El autor cacereño Diego Doncel gana el Premio Jaén de Novela 2026

El poeta y escritor de Malpartida de Cáceres Diego Doncel ha sido reconocido por unanimidad con el Premio Jaén de Novela 2026 por su obra Largo das almas, una novela que recorre la Lisboa de la transición a la democracia y sitúa a Fernando Pessoa y uno de sus heterónimos, Álvaro de Campos, en el centro de un juego entre realidad y ficción.

El galardón, dotado con 16.000 euros, ha contado en esta edición con 203 manuscritos. Después de examinar las obras finalistas, el jurado decidió reconocer la propuesta de Doncel por su capacidad para combinar la investigación y la literatura con una mirada poética sobre la capital portuguesa.

Una oda literaria a Lisboa

El jurado ha destacado la obra “por plasmar un lírico y detectivesco recorrido a través de la Lisboa de la transición a la democracia”, componiendo una oda a la ciudad y a su autor más emblemático, Pessoa, mediante un lenguaje de gran riqueza y altura intelectual.

La novela se sitúa en el momento en el que la dictadura de Salazar llega a su fin y construye su argumento alrededor de una serie de personajes que tratan de desentrañar los secretos de una ciudad y de un régimen político en pleno proceso de derrumbe.

En ese recorrido, Doncel mezcla realidad y ficción y convierte a Álvaro de Campos en protagonista de un relato planteado como un juego de espejos. Por sus páginas aparecen también nombres vinculados a la literatura como Miguel de Unamuno, Lobo Antunes o Tabucchi.

Una trayectoria entre la poesía y la narrativa

Nacido en Malpartida de Cáceres en 1964, Diego Doncel es poeta, novelista, articulista y crítico literario. Su trayectoria literaria comenzó a consolidarse en 1990, cuando obtuvo el Premio Adonais por El único umbral.

Como narrador ha publicado El ángulo de los secretos femeninos, Mujeres que dicen adiós con la mano y Amantes en el tiempo de la infamia. En poesía, su obra incluye títulos como Una sombra que pasa, En ningún paraíso, Porno ficción y El fin del mundo en las televisiones.

En 2020 recibió el Premio Loewe por La fragilidad, una obra que posteriormente también fue reconocida con el Premio de la Crítica de la Comunidad de Madrid y el Premio de los Editores de Poesía al mejor libro del año. En 2015 recibió, además, el Premio Diálogo de Culturas por el conjunto de su trayectoria literaria.

Doncel ha desarrollado también su actividad profesional en el ámbito del periodismo, el guion y la gestión cultural, además de dirigir colecciones de poesía y ensayo.

El escritor estará este jueves en Cáceres

La noticia del reconocimiento coincide con la presencia de Diego Doncel este jueves en Cáceres, donde intervendrá en el acto de presentación de El último brindis, de Julián Quirós.

La cita tendrá lugar a las 20.00 horas en la Casa Palacio de Los Becerra, en la plaza de San Jorge, y contará también con la participación de Julián Quirós, director de ABC; Juan Manuel de Prada, escritor; María Hurtado, periodista; y José Luis Bernal, catedrático de la Universidad de Extremadura.

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El acto, organizado por la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero, permitirá así contar con la intervención del reciente ganador del Premio Jaén de Novela 2026, en un encuentro que reunirá a distintas voces del ámbito literario y cultural.