residente" frente a otros usos que, según la formación, pueden reducir la oferta disponible para el mercado residencial. La moción reclama así una mayor intervención pública para incrementar la oferta de vivienda asequible.

UP también plantea que el Gobierno desista de la reforma del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y mantenga las actuales garantías de control público y participación ciudadana ante posibles actuaciones urbanísticas contrarias a la legalidad.

Más vivienda pública y control de los usos residenciales

La propuesta sitúa el problema de la vivienda en Cáceres dentro de un escenario más amplio de subida de los precios, crecimiento de los alojamientos turísticos y falta de oferta pública, factores que UP considera determinantes en las dificultades que encuentran los vecinos para acceder a una vivienda.

Según la formación, las administraciones deben actuar para aumentar el parque público y evitar que parte del parque residencial se destine a usos que considera incompatibles con las necesidades habitacionales de la población local.

La moción será debatida este jueves por el Pleno municipal, donde UP defenderá estas medidas ante el resto de grupos de la corporación.