Rafa Mateos recibe a los nuevos universitarios con un reto: que estudien, disfruten y se queden a trabajar

El comienzo de una carrera universitaria puede ser también el inicio de una relación más larga con la ciudad. Ese es el mensaje que el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha trasladado este martes a los nuevos alumnos de la Universidad de Extremadura durante una visita al campus con motivo del arranque del curso académico.

Mateos, acompañado por el concejal de Relaciones con la Universidad de Extremadura, Ángel Orgaz, ha visitado la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, donde ha dado la bienvenida a los estudiantes y les ha animado a aprovechar sus próximos años para conocer Cáceres más allá de las aulas.

El alcalde ha presentado la capital cacereña como una ciudad en la que estudiar, pero también en la que disfrutar del patrimonio, la cultura y el ocio. Y, mirando un poco más lejos, como un lugar en el que poder desarrollar una carrera profesional cuando termine la etapa universitaria.

La visita deja así una cuestión de fondo que Cáceres comparte con buena parte de Extremadura: conseguir que el talento que se forma en la región encuentre oportunidades suficientes para quedarse y desarrollar aquí su proyecto de vida.

Una agenda cultural para estrenar curso

Mateos ha invitado a los recién llegados a participar desde el primer momento en la actividad de la ciudad y ha utilizado la programación cultural de septiembre como carta de presentación.

El alcalde ha recordado que, según los datos municipales, más de 50.300 personas participaron en Las Noches del Patrimonio la pasada semana y ha señalado que la agenda continúa estos días con nuevas citas.

Entre ellas ha mencionado los conciertos de La Flamenca, Pablo López y Vanesa Martín, además del Festival Irish Flead, como ejemplos de una programación con la que el Ayuntamiento pretende mostrar a los nuevos universitarios que su experiencia en Cáceres puede extenderse mucho más allá del campus.

"Una ciudad viva, abierta y con una gran oferta cultural y de ocio" es la imagen que el regidor ha querido trasladar a los estudiantes que comienzan ahora una etapa que, en muchos casos, se prolongará durante varios años.

Los alumnos preguntan por las oportunidades para emprender

Pero el encuentro no se ha limitado a hablar de conciertos, patrimonio y vida universitaria. Los propios alumnos se han interesado por sus posibilidades de trabajar o emprender en Cáceres una vez terminados sus estudios.

Mateos ha señalado que una de las prioridades del Gobierno municipal es lograr que Cáceres sea "una ciudad donde cualquier empresa pueda establecerse y que los ciudadanos no tengan que salir de Cáceres para buscarse la vida".

En ese horizonte ha señalado tres ámbitos que el Ayuntamiento considera estratégicos: datos, energías renovables e inteligencia artificial.

El planteamiento pasa por atraer nuevas iniciativas empresariales y generar las condiciones necesarias para que proyectos nacidos dentro o alrededor de la propia Universidad de Extremadura puedan desarrollarse en la capital cacereña.

Más suelo para empresas en Capellanías

Una de esas condiciones es disponer de espacio para nuevas implantaciones. El alcalde ha puesto sobre la mesa la ampliación del suelo industrial en Capellanías, uno de los proyectos con los que el Ayuntamiento pretende aumentar la capacidad de Cáceres para recibir empresas.

La cuestión del suelo empresarial se ha convertido en uno de los frentes económicos de la ciudad y el Gobierno local está avanzando actualmente en el desarrollo de Capellanías II.

Mateos ha defendido que ese crecimiento debe acompañarse de espacios destinados específicamente al emprendimiento tecnológico y a la innovación.

Ahí ha situado al Garaje 2.0 y al edificio Embarcadero, dentro de Aldealab, a los que ha definido como "el centro neurálgico en la ciudad de las empresas tecnológicas".

La intención que ha trasladado a los estudiantes es que quienes tengan una idea empresarial al terminar sus estudios puedan encontrar en Cáceres espacios y herramientas para intentar desarrollarla sin que marcharse a otra ciudad sea la única alternativa.

Cáceres también recibe a los Erasmus

La bienvenida universitaria ha tenido además una vertiente internacional. Ángel Orgaz ha participado en el acto dirigido a los nuevos alumnos Erasmus celebrado en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional.

El concejal ha presentado Cáceres a estos estudiantes como una ciudad segura, cómoda y manejable, poniendo especialmente en valor las distancias y las posibilidades de desplazamiento frente a las grandes capitales.

Orgaz les ha animado a conocer la ciudad y participar en sus actividades culturales y de ocio durante los meses que permanezcan en Extremadura.

También ha puesto a disposición de los estudiantes la Concejalía de Relaciones con la UEx, creada durante esta legislatura, para canalizar necesidades y demandas relacionadas con su estancia.

La bienvenida deja así un mensaje que el Ayuntamiento quiere hacer extensivo tanto a quienes llegan desde otros puntos de Extremadura y España como a los Erasmus: que el campus no sea una isla dentro de Cáceres y que los años universitarios sirvan para descubrir una ciudad en la que estudiar, vivir y, llegado el momento, valorar también la posibilidad de quedarse.